Blueprint: JetBlue präsentiert Neuauflage ihrer beliebten Sonderlackierung

Die amerikanische Fluggesellschaft JetBlue hat eine Neuauflage ihrer beliebten Sonderlackierung Blueprint vorgestellt und erstmals auf einem fabrikneuen Airbus A220-300 im regulären Linienbetrieb eingesetzt. Die spezielle Lackierung kombiniert technische Elemente des Flugzeugs mit gezeichneten Alltagsgegenständen wie Pizza-Stücken oder Zimmerpflanzen. Mit dem Ausscheiden der E190 wurde die Lackierung 2024 außer Dienst gestellt, und die neue Version auf dem Airbus A220-300 trägt zahlreiche versteckte Motive und Anspielungen auf das Streckennetz und die Geschichte der Airline.

Die amerikanische Fluggesellschaft JetBlue hat eine Neuauflage ihrer beliebten Sonderlackierung Blueprint vorgestellt und erstmals auf einem Airbus A220-300 im regulären Linienbetrieb eingesetzt. Die spezielle Lackierung kombiniert technische Elemente des Flugzeugs mit gezeichneten Alltagsgegenständen wie Pizza-Stücken oder Zimmerpflanzen.

Mit dem Ausscheiden der E190 wurde die Lackierung 2024 außer Dienst gestellt, und die neue Version auf dem Airbus A220-300 trägt zahlreiche versteckte Motive und Anspielungen auf das Streckennetz und die Geschichte der Airline. Mit der Ausflottung der Embraer-Jets im September 2025 betreibt JetBlue ausschließlich Airbus-Flugzeuge. Die Flotte besteht vor allem aus Maschinen der Familien A220 und A320





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