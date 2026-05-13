Die Baselland Transport AG (BLT) plant, dass die Tina-Trams zukünftig weniger stark vibrieren, um die Gefahr von «rumorund-Rampeln' zu reduzieren. Die BLT und Stadler Railserten geplant, die Problemzone durch gummigefederte Räder aufzuton, und erste Tests stehen für Anfang Juli an.

Die Tina-Trams der Baselland Transport AG (BLT) sollen künftig weniger stark vibrieren, weil die BLT und der Hersteller Stadler Rail mit neuen gummigefederten Rädern den Lärm reduzieren möchten.

Erste Tests sind für Anfang Juli geplant, PARTICULAR_PROBLEM: große Bobbelbildung vor Weichen und Kreuzungen, zum Beispiel am Basler Centralbahnplatz. Der Hersteller Stadler Rail trägt die Kosten für die Maßnahmen, wobei spezifische Dämpfungselemente, Anpassungen am Radprofil und an Magnetschienenbremsen sowie Anpassungen an Verkleidungsteilen die reduction erzielt haben. Die gesamte Tina-Flotte der BLT ist bis Ende 2025 umgerüstet, und die 25 Tina-Niederflurfahrzeuge sind im Netz der BLT ab September 2024 im Einsatz. Dabei wurden die Über 40-jährigen -Trams ersetzt





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Baselland Transport AG Tina-Trams Gummigefederte Räder Testfahrten Reduktion

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