BLT schiebt Abfahrtszeiten der Waldenburgerbahn (Linie 19) um eine Minute früher um

Die BLT (Baselland Transport) hat die Abfahrtszeiten der Waldenburgerbahn (Linie 19) um eine Minute früher umgestellt. Dies wird in Zusammenarbeit mit der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) des Kantons Basel-Landschaft durchgeführt, um die Anschlüsse auf Schnellzüge am Bahnhof Liestal in Richtung Basel zu verbessern.

Eine Minute früher, weil man auf Automatisierung setzt Die BLT ( Basel land Transport ) passt ab 18. Mai 2026 die Abfahrtszeiten der Waldenburgerbahn (Linie 19) um eine Minute an.

Wie das Unternehmen mitteilt, fahren alle Züge in beide Richtungen künftig eine Minute früher ab. Damit will die BLT die Anschlüsse auf Schnellzüge am Bahnhof Liestal in Richtung Basel verbessern. Die Anpassung erfolgt in Absprache mit der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) des Kantons Basel-Landschaft. Mit dem Fahrplanwechsel vom 14.

Dezember wurden die S33 und ein Viertelstundentakt zwischen Basel und Liestal eingeführt. Seither kommen Züge der Waldenburgerbahn und abfahrende Schnellzüge in Liestal zeitgleich an beziehungsweise ab. Fahrgäste, Gemeinden und die Politik reagierten kritisch auf diese Situation. Der Umstieg soll künftig am selben Perron möglich sein.

Die kurzen Umsteigezeiten begründet die BLT mit der hohen Betriebsstabilität der Waldenburgerbahn: Im teilautomatisierten Betrieb – die Bahn fährt grundsätzlich von selbst, wird aber durch einen Fahrzeugführer kontrolliert – erreiche die Linie eine Pünktlichkeit von 99.8 Prozent. Die bestehenden Anschlüsse auf S-Bahnen von und nach Basel sowie auf den Fernverkehr ins Mittelland bleiben laut BLT weiterhin gewährleistet





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