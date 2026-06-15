Blockade der Straße von Hormus: Wie lange die globale Ölversorgung noch gestört bleibt

Die Straße von Hormus ist eine der kritischsten Schifffahrtsrouten der Welt. Nach einer Blockade durch den Iran und die anschließende Vereinbarung zur Wiederöffnung sitzen Hunderte Schiffe fest. Experten warnen, dass die Normalisierung des Verkehrs Monate dauern könnte - falls die Meerenge überhaupt dauerhaft offen bleibt. Die Krise hat bereits weltweit steigende Energiepreise und Lieferengpässe verursacht.

Hunderte Schiffe stecken noch immer in der Golfregion fest, weil die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt, lange Zeit blockiert war. Zwar gibt es eine Vereinbarung im Iran-Konflikt , die eine Wiederöffnung der Meerenge vorsieht, doch bis der Verkehr wieder vollständig normal läuft, könnten Monate vergehen.

Die Straße von Hormus liegt zwischen dem Iran und dem Oman und ist an ihrer schmalsten Stelle nur etwa 30 Kilometer breit. In normalen Zeiten transportieren Schiffe durch dieses Nadelöhr etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggashandels. Neben Rohöl und Energieprodukten werden dort auch Düngemittel, Petrochemikalien und Helium - ein lebenswichtiges Gas für die Halbleiterindustrie - befördert. Aus Rohöl werden Kraftstoffe wie Kerosin für Flugzeuge, Diesel für Schiffe, LKW und Generatoren hergestellt.

Darüber hinaus finden Erdöl und seine Derivate in unzähligen Alltagsprodukten Verwendung: Plastikflaschen, Medikamente, Kleidung, Hygieneprodukte und Elektronik. Die Baubranche ist stark auf Ölprodukte angewiesen, und Landwirte weltweit sind von commodity-basierten Düngemitteln abhängig, wobei besonders ärmere Länder durch mögliche Ernteausfälle bedroht sind. Die Blockade der Straße von Hormus hat daher massive globale Auswirkungen auf Lieferketten, Energiepreise und die Stabilität der Weltwirtschaft. Länder, die ihr Öl und Gas fast ausschließlich über die Straße von Hormus exportieren, sind besonders betroffen.

Dazu gehören der Irak, Kuwait, Katar und Bahrain. Einige dieser Staaten verfügen über alternative Pipelines, die einen Teil der Exporte umleiten können, doch die Kapazitäten reichen oft nicht aus, um den Verlust der Seeroute vollständig zu kompensieren. Auf der Importseite waren asiatische Volkswirtschaften wie China, Indien, Japan und Südkorea am stärksten betroffen, weil sie außerordentlich stark auf Lieferungen aus der Golfregion angewiesen sind. Europäische Länder wurden vor allem indirekt durch deutlich gestiegene Energiepreise getroffen.

So erreichte der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent im April kurzzeitig 126 US-Dollar pro Barrel - den höchsten Stand seit Jahren - und bewegte sich im Mai teils nahe der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar. Diese Preissprünge erhöhen die Kosten für Verbraucher und Industrie und tragen zur Inflation bei. Nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) und der internationalen Schifffahrtskammer sitzen aktuell etwa 500 Schiffe in der Region fest, und rund 20.000 Seeleute, Hafenarbeiter und Offshore-Besatzungen sind gestrandet.

Die iranischen Behörden meldeten vor zwei Wochen, dass mehr als 300 Schiffe ohne Bezug zum Iran um sichere Durchfahrt gebeten hätten, wobei die meisten davon Öltanker waren. Vor Kriegsbeginn passierten durchschnittlich alle zwei Tage etwa 300 Schiffe die Meerenge. Experten wie Jack Prandelli, ein unabhängiger Rohstoffmarktbeobachter, warnen jedoch davor, vorschnelle Entwarnung zu geben.

"Es ist die Frage, ob sie morgen geöffnet bleibt und ob die Angriffe auf Schiffe tatsächlich aufhören", betont er. Das Fachmedium "Lloyd's List" schreibt: "Die Vorstellung, dass die Straße von Hormus einfach zur Normalität vor der Krise zurückkehren wird, ist eine gefährliche Illusion.

" Reedereien und Versicherer bleiben skeptisch, dass eine dauerhafte Öffnung unmittelbar bevorsteht. Die anhaltende Instabilität im Nahen Osten, die geopolitischen Spannungen und die wiederholten Zwischenfälle in der Region machen eine schnelle Rückkehr zu stabilen Handelsstromen unwahrscheinlich. Letztlich bleibt die Abhängigkeit von dieser engen Meerenge ein riesiges strukturelles Problem für die globale Energiesicherheit und den Welthandel





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