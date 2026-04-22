Blocher veräußert Gratiszeitungen und investiert in Nau.ch

Christoph Blocher verkauft seine Gratiszeitungen an Nau.ch, um die lokale Printpräsenz mit der digitalen Reichweite der Plattform zu verbinden. Die Transaktion umfasst 23 Zeitungen mit einer Auflage von 700.000 und 4 Millionen monatliche Nutzer.

Christoph Blocher , der bekannte Schweizer Unternehmer und Politiker, hat sich von seinem Portfolio an Gratiszeitungen getrennt und stattdessen eine Beteiligung an der digitalen Nachrichtenplattform Nau.ch erworben.

Dieser strategische Schritt führt zur Zusammenführung von 23 verschiedenen Gratiszeitungen unter einem Dach, die eine kombinierte Auflage von rund 700.000 Exemplaren erreichen. Ergänzend dazu generiert das Unternehmen etwa 4 Millionen monatliche Nutzer über seine digitalen Kanäle. Die finanzielle Details der Transaktion wurden vertraulich behandelt und nicht öffentlich bekannt gegeben. Die Zeitungshaus AG, die zu Blochers Medienbeteiligungen gehört, ist ein bedeutender Herausgeber regionaler Gratiszeitungen in der Schweiz.

Zu ihrem Portfolio zählen Publikationen in Aarau, Lenzburg, Zofingen, im Kanton Thurgau, im St. Galler Rheintal sowie in der Stadt Zürich und ihrer Umgebung. Diese Zeitungen haben sich über Jahre hinweg eine starke lokale Präsenz erarbeitet und eine treue Leserschaft aufgebaut. Die Übernahme durch Nau.ch soll nun die Stärken des traditionellen Printgeschäfts mit der weitreichenden digitalen Reichweite der Plattform verbinden, um eine umfassendere und zukunftsfähigere Medienpräsenz zu schaffen.

Ziel ist es, die lokale Berichterstattung zu stärken und gleichzeitig neue Möglichkeiten der digitalen Verbreitung zu nutzen. Die Integration der verschiedenen Zeitungen und digitalen Angebote wird voraussichtlich zu Synergieeffekten und einer verbesserten Wettbewerbsposition führen. Die strategische Neuausrichtung spiegelt den wachsenden Trend wider, traditionelle Medienformate mit digitalen Technologien zu kombinieren, um ein breiteres Publikum zu erreichen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Im Rahmen der Transaktion erhalten Rahel Blocher und Andreas Schaffner, die bisherigen Verwaltungsräte der Zeitungshaus AG, einen Sitz im Verwaltungsrat der IMG, der Muttergesellschaft von Nau.ch. Die bisherigen IMG-Verwaltungsräte Olivier Chuard, Yves Kilchenmann und Stefan Kilchenmann behalten ihre Positionen im Gremium. Christoph Blocher selbst begründet diesen Schritt mit dem Wunsch, die Zeitungen in die Hände von Partnern zu übergeben, die in der Lage sind, die Stärken von Print und Digital optimal zu vereinen.

Er betont, dass die Zeitungen über Jahrzehnte eine loyale Leserschaft gewonnen haben und nun eine neue Phase der Entwicklung beginnen sollen. Yves Kilchenmann, CEO der IMG, sieht in der Übernahme eine wertvolle Ergänzung zur bestehenden digitalen Plattform und erwartet dadurch weitere Wachstumsmöglichkeiten in der gesamten Schweiz. Er ist überzeugt, dass die Kombination aus lokaler Printpräsenz und digitaler Reichweite einen Mehrwert für die Leser und Werbekunden schafft.

Die IMG plant, in die Weiterentwicklung der digitalen Angebote zu investieren und die lokale Berichterstattung auszubauen. Die Integration der neuen Zeitungen in das bestehende Netzwerk soll schrittweise erfolgen, wobei der Fokus auf einer reibungslosen Übergangsphase und der Wahrung der Qualität der journalistischen Arbeit liegt. Die Transaktion unterstreicht die Bedeutung von lokalen Nachrichten und Informationen für die Schweizer Bevölkerung und die Notwendigkeit, innovative Wege zu finden, um diese auch in Zukunft bereitzustellen





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