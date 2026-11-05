BLKB Sustainable Property Fund startet Kapitalerhöhung

Die BLKB Fund Management AG erhöht das Kapital des Sustainable Property Fund um bis zu 40 Millionen Franken zur Portfoliosterkung und Akquisition neuer Immobilien.

Die BLKB Fund Management AG hat am 26. Oktober 2026 die Konditionen für die erste Kapitalerhöhung des BLKB (CH) Sustainable Property Fund offiziell bekannt gegeben. Der Fonds nutzt diesen Schritt, um die Ertragsbasis durch den gezielten Erwerb weiterer Renditeliegenschaften zu stärken. Die Bezugsfrist für die Anleger ist vom 9. bis 20. November 2026 angesetzt, was einen begrenzten Zeitrahmen für Investitionsentscheide setzt. Herr Molinari erklärt im Interview, dass das Hauptziel darin besteht, das Portfolio durch strategisch passende Akquisitionen zu vergrößern, um die finanzielle Stabilität und Attraktivität des Fonds nachhaltig zu verbessern.

Umfang und Ziele der Kapitalerhöhung

Die geplante Kapitalerhöhung sieht ein Volumen von bis zu 40 Mio. CHF vor. Dieser finanzielle Spielraum wird dazu genutzt, zwei Wohnliegenschaften in der Kernregion Nordwestschweiz zu erwerben. Gleichzeitig plant die Fondsleitung, kurzfristig Fremdkapital zurückzuführen, um weitere Akquisitionen tätigen zu können. Jeder Erwerb muss dabei strikt zur Strategie des Fonds passen und langfristig zu den Erträgen beitragen. Durch die Teilnahme an der Kapitalerhöhung können sich Investorinnen und Investoren zum Nettoinventarwert zuzüglich Ausgabekommission an einem bestehenden, ertragsgenerierenden Portfolio beteiligen und gleichzeitig vom nächsten Wachstumsschritt profitieren.

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Die Liegenschaften im Portfolio haben ihre Ertragskraft seit der Lancierung des Fonds im Juli 2025 bereits nachgewiesen. Sie zeichnen sich durch hohe Qualität aus, wobei der Fokus auf gut gelegenen, modernen Immobilien mit langfristiger Vermietbarkeit liegt. Die Kapitalerhöhung bietet qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern somit die Möglichkeit, dieses Profil zu einem festgelegten Ausgabepreis zu erwerben. Dies ermöglicht es den Investoren, sich an einem qualitativ hochwertigen Immobilienbestand zu beteiligen, der bereits eine stabile historische Performance vorweisen kann.

Konkrete Akquisitionspläne und Pipeline

Die gesicherte Immobilienpipeline umfasst zwei spezifische Wohnliegenschaften in den Gemeinden Therwil und Gelterkinden im Kanton Basel-Landschaft mit einem Gesamtvolumen von rund 43,5 Mio. CHF. In Therwil ist die Übernahme einer 2019 neu erstellten, vollvermieteten Liegenschaft mit zwölf Wohnungen per Dezember 2026 vorgesehen. Diese Transaktion soll kurzfristig in das Portfolio eingehen und die Vermietungsquote stabilisieren. In Gelterkinden plant die BLKB Fund Management AG den Erwerb einer neu erstellten Wohnüberbauung mit 56 Wohnungen per Juni 2027. Diese beiden Akquisitionen sollen das Portfolio insgesamt auf zehn Liegenschaften wachsen lassen.

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Mit diesen geplanten Investments soll der Wohnanteil im Portfolio von rund 64 auf knapp 70 Prozent der Sollmieten steigen. Die konkrete Pipeline verschafft der Fondsleitung eine gute Ausgangslage, weil die nächsten Investitionen bereits identifiziert sind. Dies reduziert das Risiko, dass das gesammelte Kapital ungenutzt verbleibt, und ermöglicht eine schnelle und effiziente Anlage der Mittel in hochwertigeAssets. Die Struktur der Pipeline spiegelt den strategischen Fokus der BLKB (CH) Sustainable Property Fund auf Wachstum bei gleichzeitiger Risikominimierung wider.

Marktlage und regionale Spezialisierung

Für gut gelegene Wohnliegenschaften beurteilt die BLKB Fund Management AG die aktuelle Marktlage weiterhin sehr positiv. Die anhaltende Nachfrage nach modernen Mietwohnungen unterstützt den Investitionsansatz des Fonds. Gleichzeitig bleibt der Wettbewerb um hochwertige Objekte anspruchsvoll, weshalb die Fondsleitung bei jedem Kauf genau prüft, ob der Preis und die langfristig erzielbaren Erträge zusammenpassen. Der BLKB (CH) Sustainable Property Fund hebt sich von anderen Immobilienfonds durch einen klaren regionalen Schwerpunkt auf die Nordwestschweiz und angrenzende Regionen ab.

Der Schwerpunkt liegt auf Wohnnutzungen, ergänzt um gemischt genutzte Liegenschaften. Die regionale Verankerung und das Netzwerk der Basellandschaftlichen Kantonalbank, der Muttergesellschaft, unterstützen die BLKB Fund Management AG beim Zugang zu passenden Immobilien. Nachhaltigkeit ist ein konkretes Anlagekriterium des Fonds. Das Bestandsportfolio weist einen hohen Anteil erneuerbarer Energie und eine tiefe Treibhausgasintensität auf, was den modernen Ansprüchen an ESG-konforme Investitionen entspricht. Der Fonds setzt somit auf ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit klarem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit.

Performance-Daten und mittelfristige Strategie

Mit der operativen Entwicklung des Fonds ist die BLKB Fund Management AG sehr zufrieden. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der Fonds Mietzinseinnahmen von rund 3,2 Mio. CHF und einen Nettoertrag von rund 1,9 Mio. CHF. Die Mietausfallrate sank gegenüber dem Jahresende 2025 von 3,07 auf 2,75 Prozent. Per 30. Juni 2026 lag der Verkehrswert der acht Liegenschaften bei 181,2 Mio. CHF. Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg von 99,41 CHF Ende 2025 auf 100,95 CHF. Im ersten Halbjahr betrug die Anlagerendite 2,79 Prozent, was auf eine solide Wertentwicklung hinweist.

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Für das verkürzte erste Geschäftsjahr 2025 wurden bereits 1,20 CHF pro Anteil ausgeschüttet. Dies entspricht einer annualisierten Ausschüttung von 2,80 Prozent. Diese Ergebnisse bilden eine gute Grundlage für den nächsten Entwicklungsschritt, auch wenn sich daraus keine künftigen Renditen ableiten lassen. Die BLKB Fund Management AG plant, den Fonds schrittweise zu einem größeren Immobilienanlagegefäß mit einer breiteren Ertragsbasis zu entwickeln. Dafür sind weitere Kapitalerhöhungen und strategiekonforme Akquisitionen vorgesehen, um die Diversifikation zu verbessern und eine effizientere Bewirtschaftung zu ermöglichen.