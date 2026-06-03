Blitzeinschlag verursacht Dachstockbrand in Niederglatt - Schwerer Sachschaden

Ein mutmasslicher Blitzeinschlag hat am Dienstagabend in Niederglatt einen Dachstockbrand ausgelöst. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort und verhinderte ein Übergreifen auf Nachbargebäude. In der Ostschweiz führten Gewitter zu weiteren Einsätzen.

Am Dienstagabend gegen 17 Uhr erschütterte ein lauter Knall die Gemeinde Niederglatt im Kanton St. Gallen. Wenig später ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Dachstock eines Wohnhauses in Brand geraten sei.

Wie die Polizei mitteilte, wird ein Blitzeinschlag als Ursache vermutet. Die Feuerwehr Region Uzwil rückte mit rund 60 Einsatzkräften und zahlreichen Fahrzeugen aus. Beim Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand, sodass die Einsatzkräfte sofort mit der Brandbekämpfung begannen. Um eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen, musste eine 1,5 Kilometer lange Schlauchleitung verlegt werden.

Zudem kam ein Hubretter zum Einsatz, um die Flammen von oben zu bekämpfen. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Gebäude verhindert werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St. Gallen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Fokus steht ein möglicher Blitzeinschlag, der durch die Gewitterzelle ausgelöst worden sein könnte. Parallel zu diesem Brand zogen kräftige Gewitter über die Ostschweiz hinweg und sorgten für zahlreiche weitere Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Besonders betroffen waren das Fürstenland, das Rheintal und das Sarganserland.

Hauptsächlich mussten umgestürzte Bäume von Strassen und Wegen entfernt werden, die durch die heftigen Böen gefällt worden waren. In einigen Gemeinden wurden Keller überflutet, da die Regenmassen innerhalb kurzer Zeit die Kanalisation überforderten. Die Feuerwehren waren mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, gab es bei den wetterbedingten Einsätzen keine Verletzten.

Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Vorsicht walten zu lassen und bei Unwettern Schutz zu suchen. Die Gewitterfront hatte sich am späten Nachmittag über den Alpen gebildet und zog dann nordwärts. Meteorologen sprachen von einer lokalen Superzelle, die für Starkregen, Hagel und Sturmböen verantwortlich war. In der Region um Niederglatt wurden Windgeschwindigkeiten von über 90 km/h gemessen.

Die Kombination aus trockener Luft und Gewittertätigkeit erhöhte das Risiko von Blitzeinschlägen, die schnell Brände auslösen können. Die Behörden warnen davor, bei Gewittern Fenster und Türen geschlossen zu halten und elektrische Geräte vom Netz zu nehmen. Im Falle eines Brandes sei es wichtig, Ruhe zu bewahren und sofort die Feuerwehr zu alarmieren. Die Feuerwehr Region Uzwil und die umliegenden Wehren zeigten einmal mehr ihre Professionalität und Schlagkraft.

Der Einsatzleiter lobte die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Er betonte, dass die schnelle Reaktion der Bewohner und die Alarmierung der Rettungskräfte wesentlich zur Schadensbegrenzung beigetragen habe. Die betroffene Familie wurde vorübergehend bei Verwandten untergebracht. Die Versicherungen werden nun die Schadenshöhe ermitteln.

Der Klimawandel führe zu häufigeren und intensiveren Gewittern, so Experten. Die Schäden durch Blitzeinschläge und Stürme nehmen in den letzten Jahren zu. Die Kantone investieren daher vermehrt in den Schutz kritischer Infrastruktur und in die Ausbildung der Feuerwehrkräfte. Für Hausbesitzer empfiehlt sich die Installation von Blitzableitern und die regelmässige Überprüfung der elektrischen Anlagen.

Insgesamt zeigt der Einsatz eindrücklich, wie wichtig ein gut aufgestellter Zivilschutz und eine moderne Ausrüstung sind. Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, bei Unwettern wachsam zu sein und die Warnungen des Bundesamtes für Meteorologie zu beachten. Die kommenden Tage werden weiterhin gewitteranfällig sein, sodass mit weiteren Einsätzen gerechnet werden muss





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