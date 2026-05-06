Blitzeinschlag in St. Gallen: Massive Zerstörung an Gebäuden und Fahrzeugen

Ein heftiges Gewitter in St. Gallen führte zu einem zerstörerischen Blitzeinschlag in eine Tanne, was zu erheblichen Sachschäden an Häusern, Autos und einem Bus sowie regionalen Stromausfällen führte.

In der Stadt St. Gallen kam es am Dienstagabend zu einem spektakulären und zugleich erschreckenden Naturereignis, als ein heftiges Unwetter über die Region hinwegzog. Kurz nach 19 Uhr wurde die Ruhe in der Oberhofstettenstrasse jäh unterbrochen, als ein massiver Blitzschlag eine große, alte Tanne direkt traf.

Die physikalische Gewalt dieses Einschlags war so enorm, dass der Baum nicht einfach nur versengt wurde, sondern förmlich zerbarst. Durch die plötzliche und extreme Erhitzung des im Holz enthaltenen Wassers entstand ein gewaltiger Dampfdruck, der den Stamm und die Äste in zahlreiche Splitter und Trümmerteile verwandelte. Diese herumfliegenden Holzfragmente wirkten wie Geschosse und verursachten an zwei angrenzenden Liegenschaften erhebliche Schäden.

Sowohl die Dächer als auch die Fenster wurden von den Trümmern getroffen und teilweise zerstört, was die Anwohner in große Bestürzung versetzte. Die Auswirkungen des Blitzeinschlags beschränkten sich jedoch nicht nur auf die Architektur der Umgebung. Auch der Straßenverkehr und geparkte Fahrzeuge waren vom Zorn der Natur betroffen. Die Stadtpolizei St. Gallen berichtete, dass zwei Autos deutliche Schäden aufwiesen.

Besonders folgenschwer war der Vorfall für einen Bus, der sich zum Zeitpunkt des Unwetters in der Nähe befand. Obwohl das Fahrzeug äußerlich vielleicht weniger stark beschädigt schien als die Gebäude, war es nach dem Einschlag nicht mehr fahrbereit. Es wird vermutet, dass die extremen elektrischen Entladungen die empfindlichen Steuergeräte im Inneren des Busses beschädigt oder komplett zerstört haben, was eine Weiterfahrt unmöglich machte. In der Folge musste das schwere Fahrzeug mühsam von einem Abschleppdienst vom Unfallort entfernt werden.

Parallel dazu kam es in mehreren Gebäuden der umliegenden Nachbarschaft zu plötzlichen Stromausfällen, da die elektrische Infrastruktur durch die Spannungspitze überlastet wurde. Erstaunlicherweise blieb es trotz der massiven Sachzerstörung bei keiner einzigen Personenschädigung, was angesichts der fliegenden Trümmer als großes Glück gewertet werden kann. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden, wird jedoch von Experten als erheblich eingeschätzt.

Während das Ereignis in der Oberhofstettenstrasse für Chaos und Zerstörung sorgte, zeigte sich die Natur an anderen Orten in der Schweiz von ihrer wunderschönen Seite. Die Kombination aus heftigen Regenschauern und dem darauf folgenden Aufklaren des Himmels schuf die perfekten Bedingungen für die Entstehung spektakulärer Regenbögen. Über weite Teile des Schweizer Abendhimmels spannten sich farbenprächtige Bögen, die viele Beobachter in Staunen versetzten.

Zahlreiche Leserinnen und Leser nutzten die Gelegenheit, diese flüchtigen Momente mit ihren Kameras einzufangen und die Bilder an die Redaktion zu senden. Eine Userin, die ihre Aufnahmen am malerischen Walensee gemacht hatte, beschrieb ihr Erlebnis mit großer Begeisterung und gab an, dass sie ihren Augen kaum trauen konnte und in kürzester Zeit hunderte Fotos von diesem Naturphänomen gemacht habe. Dieser starke Kontrast zwischen der zerstörerischen Kraft des Blitzes und der friedlichen Schönheit des Regenbogens verdeutlicht die Unberechenbarkeit des sommerlichen Wetters.

Mit Blick auf die kommenden Tage bleibt die Wetterlage in der Region weiterhin wechselhaft. Nachdem es auch am Mittwoch vereinzelt zu weiteren Gewittern gekommen war, rechnen die Meteorologen für die frühen Morgenstunden des Donnerstags noch mit letzten Schauern. Im weiteren Verlauf des Tages wird sich jedoch das Bild wandeln: Es setzt vorübergehend recht sonniges Wetter ein, wobei vereinzelt Quellwolken am Himmel zu sehen sein werden.

Die Bewohner der Region können sich auf einen milden Vormittag freuen, bevor am Nachmittag erneut die Instabilität der Atmosphäre zunimmt. Vor allem über den Bergregionen werden wieder Schauer oder einzelne Gewitter erwartet, die Reisenden und Wanderern Vorsicht gebieten. Die Temperaturen werden am Donnerstagmorgen bei etwa 7 Grad starten und im Tagesverlauf auf ein Maximum von circa 17 Grad ansteigen. Die Behörden mahnen zur Wachsamkeit, da die aktuelle Wetterphase durch schnelle Wechsel zwischen strahlendem Sonnenschein und plötzlichen Unwettern gekennzeichnet ist





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