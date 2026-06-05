Blitzeinschlag entzündet Scheune - Warum ein vollständiges Blitzschutzsystem unverzichtbar ist

Nach einem Blitz, der in Niederglatt ein Bauwerk in Flammen setzte, erklärt die Beratungsstelle für Brandverhütung, wie ein kombiniertes System aus Blitzableiter und Überspannungsschutz Brände verhindert und welche Gebäude besonders geschützt werden müssen.

Ein verheerender Blitzeinschlag in Niederglatt im Kanton St. Gallen hat eine alte Scheune in kürzester Zeit in Flammen aufgehen lassen. Die Ereignisse zeigen, wie schnell die enorme Energie‑Entladung eines Blitzes ein Bauwerk zerstören kann.

An den Einschlagstellen können Temperaturen von bis zu 30'000 Grad Celsius entstehen - ein Wert, der gewöhnliche Baumaterialien sofort zum Schmelzen bringt und elektrischen Installationen extreme Überspannungen aussetzt. Die Beratungsstelle für Brandverhütung (BFB) weist darauf hin, dass gerade das Zusammenspiel von Hitze, Spannungsüberschwingungen und Funkenbildung die häufigste Ursache für sofortige Brände nach einem Blitzeinschlag ist.

In solchen Situationen sind nicht nur die baulichen Strukturen gefährdet, sondern auch sämtliche angeschlossenen Geräte, die bei einer plötzlichen Überlastung beschädigt werden und weitere Brandgefahren erzeugen können. Um das Risiko solcher Katastrophen zu minimieren, empfiehlt die BFB den Einbau eines umfassenden Blitzschutzsystems.

Ein solches System besteht aus mehreren Komponenten: Auf dem Dach montierte Blitzableiter fangen die elektrische Entladung ab, Leitungen leiten die Energie sicher über die Fassade zum Erdungspunkt im Boden, und ein zusätzlicher Überspannungsschutz verhindert, dass gefährliche Spannungen in das elektrische Netzwerk des Gebäudes eindringen. Christine Räss von der Gebäudeversicherung St. Gallen betont, dass ein korrekt dimensioniertes System die Wahrscheinlichkeit einer Brandentstehung deutlich senkt, jedoch kein absoluter Garant ist.

Ein reiner Blitzableiter bietet keinen Schutz für die inneren Leitungen und Geräte - erst der kombinierte Einsatz von Überspannungsschutz und fachgerechter Erdung sorgt für einen rundum wirksamen Schutz. In der Schweiz ist ein Blitzschutz nicht für jedes Wohnhaus verpflichtend, jedoch gibt es klare Vorgaben für besonders gefährdete Bauten. Dazu zählen Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotels, Hochhäuser, große landwirtschaftliche Gebäude, Industrieanlagen mit brennbaren Stoffen sowie Bauwerke an exponierten Lagen.

Selbst bei Installation eines Systems kann es zu Fehlfunktionen kommen, wenn die Montage nicht sachgemäß erfolgt oder wenn der Überspannungsschutz im Inneren fehlt. Deshalb rät die BFB Hausbesitzern, den Blitzschutz bereits in der Planungsphase eines Neubaus zu berücksichtigen. Die Kosten für ein vollwertiges System liegen bei etwa 3 000 bis 4 000 Schweizer Franken, wobei die Planung und Installation ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden sollte.

Ein FI‑Schalter (Fehlerstrom‑Schutzeinrichtung) kann den Überspannungsschutz nicht ersetzen; beide Komponenten ergänzen sich, sind aber nicht austauschbar. Wer frühzeitig in einen professionell installierten Blitzschutz investiert, schützt nicht nur das Bauwerk, sondern minimiert auch das Risiko von Personenschäden und langfristigen finanziellen Verlusten





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