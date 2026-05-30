Blick aus dem Fenster: Die Wahrnehmungen der AZ-Freiamt-Redaktionsmitglieder

Die AZ-Freiamt-Redaktionsmitglieder wagen in unregelmässigen Abständen den Blick aus dem Fenster. Eine lose Kolumne, in der sie ihren Arbeitsplatz verlassen, die Perspektive wechseln und festhalten, was sie dabei erleben.

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Die stundenlange Reisebusfahrt durch die hügelige, kurvige Landschaft im Norden Borneos ist an diesem Tag sehr holprig. Keine Chance, in meinem Sitz etwas vor mich hinzudösen. Stattdessen blicke ich gedankenversunken aus dem Fenster, sehe die grünen Hügel mit Palmenhainen vorbeiziehen. Dabei fällt mein Blick immer wieder auf dasselbe, augenfällige Detail.

Strom- und Telefonleitungen. Sie ziehen sich entlang der Strassen. Die Kabel hängen zwischen teilweise bedrohlich schräg stehenden Holzmasten. Kilometer lang.

Mal sind es mehr, mal weniger. Die Menschen hier auf Borneo scheint dies nicht zu stören. Für sie gehören die Leitungen offenbar so selbstverständlich zum Landschaftsbild wie das tropische Klima. Das erklärt jedenfalls unser Tourguide während der Busfahrt.

Während ich weiter so aus dem Busfenster schaue, wird mir plötzlich wieder einmal bewusst, wie verschieden die Wahrnehmungen sein können. Bei uns im Freiamt diskutiert man beispielsweise darüber, wie wir die (Stark)-Stromleitungen möglichst elegant in die Landschaft integrieren können und sollten. Stichwort: Die Freileitung über den Wagenrain ins Reusstal zwischen Niederwil und Obfelden. Den Menschen auf Borneo sind solche Diskussionen wohl fremd.

Ihnen ist es zuallererst wichtiger, dass der Strom zuverlässig von A nach B kommt. Dass die Leitungen so frei und offen in der Landschaft stehen und das wunderbare Panorama optisch trüben? Kein Thema. Natürlich dürften auch technische oder geologische Herausforderungen ein Grund sein, weshalb in solchen Regionen der Welt die wichtigen Leitungen trotzdem derart offen herumbaumeln.

Immer verbunden mit dem Risiko eines Stromausfalls. Die vielen Stromleitungen erinnerten mich jedenfalls daran, dass Reisen oft dort interessant wird, wo man beginnt, das Selbstverständliche zu hinterfragen. Dazu reichen manchmal Blicke aus dem Fenster. Oder ein paar Kabel vor tropischen Hügeln





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