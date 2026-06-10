Blätter im Sommer: So schwer sind sie und wie sie abfallen

Im Sommer bestehen die Blätter zu einem grossen Teil aus Wasser. Im Herbst zieht der Baum dieses Wasser und die Nährstoffe zurück, bevor die Blätter abfallen. Was wir dann zusammenwischen, ist also deutlich leichter als die Blätterfülle, die jetzt an den Bäumen hängt.

Doch wie schwer sind eigentlich all diese Blätter im Sommer ? Bei einem grösseren Baum bringen sie gut eine halbe Tonne auf die Waage, bei besonders mächtigen Exemplaren sogar bis zu eine ganze Tonne.

Das entspricht ungefähr dem Gewicht der Instrumente eines kleinen Kammerorchesters – wobei die "Bläser" im Baum-Orchester natürlich federleicht bleiben. Im Sommer bestehen die Blätter zu einem grossen Teil aus Wasser. Im Herbst zieht der Baum dieses Wasser und die Nährstoffe zurück, bevor die Blätter schliesslich abfallen. Was wir dann zusammenwischen, ist also deutlich leichter als die Blätterfülle, die jetzt an den Bäumen hängt. Willkommene Schattenspende





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