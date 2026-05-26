Blatten nach dem Birchgletscher-Felssturz: Massive Hilfen, Versicherungsleistung und Wiederaufbau

Nach dem verheerenden Felssturz am 28. Mai 2025 wurden in Blatten rund 8 Millionen Franken Nothilfe, 4 Millionen Bundesmittel für Bauland und weitere Versicherungszahlungen bereitgestellt. Die Kombination aus Spenden, staatlicher Unterstützung und zügiger Versicherungsabwicklung ermöglicht den Wiederaufbau des Dorfes.

Die Tragödie am Birchgletscher hat das abgelegene Dorf Blatten an der Lünezer Seite völlig erschüttert. Am 28. Mai 2025 kam es zu einem massiven Felssturz, der mehr als 130 Häuser in Trümmer legte und einen Menschen das Leben kostete.

Die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner standen plötzlich ohne Dach, Möbel, Kleidung und oftmals auch ohne fahrbare Fahrzeuge da. Sofort nach dem Ereignis mobilisierten Hilfsorganisationen, Behörden und die Zivilgesellschaft massive Nothilfe. Innerhalb weniger Wochen sammelten Spenderinnen und Spender aus der ganzen Schweiz mehrere Millionen Franken, um den Betroffenen schnelle finanzielle Unterstützung zu bieten. Eine eigens eingerichtete Spendenkommission prüfte bislang 111 Anträge und genehmigte Hilfen in Höhe von fast acht Millionen Franken.

Die Mittel deckten Ersatzbeschaffungen für Möbel und Kleidung, Einkommensausfälle, den Ersatz von Fahrzeugen sowie Verlusten landwirtschaftlicher Geräte ab. Zusätzlich flossen vier Millionen Franken Bundesmittel für die Sanierung des verschütteten Baulands, drei Millionen Franken aus kantonalen Kassen und weitere 500 000 Franken vom Bund, um die Bearbeitung der Hilfsanträge zu ermöglichen. Die finanziellen Folgen des Felssturzes sind enorm. Der versicherte Gesamtschaden wird auf rund 255 Millionen Franken geschätzt, wobei etwa 240 Millionen Franken in den Elementarschadenpool fließen.

Laut dem Jahresabschluss dieses Pools sind 210 Millionen Franken auf Gebäudeschäden entfallen, 30 Millionen Franken auf Hausrat und Mobilität sowie weitere 15 Millionen Franken auf betriebliche Unterbrechungen und Kaskoschäden außerhalb des Pools. Der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) betont, dass die Privatversicherer die Betroffenen unbürokratisch und schnell unterstützt haben. Bereits vier Monate nach dem Unglück seien über 80 Prozent der Versicherungssummen für Gebäude‑ und Hausrat‑Totalschäden ausgezahlt worden.

Selbst Versicherer, die in Blatten einen unterdurchschnittlichen Marktanteil besitzen, haben substanzielle Beiträge geleistet und die Mittel an besonders betroffene Gesellschaften weitergeleitet. Die Kombination aus staatlicher Hilfe, privaten Spenden und zügiger Versicherungsleistung hat gezeigt, wie resilientes Krisenmanagement in der Schweiz aussehen kann. Während die Bundes‑ und Kantonsebene Milliarden für den Wiederaufbau bereitstellt, bleibt die Solidarität der Bevölkerung ein entscheidender Pfeiler.

Die langfristige Wiederaufbau‑Strategie sieht nicht nur den Wiederaufbau von Wohngebäuden vor, sondern auch die Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Infrastruktur und die Wiederbelebung von lokalen Vereinen, die für das soziale Gefüge des Dorfes von großer Bedeutung sind. Die Erfahrungen aus Blatten könnten als Vorlage für den Umgang mit zukünftigen Naturkatastrophen dienen, insbesondere in Bezug auf die schnelle Mobilisierung von Hilfsgeldern, die transparente Bearbeitung von Anträgen und die enge Zusammenarbeit zwischen Versicherern, Behörden und gemeinnützigen Organisationen





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