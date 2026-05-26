Blatten nach dem Bergsturz: Milliardenhilfe für den Wiederaufbau des fast zerstörten Dorfes

Ein verheerender Bergsturz am 28. Mai 2025 hat das Dorf Blatten fast vollständig zerstört. Bundes- und Kantonsmittel sowie private Spenden summieren sich auf mehrere Millionen Franken für Nothilfe, Entschädigungen und den langfristigen Wiederaufbau.

Das alpine Dorf Blatten , das bis dahin für seine idyllische Lage und seine eng verbundene Dorfgemeinschaft bekannt war, wurde am 28. Mai 2025 durch ein verheerendes Bergsturz beben, das durch den abrupten Abbruch des Birchgletschers ausgelöst wurde, nahezu vollständig zerstört.

Innerhalb weniger Stunden wurden mehr als 130 Häuser von Rasen, Geröll und Gletscherspalten verschlungen, wobei ein Bewohner sein Leben verlor und zahlreiche weitere Menschen schwer verletzt wurden. Für die rund 300 betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner stellte sich das Ausmaß der Zerstörung als existenzbedrohend heraus: neben dem Verlust von Wohnraum und privaten Besitztümern wie Möbeln, Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen, brachen auch die lokalen Wirtschaftsstrukturen zusammen, weil die Betriebe keine Möglichkeit mehr hatten, ihre Produktion fortzusetzen.





In den Tagen nach dem Unglück mobilisierten Hilfsorganisationen, Behörden und die breite Öffentlichkeit in der gesamten Schweiz eine beispiellose Welle an finanzieller Unterstützung. Eine eigens eingerichtete Spendenkommission, die unter der Aufsicht des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz arbeitet, prüfte bislang 111 Anträge auf Nothilfe und Entschädigungen.

Die Kommission hat bislang knapp 8 Millionen Franken an direkten Hilfen bewilligt, die unter anderem neue Möbel, Kleidung und notwendige technische Geräte ersetzen sollen, sowie Einkommensausfälle ausgleichen und die Kosten für den Wiederaufbau von landwirtschaftlichen Betrieben decken. Zusätzlich wurden für das durch den Bergsturz verschüttete Bauland 4 Millionen Franken aus Bundesmitteln bereitgestellt, um die Wiederherstellung der Infrastruktur und die Neubebauung der betroffenen Flächen zu ermöglichen.



Die finanzielle Unterstützung stammt aus einem Mix von Bundes-, Kantons- und privaten Quellen.

Neben den bereits erwähnten 4 Millionen Franken aus Bundesmitteln für Bauland wurden weitere 3 Millionen Franken aus kantonalen Mitteln zur Verfügung gestellt, um die Bearbeitung der Anträge zu beschleunigen und den betroffenen Familien schnelle Hilfe zu bieten. Zusätzlich flossen 500 000 Franken aus dem Bundesbudget in die administrative Abwicklung der Hilfsanträge. Insgesamt belaufen sich die bislang eingesetzten Mittel auf rund 7,5 Millionen Franken, wobei die Spendenaktion in den sozialen Medien und durch lokale Initiativen weiterhin neue Beiträge sammelt.

Die langfristige Perspektive für Blatten beinhaltet nicht nur den Wiederaufbau von Wohnraum, sondern auch die Schaffung von resilienten Strukturen, die zukünftigen Naturgefahren besser standhalten können. Die Behörden planen zudem ein umfassendes Risikomanagement‑Programm, das kontinuierliche Überwachung des Gletschers, Frühwarnsysteme und verstärkte Bauvorschriften umfasst, um das Dorf für kommende Generationen zu sichern





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