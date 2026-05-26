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Blatten-Felssturz: 255 Millionen Franken in Schäden, Privatversicherer unterstützen Betroffene

Disaster News

Blatten-Felssturz: 255 Millionen Franken in Schäden, Privatversicherer unterstützen Betroffene
Blatten-FelssturzDamagePrivate Insurers
📆26/05/2026 06:57:00
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A year after the devastating landslide in Blatten, the total damage amounts to 255 million francs. The report states that 210 million francs in building damage, 30 million francs in household items and furniture, and an additional 15 million francs in uninsured damages occurred. The Swiss Insurance Association (SVV) states that private insurers have supported the affected people in Blatten unbureaucratiquely and quickly.

Blatten-Felssturz verursachte Schäden von 255 Millionen Franken Insgesamt hätten 210 Millionen Franken Gebäudeschäden betroffen, 30 Millionen Hausrat und Fahrhabe, so der am Dienstag veröffentlichte Bericht.

Blatten ein Jahr nach dem verheerenden Felssturz. Grosse Teile des Dorfes im Walliser Lötschental verschüttet und zerstört. Die Katastrophe vom 28. Mai 2025 hat auch die Versicherungsindustrie vor grosse Herausforderungen gestellt.

Der Elementarschadenpool ist ein Zusammenschluss privater Versicherer zum besseren Risikoausgleich bei Elementarschäden. Der Pool kauft für seine Mitglieder auf dem weltweiten Markt Rückversicherungsschutz auf gemeinsame Rechnung ein. Insgesamt hätten 210 Millionen Franken Gebäudeschäden betroffen, 30 Millionen Hausrat und Fahrhabe. Und zusätzliche 15 Millionen Franken würden auf versicherte Schäden ausserhalb des Schadenpools entfallen, etwa zu Betriebsunterbruch- und Motorfahrzeugkaskoschäden.

Die Privatversicherer hätten die Betroffenen in Blatten unbürokratisch und rasch unterstützt, schreibt der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) in einer Mitteilung. Already four months after the event were over 80 percent of insurance sums for buildings and household items paid out. Haben Versicherer, deren Schäden in Blatten im Verhältnis zu ihrem schweizweiten Marktanteil unterdurchschnittlich ausfielen, substanzielle Beiträge geleistet, so der SVV weiter. Diese Mittel seien an besonders betroffene Gesellschaften weitergeleitet worden

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Blatten-Felssturz Damage Private Insurers Support Swiss Insurance Association

 

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