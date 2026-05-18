Blanchett kritisiert die Bewegung #MeToo und die mangelnde Unterstützung für Frauen in Hollywood

Die Schauspielerin Cate Blanchett hat in Cannes einen Protest auf dem roten Teppich mit 81 weiteren Frauen durchgeführt, um die Unterrepräsentanz weiblicher Regisseure in Cannes zu protestieren. Sie kritisierte die mangelnde Unterstützung für Frauen in Hollywood und die mangelnde Unterstützung für die Bewegung #MeToo.

Die Bewegung sei 'rasch abgewürgt worden', obwohl viele Frauen ihre Stimme erheben könnten. Es gibt viele Menschen mit einer Plattform, die relativ sicher ihre Stimme erheben und sagen können, dass ihnen so etwas widerfahren ist', erklärte Blanchett am Sonntag in einem breit gefächerten Gespräch am Filmfestival.

Auch eine durchschnittliche Frau auf der Strasse sage #MeToo - 'warum wird das dann zum Schweigen gebracht?

', fragte die Schauspielerin.in Cannes war, beteiligte sie sich an einem Protest auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit 81 weiteren Frauen erschien sie auf den Stufen des Palais des Festivals. Die Zahl symbolisierte die weiblichen Regisseurinnen, die bis dahin für das Wettbewerbsprogramm in Cannes ausgewählt worden waren. Im gleichen Zeitraum waren 1866 männliche Regisseure berücksichtigt worden.

Ich bin immer noch an Filmsets und zähle jeden Tag nach. Jeden Morgen gibt es zehn Frauen und 75 Männer, sagte Blanchett.

'Ich liebe Männer, aber die Witze bleiben immer dieselben', fügte sie hinzu. 'Man muss sich einfach ein bisschen wappnen, und daran bin ich gewöhnt. Aber für alle wird es langweilig, wenn man an einen so homogenen Arbeitsplatz kommt. Bei uns herrscht grosse Gleichstellung, alle werden fair behandelt. Die Ungleichstellung ist leider immer noch deutlich spürbar





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