Blake Lively und Justin Baldoni einigen sich außergerichtlich – Prozess abgewendet

Der Rechtsstreit zwischen Schauspielerin Blake Lively und Schauspieler/Regisseur Justin Baldoni um den Film ‚Nur noch ein einziges Mal‘ wurde durch eine außergerichtliche Einigung beigelegt. Ursprünglich ging es um Vorwürfe sexueller Belästigung und Rufschädigung.

Der für den 18. Mai in den USA geplante Prozess zwischen Blake Lively , der Schauspielerin, und Justin Baldoni , dem Schauspieler und Regisseur, sowie den beteiligten Produktionsfirmen Wayfarer Studios und weiteren Parteien ist kurzfristig abgewendet worden.

Die Einigung erfolgte nur zwei Wochen vor dem geplanten Prozessbeginn und beendet damit einen Rechtsstreit, der seit Dezember 2024 andauerte. Im Zentrum der Auseinandersetzung standen Vorwürfe von Blake Lively, wonach es während der Dreharbeiten zu dem Film ‚Nur noch ein einziges Mal‘ zunächst zu sexueller Belästigung gekommen sein soll. Nach Abschluss der Dreharbeiten warf Lively ihrem Co-Star und Regisseur Justin Baldoni eine gezielte Rufschädigungskampagne vor.

Baldoni hatte seinerseits eine Klage auf Schadensersatz in Höhe von 400 Millionen US-Dollar eingereicht, diese wurde jedoch im vergangenen Jahr von einem Gericht abgewiesen. Die überraschende Einigung wurde durch ein gemeinsames Statement der Anwälte beider Seiten bekannt gegeben, welches unter anderem dem Branchenmagazin ‚Variety‘ vorliegt. In der Stellungnahme wird betont, dass beide Parteien ‚konstruktiv und in Frieden voranschreiten‘ wollen.

Der Film ‚Nur noch ein einziges Mal‘ wird als ein Werk beschrieben, auf das alle Beteiligten stolz sind, und die Bedeutung der Sensibilisierung für häusliche Gewalt und die Unterstützung von Betroffenen wird hervorgehoben. Beide Seiten erkennen an, dass der Entstehungsprozess des Films mit Herausforderungen verbunden war und dass die von Blake Lively geäusserten Bedenken ernst genommen werden müssen.

Man hoffe, dass die Einigung einen abschliessenden Punkt setzt und allen Beteiligten ermöglicht, in einem respektvollen Umfeld weiterzuarbeiten, auch im Hinblick auf die öffentliche Wahrnehmung. Die ursprüngliche Klage von Blake Lively umfasste eine Vielzahl von Vorwürfen, die sich im Laufe des Rechtsstreits jedoch reduzierten. Im April hatte ein Richter in New York zehn von dreizehn Klagepunkten abgewiesen, darunter die schwerwiegenden Anschuldigungen der sexuellen Belästigung. Lediglich die Klagepunkte des Vertragsbruchs, der Vergeltung und der Beihilfe zur Vergeltung blieben bestehen.

Diese Entwicklung hatte die Position von Lively geschwächt, dennoch hatte sie in einer Instagram-Story öffentlich erklärt, den Kampf fortsetzen zu wollen. Die nun erfolgte Einigung stellt somit eine unerwartete Wendung dar. Die genauen Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben, es ist jedoch davon auszugehen, dass beide Seiten Zugeständnisse gemacht haben, um eine langwierige und öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung zu vermeiden.

Die Einigung könnte auch darauf abzielen, den Film ‚Nur noch ein einziges Mal‘ nicht weiter zu belasten und die Möglichkeit einer erfolgreichen Vermarktung zu wahren. Die Vorwürfe und der Rechtsstreit hatten bereits zu einer erheblichen medialen Aufmerksamkeit geführt, die sich negativ auf das Image des Films auswirken könnte. Die Hintergründe der Vorwürfe von Blake Lively und die Reaktion von Justin Baldoni werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen und Machtverhältnisse in der Filmindustrie.

Sexuelle Belästigung und Rufschädigung sind Themen, die in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus der öffentlichen Diskussion gerückt sind, insbesondere im Zuge der MeToo-Bewegung. Der Fall Lively gegen Baldoni zeigt, wie komplex und schwierig es sein kann, solche Vorwürfe zu beweisen und rechtliche Konsequenzen durchzusetzen. Die Abweisung eines Grossteils der Klagepunkte durch den Richter unterstreicht die hohen Hürden, die Opfer sexueller Belästigung bei der Durchsetzung ihrer Rechte überwinden müssen.

Die Einigung, auch wenn die genauen Bedingungen nicht öffentlich bekannt sind, kann als ein Kompromiss betrachtet werden, der beiden Seiten ermöglicht, einen Schlussstrich unter die Angelegenheit zu ziehen und sich auf ihre zukünftigen Projekte zu konzentrieren. Es bleibt jedoch die Frage, ob die Einigung tatsächlich zu einer nachhaltigen Verbesserung des Arbeitsumfelds in der Filmindustrie beiträgt und ob Opfer von Belästigung und Rufschädigung ausreichend geschützt werden





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Blake Lively Justin Baldoni Film Prozess Einigung Sexuelle Belästigung Rufschädigung Nur Noch Ein Einziges Mal Wayfarer Studios Rechtsstreit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

3. Sieg im 4. Formel-1-Rennen - «Astronaut» und «Wirbelsturm» Antonelli wird mit Lob überhäuftYoungster Kimi Antonelli ist in der Formel 1 weiter nicht zu bremsen – ausser vielleicht (noch) beim Start.

Read more »

Supreme Court erlaubt vorerst Versand von AbtreibungspillenDer Oberste Gerichtshof in den USA hat den Zugang zur Abtreibungspille Mifepriston per Post vorerst wieder erlaubt. Eine vom konservativen Richter Samuel Alito unterzeichnete Anordnung setzte eine erst kürzlich erlassene Einschränkung eines Berufungsgerichts vorläufig wieder ausser Kraft.

Read more »

Blake Lively und Justin Baldoni legen Gerichtsstreit beiÜberraschende Wende im Promi-Rechtsstreit: Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) haben sich nur zwei Wochen vor Prozessbeginn aussergerichtlich geeinigt.

Read more »

Einigung im Rechtsstreit um Film 'It Ends with Us'Blake Lively und Justin Baldoni haben ihren Rechtsstreit um den Film 'It Ends with Us' außergerichtlich beigelegt. Der Prozess sollte am 18. Mai beginnen, wurde aber nun abgewendet. Beide Seiten betonten den Wert des Films und das Ziel, das Bewusstsein für häusliche Gewalt zu schärfen.

Read more »

Blake Lively und Justin Baldoni: Drama endet kurz vor ProzessDer Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni war dramatischer als jede Sendung mit Richterin Barbara Salesch. Inklusive Intrigen und einer plötzlichen Kehrtwende, die überrascht. Ausser, man schaut genauer hin.

Read more »

Blake Lively und Justin Baldoni legen Gerichtsstreit um «It Ends with Us» überraschend beiAlle spannenden Neuigkeiten zu Filmen, Serien und den Menschen dahinter auf einen Blick.

Read more »