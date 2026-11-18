Der Black Friday am 27. November 2025 verliert an Strahlkraft. Umsätze sinken, Rabatte enttäuschen und Betrug steigt. Hier finden Sie Fakten und Tipps.

Der traditionelle Rabatttag Black Friday findet in diesem Jahr am 27. November statt. Viele Händler locken jedoch bereits seit Anfang November mit Aktionen, die oft bis zum Cyber Monday andauern. Die Zeiten, in denen Schnäppchenjäger bis Mitternacht auf Top-Angebote im Internet warteten, sind jedoch vorbei.

Herkunft des Begriffs und Preisentwicklung

Der Black Friday stammt aus den USA und markiert traditionell den Start der Weihnachtssaison nach dem Erntedankfest Thanksgiving. In Philadelphia nutzte die Polizei den Begriff in den frühen 1960er-Jahren für die massiven Menschenmengen, die zum Weihnachtseinkauf in die Innenstadt strömten. Staus, volle Trottoirs und zusätzliche Polizeieinsätze prägten das Bild. Oft wird erklärt, Händler kämen dank hoher Umsätze an dem Rabatttag von den roten in die schwarzen Zahlen, doch Wahrscheinlicher ist ein Ursprung in Philadelphia Anfang der 1960er-Jahre.

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Auswertungen von Vergleichsportalen zeigen, dass rund drei Viertel der Produkte am Black Friday günstiger sind als im Vormonat. Der durchschnittliche Preisnachlass liegt allerdings über die Produktpalette hinweg meist bei unter 10 Prozent. Denn ähnliche Rabattaktionen sind inzwischen auch im Rest des Jahres verbreitet. Am stärksten reduziert sind meist Fernsehgeräte und weitere Elektroartikel, die nicht mehr der neusten Generation angehören.

Scheinrabatte und unsichere Online-Shops

Nicht jedes vermeintliche Schnäppchen ist tatsächlich günstiger, wie Untersuchungen von Konsumentenorganisationen zeigen. Laut der Stiftung für Konsumentenschutz werden Rabatte teilweise nur vorgetäuscht. So würden Händler etwa die Preise vor einer Rabattaktion erhöhen, um anschliessend mit hohen Preisnachlässen zu werben. Zudem warnen Experten vor unseriösen Onlineshops.

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Käufer sollten Preise vergleichen, Anbieter prüfen und Impulskäufe vermeiden. KI-Assistenten können bei der Suche nach Angeboten helfen, ihre Empfehlungen sollten aber geprüft werden. Bei Fragen zu Weihnachtsgeschenken und Black Friday führten laut einer Untersuchung der Unternehmensberatung Klarplan 37 Prozent der von den Assistenten vorgeschlagenen Links zu Anbietern mit Sitz im Ausland. Vereinzelt wurden sogar bereits geschlossene Shops empfohlen. Wer hierzulande einkaufen möchte, sollte die Schweiz ausdrücklich in seiner Frage nennen.

Umsatzeinbruch und skeptische Konsumenten

Trotz seiner Bedeutung verliert der Black Friday an Strahlkraft. Laut dem Vergleichsportal BlackFridayDeals.ch wurden 2025 im Schweizer Non-Food-Detailhandel rund 450 Millionen Euro umgesetzt. Das ist fast das Dreifache des durchschnittlichen Tagesumsatzes, aber 10 Prozent weniger als 2021. Für 2026 erwartet das Portal einen unveränderten Umsatz. Auch eine aktuelle Analyse des Gottlieb Duttweiler Instituts (GDI) zeichnet ein kritisches Bild. Das Institut spricht von einem "Lose-Lose"-Geschäft.

Die GDI-Befragung von über 1000 Personen in der Schweiz zeigt ein nachlassendes Interesse. Rund 32 Prozent bezeichneten die Black-Friday-Angebote 2025 als "enttäuschend", lediglich 10 Prozent als "attraktiv". Auch aus Sicht des Handels fällt die Bilanz negativ aus. Viele Kunden kaufen vor allem Produkte, die sie ohnehin erworben hätten. Dem geschätzten Zusatzumsatz von 196 Millionen Euro stehen hohe Aufwand und logistische Belastungen gegenüber.

Abschaffungsdebatte und Betrugsgefahren

Laut einer repräsentativen Demoscope-Umfrage im Auftrag von BlackFridayDeals.ch sprechen sich 67 Prozent der Befragten für eine Abschaffung des Black Friday aus. Nur 21 Prozent wollen ihn behalten. Besonders gross ist die Ablehnung bei den Personen ab 55 Jahren. Dennoch planen knapp drei von zehn Befragten einen Einkauf, bei den 15- bis 34-Jährigen sogar mehr als die Hälfte.

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Kritik und Schnäppchenjagd schliessen sich offenbar nicht aus: Die Hälfte der Kaufwilligen möchte vor allem Dinge günstiger erwerben, die sie ohnehin benötigt. Viele Menschen störten zudem Scheinrabatte und am Konsumdruck durch die wochenlangen Aktionen, sagt Detailhandelsexperte Julian Zrotz von BlackFridayDeals.ch. Der Konsumentenschutz rät deshalb auch dieses Jahr: "Um Ihr Portemonnaie und die Umwelt zu schützen, kaufen Sie nur, was Sie wirklich brauchen."

Wer dennoch auf Schnäppchenjagd geht, sollte sich vor Betrügern in Acht nehmen. Im Vorfeld des Black Friday häufen sich laut dem Bundesamt für Cybersicherheit Meldungen zu gefälschten Onlineshops und betrügerischen Paketnachrichten. Kriminelle locken mit unrealistisch hohen Rabatten und nutzen KI, um ihre Shops glaubwürdig erscheinen zu lassen. Nach dem Einkauf droht eine weitere Falle: Gefälschte Paketbenachrichtigungen sollen Opfer dazu bringen, persönliche Daten preiszugeben oder Gebühren für angeblich ausliegende Sendungen zu zahlen.