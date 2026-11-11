Der Black Friday 2025 in der Schweiz erreicht einen Umsatz von 703 Millionen Franken. Analyse des GDI und der Wirtschaftspsychologe Christian Fichter beleuchten Kaufverhalten, Rabatte und Nachkauf-Enttäuschungen.

Am 11. November 2025 öffnet das Schweiz er Detail- und Online-Shopping die Tore zum Black Friday und betritt damit einen Handels- und Markttrend, der inzwischen nicht mehr auf einen einzigen Tag beschränkt ist, sondern über den gesamten November verteilt ist. Laut einer Auswertung des Gottlieb Duttweiler Institut s (GDI) kauften die Schweiz er Kundinnen und Kunden an diesem Tag durchschnittlich drei Artikel für ein Gesamtvolumen von 200 Franken und genossen einen Rabatt von 30 Prozent. Der generierte Tagesumsatz wird auf 703 Millionen Franken geschätzt.

Wie funktioniert die Rabatt‑Strategie?

Rabattaktionen setzen auf psychologische Reize, erklärt Wirtschaftspsychologe Christian Fichter. Sie wirken, indem sie Angebote als knapp und zeitlich begrenzt darstellen, wodurch ein Gefühl von Dringlichkeit und Gruppendruck entsteht. Der sogenannte FOMO-Effekt ("fear of missing out") wird so ausgelöst: Ein Bewusstsein dafür, ein Angebot verpasst zu haben, führt zu einer schnellen, emotionalen Kaufentscheidung. In diesem Stadium tritt die rationale Abwägung in den Hintergrund.

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Übereinstimmende und abweichende Sichtweisen der Konsumenten

Die GDI-Statistik zeigt, dass 32 Prozent der Befragten die Angebote auf dem Black Friday 2025 als enttäuschend empfanden, während nur 10 Prozent sie attraktiv fanden. 90 Prozent hielten den Aktionstag für teilweise überbewertet. Trotz dieser Skepsis kaufen Verbraucher oft noch ein, weil viele Produkte bereits auf dem Einkaufszettel standen. Fichter betont, dass der Wunsch, Käufe zu treffen, verstärkt wird, wenn Angebote als besonders populär präsentiert werden.

Nach dem Kauf: Enttäuschungen und Lernprozesse

Werfocusing his explanation on the post‑purchase emotional cycle, Fichter schreibt: "Der evolutionär angeborene Schnäppchenjäger‑Instinkt ist befriedigt - danach kehrt die Vernunft zurück". Viele Kunden packen ihre Einkäufe zu Hause aus und erkennen, dass sie Dinge gekauft haben, die nicht unbedingt benötigt wurden. Allerdings sieht Fichter die Reue ebenfalls als Lernchance, denn die unangenehmen Gedanken hinter einem Fehlkauf können zu einem besseren Kaufverhalten in der Zukunft führen.

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Die Rolle von Anbietern und dem Gruppendruck

Auf die Verwendbarkeit von Rabatten hinweist Fichter, dass die Anbieter - auch wenn die Konsumenten sich dazu gedrängt fühlen - sich kontinuierlich den Preis‑ und Rabattanforderungen anpassen müssen, um ihren Marktanteil nicht zu verlieren. Gleichzeitig erklärt er, dass die ständigen Rabattschlachten zunehmend unpopulär sind; viele Konsumenten fühlen sich gestresst. Dennoch bleibt die intuitive Reaktion weit verbreitet, weil ein Versuch, dem Druck zu widerstehen, im Moment schwer durchzuhalten ist.

Ausblick: Verändertes Kaufverhalten im November

Die Verteilung der Aktionen über den gesamten November hinweg wirkt laut GDI und Fichter als Abschreckung gegen impulsives Kaufen. Die Verbraucherphase hat sich von einer konzentrierten Single‑Day‑Spree zu einer breiten Kampagne, die das Konsumentenverhalten stabilisiert. Für Unternehmen gilt daraus die Pflicht, Rabatte zu koordinieren, ohne die Verbraucher mit zu viel Druck zu überladen, um langanhaltenden Erfolg und zufriedenere Käufer zu gewährleisten.