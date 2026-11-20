Vor dem Black Friday sinken viele Preise bereits jetzt. Doch deutsche Rabattexperten warnen vor irreführenden Aktionen. Verbraucher in der Schweiz sollten genau hinsehen.

Zwei Wochen vor dem großen Einkaufsereignis beginnen sich die Preise im Einzelhandel bereits zu bewegen, doch nicht jeder Rabatt ist so großzügig, wie es die Werbung suggeriert. Eine Analyse des deutschen Preisvergleichsportals Idealo, auf die sich die "Bild"-Zeitung bezieht, zeigt ein klares Muster: Die Durchschnittspreise bei achtzig von hundert untersuchten Topkategorien lagen vor dem eigentlichen Verkaufshöhepunkt tiefer als im gesamten Vormonat Oktober. Während einige Produktgruppen wie Staubsaugerroboter um zehn Prozent und andere Artikel wie Tonies, Fernseher, Systemkameras, Laufschuhe sowie Kuscheltiere um sechs Prozent günstiger wurden, steigen die Kosten bei bestimmten Elektronikkomponenten drastisch an.

Steigende Kosten bei Speichermedien

Einige Kategorien verzeichnen statt rabattierter Preise eine deutliche Verteuerung, was die Erwartungen vieler Käufer zunichtemacht. Computerprodukte und insbesondere Hardware-Komponenten profitieren nicht von den allgemeinen Preissenkungen. Grafikkarten sind um zwölf Prozent teurer geworden und Solid State Drives (SSDs) verzeichnen eine Preissteigerung von drei Prozent. Als Hauptgrund für diese unerwartete Entwicklung führt das Unternehmen Idealo die aktuelle Knappheit von Speicherchips an, die den Markt preistreibend beeinflusst und somit die Ersparnis für technikbegeisterte Kunden im aktuellen Jahr begrenzt.

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Irritierende Rabatte im Europäischen Binnenmarkt

Vorsicht ist auch bei der transparenten Darstellung von Preisnachlässen geboten, da viele Händler nach gesetzlichen Vorgaben handeln, diese aber oft missbräuchlich auslegen. Eine Untersuchung der Europäischen Kommission zusammen mit Verbraucherschutzbehörden in dreißig Prozent der Fälle zeigten, dass die beworbenen Rabatte bei 314 untersuchten Onlinehändlern nicht korrekt ausgewiesen waren. Diese Prüfung wurde im November und Dezember des vergangenen Jahres in dreißig EU-Staaten sowie in Island und Norwegen durchgeführt und offenbarte strukturelle Probleme bei der Preisangabe, die den Konsumenten in die Irre führen.

Neben falschen Preisangaben wurden von den Prüfern häufig Methoden identifiziert, die einen zusätzlichen Kaufdruck auf die Kunden ausüben sollen. Achtzehn Prozent der Händler setzten künstliche Notfalldruck-Szenarien ein, wie etwa aggressive Countdowns oder Hinweise auf knapp werdende Lagerbestände. Mehr als die Hälfte dieser identifizierten Fälle wurde von den Behörden als irreführend eingestuft, was die Vertrauensbasis zwischen Verbrauchern und dem digitalen Handel weiter untergräbt.

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Lücken im Schweizer Verbraucherschutz

Für die Schweiz liegen keine entsprechenden offiziellen Statistiken vor, sodass sich die Ergebnisse der EU-Auswertung nicht eins zu eins auf das schweizerische Marktumfeld übertragen lassen. Dennoch bestätigt Julian Zrotz, der CEO des Unternehmens Patoc, welches hinter den Portalen Preispirat.ch und Blackfridaydeals.ch steht, gegenüber der "Tageszeitung 20 Minuten" ein ähnliches Bild. Auch in der Schweiz sei längst nicht jeder Black-Friday-Rabatt ein echtes Schnäppchen, und häufig würden Streichpreise so gestaltet, dass die tatsächliche Ersparnis größer wirkt, als sie in der Realität ist.

Der regulatorische Rahmen bietet Händlern in der Eidgenossenschaft im Vergleich zur Europäischen Union deutlich mehr Spielraum für solche Tricks. Laut Zrotz reicht es in der Schweiz aus, wenn ein Händler den Preis zwei Wochen lang erhöht, um ihn dann eine Woche lang mit einem Rabatt auf den ursprünglichen Preis zu werben. Dies steht im krassen Gegensatz zu den Vorschriften in der EU, wo bei Preisreduktionen der tiefste Preis der letzten dreißig Tage als maßgebliche Vergleichsbasis gilt.

Verschärfte und gelockerte Regeln ab 2025

Paradoxerweise hat der Schweizer Bund die Regeln für Händler seit dem Jahr 2025 sogar noch weiter gelockert. Ein Preis, der über dreißig Tage am Stück galt, darf nach einer Preissenkung unbegrenzt durchgestrichen und als alter Referenzpreis dargestellt werden. Dies ermöglicht es Händlern effektiv, alte, oft nicht mehr aktuelle Preise als vermeintliche Ersparnis zu inszenieren, da es keine zeitlich begrenzte Gültigkeitsregel für solche Streichungen wie in der EU gibt.

Der Rabattexperte Julian Zrotz rät daher dringend dazu, sich nicht von der prozentualen Ersparnis blenden zu lassen, sondern den absoluten Endpreis ins Visier zu nehmen. Es sei entscheidend, zu prüfen, was das Produkt bei anderen Händlern kostet und wie sich der Preis über einen längeren Zeitraum entwickelt hat. Auf den Plattformen von Preispirat bewertet und diskutiert die Community aktiv, wie gut ein Deal wirklich ist, was hilfreich sein kann, echte Schnäppchen von bloßen Rabattversprechen zu unterscheiden.

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Der Schweizer Konsumentenschutz empfiehlt generell, denselben Artikel bei mehreren unterschiedlichen Händlern zu vergleichen und sich nicht von künstlichem Zeitdruck oder angeblich knappen Beständen drängen zu lassen. Viele Verbraucher berichten, dass sie nur dann kaufen, wenn sie das Produkt sowieso schon länger im Blick hatten oder wenn sie Preise über mehrere Händler hinweg mit echten Tiefpreisen abgleichen können. Diese strategische Herangehensweise hilft, den emotionalen Kaufimpuls zu dämpfen und nur bei tatsächlich günstigen Konditionen den Kauf abzuschließen.