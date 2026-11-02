Bitcoin Suisse verlagert Jobs aus der Schweiz wegen hoher Kosten und fehlender Politik-Interesse

Bitcoin Suisse verlegt 60 Stellen ins Ausland, da die Schweiz als Kryptostandort an Bedeutung verliert. CEO Andrej Majcen kritisiert hohe Kosten und mangelndes Politik-Interesse im Vergleich zum internationalen Markt.

Die Bedeutung der Schweiz als führender Standort für Kryptowährungen hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Diese Entwicklung ist ein zentrales Thema für das Unternehmen Bitcoin Suisse, das seine strategische Ausrichtung grundlegend überdenkt. Andrej Majcen, der Chief Executive Officer von Bitcoin Suisse, stellt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP fest, dass auch die Politik kaum noch Interesse am Thema Kryptowährungen zeigt. Das in Zug ansässige Unternehmen, das traditionell als einer der zentralen Pfeiler des sogenannten Crypto Valley gilt, reagiert auf diese Entwicklungen, indem es zahlreiche Aktivitäten und Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Strategie, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem globalen Finanzmarkt zu sichern und gleichzeitig die Kostenstruktur zu optimieren.

Gründe für die Auswanderung ins Ausland

Laut Andrej Majcen hat Bitcoin Suisse in den letzten Jahren intensiv analysiert, wo weltweit die größte Adoption von Kryptowährungen stattfindet und wie sich die regulatorischen Rahmenbedingungen in verschiedenen Ländern entwickeln. Das Ergebnis dieser Analyse war eindeutig: Auf der Rangliste der führenden Kryptostandorte findet sich die Schweiz nicht mehr weit oben. Aus diesem Grund beschloss das Unternehmen, seine Kapazitäten umzuverteilen. Im September wurde bekannt, dass 60 von insgesamt 120 Stellen im Zuge dieser Umstrukturierung wegfallen werden. Die verbleibenden Funktionen sollen teilweise an andere Standorte abgegeben werden, um die operative Effizienz zu steigern.

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Kostenersparnis durch internationale Strategien

Bitcoin Suisse positioniert sich neu als internationaler Finanzdienstleister, der sich stärker auf die Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden und vermögende Privatanleger konzentriert. Ein wesentlicher Treiber dieser Veränderung sind die erheblichen Kostenvorteile, die im Ausland erzielt werden können. Andrej Majcen betont, dass die hohe Kostenbasis in der Schweiz langfristig wenig Sinn mache, insbesondere im Vergleich zu anderen europäischen Standorten. So werden beispielsweise Backoffice-Aufgaben am Unternehmensstandort in der slowakischen Hauptstadt Bratislava erledigt. Dort liegen die Lohnkosten teilweise 60 bis 70 Prozent unter dem Niveau in der Schweiz, was eine erhebliche Einsparung ermöglicht und die Rentabilität des Unternehmens nachhaltig verbessert.

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Rückgang der politischen und wirtschaftlichen Priorität

Noch in den 2010er Jahren war das Crypto Valley in Zug einer der absoluten Dreh- und Angelpunkte der globalen Kryptowelt. Der Token der in Zug ansässigen Ethereum-Stiftung, der mit Unterstützung von Bitcoin Suisse durchgeführt wurde, diente als Muster für den sogenannten Initial Coin Offering-Boom. Dieser erreichte im Jahr 2017 seinen Höhepunkt, wobei Milliardenbeträge an Kryptounternehmen flossen. Majcen erinnert sich daran, dass man damals in kein Restaurant in Zug gehen konnte, ohne auf Krypto-Interessenten zu treffen. Auch auf politischer Ebene war das Thema hochaktuell und wurde von damaligen Bundesräten aktiv begleitet. Im Gegensatz dazu sei in den letzten fünf bis sechs Jahren in der Schweiz nur noch wenig geschehen, stellt Majcen nüchtern fest.

Vertrauen in die Technologie trotz Sicherheitsvorfällen

Neben den strukturellen Veränderungen im Unternehmen kommentiert Andrej Majcen auch aktuelle Ereignisse im Kryptomarkt. Vom jüngsten Milliardendiebstahl an der Kryptobörse Binance erwartet der Bitcoin-Suisse-CEO keinen längerfristigen Vertrauensverlust in die gesamte Branche. Der Vorfall betreffe ausschließlich die operative Sicherheit eines einzelnen Unternehmens, so die Einschätzung des CEO. Er liefere keine neuen Erkenntnisse über die zugrundeliegende Blockchain-Technologie selbst, die als sicher und transparent gilt. Majcen äußert großes Vertrauen in die Transparenz der Aufarbeitung, da er die Fähigkeiten des Binance-Teams kenne. Er ist überzeugt, dass der Vorfall offengelegt und die relevanten Erkenntnisse zur Verbesserung der Sicherheit genutzt werden. Diese Entwicklung unterstreicht, dass technologische Innovation und operative Exzellenz zwei unterschiedliche Bereiche darstellen, die separat bewertet werden müssen.