Bitcoin stabil nach Binance-Hack: Vertrauen in die Kompensationszusagen

Der Bitcoin-Kurs bleibt nach dem schwersten Hack in der Krypto-History bei 77.300 Dollar stabil. Binance übernimmt die Verluste in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar, was das Marktvertrauen stärkt.

Der Bitcoin notierte am Dienstag im späten New Yorker Handel stabil bei rund 77.300 Dollar, nachdem er am vergangenen Freitag eingebrochen war. Dieser Preis liegt etwa fünf Prozent unter dem Höchststand vom Donnerstag, dem Tag, an dem Binance den größten bekannten Krypto-Hack bekannt gab. Bei diesem Vorwurf wurden Vermögenswerte im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar entwendet.

Marktentwicklung und technische Details des Vorfalls

Die Widerstandsfähigkeit des weltgrößten Digitalwerts wird maßgeblich auf die schnelle Reaktion von Binance zurückgeführt. Die Börse hat von Anfang an zugesagt, alle Verluste aus der Kompensation zu übernehmen. Diese klare Positionierung hat dazu geführt, dass sich der Kurs über das Wochenende gut hielt, was als direkter Vertrauensbeweis in die Aussagen von Binance gewertet wird.

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Caroline Mauron, Mitgründerin von Orbit Markets, erklärt, dass der Markt überzeugt ist, Binance über ausreichende Mittel zu verfügen, um die Schäden zu decken. Diese Entwicklung unterscheidet sich deutlich von früheren Krisen, bei denen die Unsicherheit über die Liquidität der betroffenen Plattformen die Kurse belastete.

Erfahrungen der Vergangenheit und Marktpositionierung

Bei der Finanzkrise der Börse FTX im Jahr 2022 fiel der Bitcoin innerhalb von drei Tagen um 19 Prozent, während das Unternehmen von Sam Bankman-Fried in die Insolvenz schlitterte. Damals führte die Angst vor Betrug und systemischen Risiken zu einem massiven Vertrauensverlust im gesamten Markt. Die aktuelle Situation zeigt, dass sich die Wahrnehmung der Marktteilnehmer verändert hat.

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Sean McNulty, Derivatehändler beim Market Maker AQC Tech, erklärt, dass ein Grund für die höhere Widerstandsfähigkeit von Bitcoin diesmal darin liegt, dass Binance den Token aktiv aufkauft, um die Nutzer zu entschädigen. Dies stabilisiert die Nachfrage und puffert die Verkaufslast ab, die durch den Diebstahl entstanden wäre.

Gefahren durch künstliche Intelligenz und Cybersecurity

Trotz der Stabilisierung bleibt die Stimmung angespannt. McNulty warnt, dass viele Experten dies nur als die Spitze des Eisbergs betrachten. Angesichts der Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz für Cyberattacken bietet, wird mit weiteren Hackerangriffen gerechnet. Die Tatsache, dass die weltweit größte Börse gehackt werden konnte, zeigt, dass niemand mehr sicher ist.

Dieses unterschwellige Nervosität zeigt sich in der wachsenden Nachfrage nach Absicherungsmöglichkeiten gegen einen Kursrückgang bei Bitcoin im kurzfristigen Bereich. Der 25-Delta-Put-Skew, ein Maß dafür, wie viel mehr Händler für den Schutz vor starken Kursverlusten zahlen, stieg innerhalb von 24 Stunden um etwa einen Prozentpunkt auf 6,37 Punkte.

Politische Dimension und geopolitische Spannungen

Die US-Behörden haben sowohl den Angriff auf Binance als auch den früheren Vorfall bei der Börse Bybit mit der nordkoreanischen Hackergruppe TraderTraitor in Verbindung gebracht. Kim Yo-jong, die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, erklärte diese Behauptung in einer am Montag verbreiteten Stellungnahme zur schweren politischen Provokation. Diese Eskalation der rhetorischen Konflikte trägt zur allgemeinen Unsicherheit bei.

Ein weiterer Einflussfaktor für die Kryptomärkte könnten die US-Zwischenwahlen am Dienstag sein. Jeff Ko, Chefanalyst bei ViaBTC, weist darauf hin, dass ein Wechsel der Mehrheitsverhältnisse im Kongress erhebliche Auswirkungen auf die Gesetzgebung zur Struktur der Kryptomärkte haben könnte. Dies könnte den regulatorischen Rahmen für Handelsplätze wie Binance langfristig verändern.

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Vergleich mit historischen Sicherheitsvorfällen

Der Hack bei der Börse Bybit im Februar führte zunächst zu begrenzten Auswirkungen, doch nahmen die Verluste in den darauffolgenden Tagen zu. Eine Woche nach dem Angriff lag der Kurs der Kryptowährung um etwa 14 Prozent niedriger. Im Gegensatz dazu blieb die Reaktion auf den Binance-Vorfall deutlich stabiler, was auf andere Marktmechanismen hindeutet.

Kelly Ye, Leiterin der Forschungsabteilung beim Handelsunternehmen Talos, erklärt, dass Händler auf diesen Hack anders reagierten als auf den Zusammenbruch von FTX, da es sich um einen operativen Schock und nicht um systemischen Betrug handelte. Die Tiefe des Orderbuchs bei Binance ging zwar um 25 bis 30 Prozent zurück, die Käufer kehrten jedoch innerhalb weniger Stunden zurück.

Strategische Lehren für Investoren und Institutionen

Die Händler, die am besten in der Lage waren, die Marktstörung unmittelbar zu erkennen, hatten ihr Risiko auf mehrere Börsen verteilt. Kelly Ye betont, dass die Lektion für Institutionen einfach ist: Kein einzelner Handelsplatz ist ein sicherer Ort, um Risiken zu halten oder Preise abzulesen. Diese Diversifizierung hat sich in der aktuellen Krise als entscheidend erwiesen.

Die schnelle Erholung des Marktes zeigt, dass die Transparenz und die Kapitalausstattung von Binance als Puffer gewirkt haben. Dennoch warnen Experten davor, die Risiken zu unterschätzen. Die Kombination aus geopolitischer Spannung und technologischen Bedrohungen erfordert von Investoren eine hohe Aufmerksamkeit und robuste Sicherheitsstrategien.