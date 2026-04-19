Bitcoin-Rallye über 75.000 Dollar: Ein Glaubwürdigkeitsproblem inmitten rekordverdächtiger Leerverkäufe

Trotz des anhaltenden Aufwärtstrends bei Bitcoin über der 75.000-Dollar-Marke gibt es erhebliche Skepsis unter gehebelten Händlern. Negative Finanzierungsraten bei Perpetual Futures seit 46 Tagen deuten auf massive Leerverkäufe hin, was das Potenzial für einen schmerzhaften Short Squeeze erhöht, während gleichzeitig institutionelle Akteure und große Investoren massiv in Bitcoin-ETFs investieren.

Die jüngste Erholung des Bitcoin -Kurses auf über 75.000 Dollar stößt auf ein bemerkenswertes Glaubwürdigkeitsproblem, das sich vor allem in den Positionierungen der Händler mit dem höchsten Hebel manifestiert. Seit nunmehr etwa 46 Tagen in Folge verharren die Finanzierungsraten für Perpetual Futures, ein zentraler Indikator für die Erwartungen gehebelter Händler hinsichtlich zukünftiger Kursentwicklungen, im negativen Bereich.

Diese anhaltende Abwärtsphase ist eine der längsten, die jemals beobachtet wurden und erinnert an die turbulente Periode von November bis Dezember 2022, als der Kollaps der Kryptobörse FTX die gesamte Branche in ihren Grundfesten erschütterte. Solche fundamentalen Diskrepanzen zwischen dem Kursgeschehen und der Marktstimmung neigen dazu, sich schnell aufzulösen, oft mit erheblichen und schmerzhaften Konsequenzen für eine der beteiligten Parteien. Sollte der Aufwärtstrend weiter anhalten, sehen sich Händler, die gegen die Rallye gewettet haben, mit rapide steigenden Verlusten konfrontiert. Dies kann sie dazu zwingen, ihre Positionen überstürzt zurückzukaufen, was wiederum zu einem abrupten und steilen Kursanstieg führt, bekannt als Short Squeeze oder forcierte Eindeckung von Leerverkäufen. Je länger diese Pattsituation andauert, desto größer ist das potenzielle Aufwärtsmomentum, das bei einer Auflösung der offenen Short-Positionen freigesetzt werden könnte. Vetle Lunde, Leiter Research bei der Kryptoplattform K33, kommentiert diese Situation wie folgt: Händler bauen aktiv Short-Positionen auf und wetten gegen einen Ausbruch, wodurch Bedingungen geschaffen werden, unter denen ein Short Squeeze wahrscheinlicher wird, sollte die Aufwärtsdynamik anhalten. Diese Diskrepanz markiert laut Lunde eine der größten in diesem Jahr zwischen der Dynamik der Spotmärkte und der strategischen Positionierung von Derivatehändlern. Trotz dieser bärischen Haltung im Derivatemarkt hat sich Bitcoin seit seinem Tiefpunkt im April um rund 11 Prozent erholt. Diese Erholung wird durch eine Kombination von Faktoren angetrieben, darunter erneute Käufe in US-amerikanischen Bitcoin-ETFs und die bedeutenden Investitionen von Michael Saylors MicroStrategy, die allein in den letzten zwei Wochen Käufe im Wert von insgesamt 2,6 Milliarden Dollar tätigte. Bohan Jiang, Senior Derivatehändler bei FalconX, hebt hervor, dass diese Käufe den Markt signifikant gestützt haben. Die Situation wird durch eine Reihe von gleichzeitig eintretenden bullishen Katalysatoren zusätzlich komplex. Jeder dieser Faktoren allein hat das Potenzial, einen Preisanstieg auszulösen, der bärische Händler zwingt, ihre Positionen zu schließen. Der Markt für Bitcoin-ETFs in den USA verzeichnete in der vergangenen Woche Zuflüsse von über 800 Millionen US-Dollar, was eine deutliche Umkehrung der Abflüsse zu Beginn des Jahres darstellt. Jede neue Kaufwelle erhöht die Kosten für Leerverkäufer, ihre Positionen aufrechtzuerhalten und verstärkt somit den Druck, dem der Derivatemarkt seit Wochen ausgesetzt ist. Laurens Fraussen, Research Analyst bei Kaiko, prognostiziert: Ein Ausbruch über 76.000 US-Dollar könnte Bitcoin in Richtung 85.000 US-Dollar treiben. Eine solche Rallye könnte einige Anleger überraschen. Am Freitagnachmittag notierte Bitcoin bei rund 75.000 Dollar, was jedoch immer noch 40 Prozent unter seinem Rekordhoch von etwa 126.000 Dollar im Oktober liegt. Selbst in diesem Szenario haben bärische Anleger die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, falls der jüngste Aufwärtstrend nachlässt. Daten der Kryptobörse Deribit zeigen, dass Optionshändler erhebliche Prämien für die Absicherung gegen Kursverluste zahlen, mit großen offenen Positionen bei Put-Optionen im Bereich von 60.000 und 50.000 Dollar. Auf dem Weg nach oben könnte Bitcoin jedoch auch auf erheblichen Widerstand stoßen. Optionshändler, die marktneutrale Strategien verfolgen, verkaufen im Zuge der Rallye, und die größten dieser Positionen konzentrieren sich laut Jiang um die Marke von 80.000 Dollar. Die angekündigten Pläne von Charles Schwab zur Einführung des Spot-Kryptohandels in diesem Jahr, verbunden mit der Empfehlung für Kunden, bis zu 8,8 Prozent ihres Portfolios in Bitcoin zu investieren, unterstreichen die wachsende institutionelle Akzeptanz. Auch die großen Namen der Wall Street setzen auf Krypto: Goldman Sachs reichte diese Woche die Zulassung für einen Bitcoin-ETF ein, was den ersten direkten Vorstoß des Unternehmens in den Krypto-Investitionsmarkt markiert. Vergangene Woche brachte Morgan Stanley als erste große Bank einen eigenen Bitcoin-ETF auf den Markt – ein Schritt, den Lunde von K33 trotz anfänglich bescheidener Mittelzuflüsse als „monumental“ bezeichnet, da der ETF den Namen Morgan Stanley trägt und damit Vertrauen und Legitimität für den Krypto-Raum schafft. Die gegenwärtige Marktkonstellation stellt eine einzigartige Situation dar, in der ein potenziell explosiver Short Squeeze im Derivatemarkt mit einer wachsenden Akzeptanz und Nachfrage im Spotmarkt zusammenfällt. Die anhaltenden negativen Finanzierungsraten signalisieren eine breite bärische Stimmung unter den gehebelten Händlern, die sich gegen die aktuellen Preisniveaus und die Aufwärtsdynamik positionieren. Diese Massen an Leerverkäufern bilden jedoch gleichzeitig das Potenzial für eine massive Aufwärtsbewegung, sollte sich der Markt weiter nach oben bewegen. Jeder unerwartete Preisanstieg könnte eine Kettenreaktion auslösen, bei der Leerverkäufer gezwungen sind, ihre Positionen zu schließen, um Verluste zu begrenzen. Dies würde den Preis weiter in die Höhe treiben und eine sich selbst verstärkende Rallye initiieren. Die Tatsache, dass bedeutende institutionelle Akteure wie MicroStrategy ihre Bestände massiv aufstocken und die Zulassung von Bitcoin-ETFs durch Branchenriesen wie Goldman Sachs und Morgan Stanley die Tür für eine breitere Anlegerschicht öffnet, übt zusätzlichen Druck auf die Leerverkäufer aus. Die Zuflüsse in diese ETFs zeigen, dass die Nachfrage aus dem traditionellen Finanzwesen robust ist und weiter wächst. Dieses Zusammenspiel von bärischen Wetten im Derivatemarkt und bullisher Unterstützung im Spotmarkt schafft eine volatile, aber potenziell sehr lukrative Umgebung. Die Analysten von Kaiko sehen die Möglichkeit einer schnellen Bewegung in Richtung 85.000 Dollar, falls die Marke von 76.000 Dollar durchbrochen wird, eine Bewegung, die viele Anleger überraschen könnte. Während die Händler, die auf fallende Kurse setzen, darauf hoffen, dass der Aufwärtstrend nachlässt und sie von ihrer Absicherung durch Put-Optionen profitieren können, stellt jede neue Kaufwelle im Spotmarkt eine Verschärfung des Drucks dar. Die größten Widerstände werden bei 80.000 Dollar erwartet, da hier Optionshändler mit marktneutralen Strategien aktiv sind. Die bevorstehende Zeit wird entscheidend sein, um zu sehen, welche Seite des Marktes die Oberhand gewinnen wird: die pessimistische Haltung der gehebelten Händler, die auf fallende Kurse setzen, oder die wachsende institutionelle Nachfrage, die das Potenzial für einen historischen Short Squeeze birgt





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