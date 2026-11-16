Bitcoin fällt auf 62'500 Dollar und erholt sich am Sonntag

Bitcoin fiel zeitweise auf 62'500 Dollar, den tiefsten Stand seit Juli. Analyst Timo Emden sieht eine Rotation von Risikokapital in KI-Werte.

Die Kryptowährung Bitcoin hat ihre Talfahrt am Wochenende fortgesetzt und ist zeitweise auf 62'500 Dollar gefallen. Das ist der tiefste Stand seit Juli. Noch am Donnerstag hatte der Preis rund 74'000 Dollar betragen.

Seit dem Donnerstag ging es für Bitcoin kontinuierlich bergab. Der Verlust in diesen vier Tagen betrug zeitweise insgesamt rund 15 Prozent. Am Sonntag im Handelsverlauf erholte sich die Währung von ihrem Tagestief und kostete rund 64'500 Dollar.

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Bitcoin fällt auf tiefsten Stand seit Juli

Bitcoin verlor zwischen Donnerstag und Sonntag zeitweise rund 15 Prozent an Wert. Der Kurs rutschte von rund 74'000 Dollar auf das Tagestief von 62'500 Dollar ab.

Die Erholung am Sonntag im Handelsverlauf brachte die Kryptowährung auf rund 64'500 Dollar zurück. Der Verlauf zeigt, wie stark der Bitcoin-Kurs innerhalb weniger Handelstage schwanken kann, ohne dass sich die Lage grundlegend beruhigt.

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Timo Emden sieht Rotation in KI-Werte

Timo Emden, Chefmarktanalyst von Captrader, verweist unter anderem auf makroökonomischen Gegenwind. Zugleich würden Investoren Risikokapital umschichten.

Emden sagte am Sonntag, erste grössere Schatten werfe der geplante Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic voraus. Statt einer breit angelegten Flucht aus Risiko könne vielmehr eine Rotation innerhalb des Risikokapitals stattfinden.

Die Aufmerksamkeit vieler Investoren richte sich verstärkt auf KI-Werte, wodurch Kryptoanlagen zusätzlich in den Hintergrund rücken. Emden verwies darauf, dass Inflations- und Zinssorgen sowie die wachsende KI-Konkurrenz immer wieder eine mögliche Identitätskrise der Kryptowährung befeuern.

Trump-Enttäuschung und Börsengang belasten Kryptomarkt

Nach Einschätzung von Emden schwingt zudem die Enttäuschung über mögliche künftig eingeschränkte politische Spielräume von US-Präsident Donald Trump weiter mit. Dies belastet die Stimmung am Kryptomarkt zusätzlich.

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Donald Trump gilt als Unterstützer eines eher unregulierten Umfelds für Kryptowährungen. Im Text werden außerdem die Aktien von MicroStrategy und weiteren Firmen der Branche genannt, deren immense Bitcoin-Bestände sie eher wie Investmentfonds als wie operative Unternehmen erscheinen lassen.

Im Oktober 2025 war Bitcoin auf ein Allzeit-Hoch von rund 125'000 Dollar gestiegen. Anfang Oktober 2026 kostete die Kryptowährung noch rund 85'000 Dollar. Ende Juni dieses Jahres war sie bereits einmal auf unter 60'000 Dollar gefallen.

Der geplante Börsengang von Anthropic wird im Bericht als möglicher Auslöser einer Umschichtung genannt, ein konkreter Termin wird jedoch nicht angegeben. Für Anleger im Bitcoin-Markt bleibt damit offen, wann sich die Kapitalflüsse zwischen Kryptowährungen und KI-Werten konkret verschieben.