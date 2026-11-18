Ein interner Bericht des Bistums Lausanne, Genf und Freiburg offenbart erheblichen Verbesserungsbedarf bei der Betreuung von Opfern und der Bekanntmachung von Meldestellen. Die Kirche verlangt mehr Transparenz.

Das Bistum Lausanne, Genf und Freiburg hat einen umfassenden Bericht zu den bisherigen Maßnahmen gegen sexuellen, spirituellen und Machtmissbrauch veröffentlicht, der deutlichen Handlungsbedarf aufzeigt. Am Mittwoch stellte das Kirchengebiert fest, dass die aktuelle Betreuung von Missbrauchsopfern verbessert werden muss und Meldestellen für Betroffene noch zu wenig bekannt sind. Die Veröffentlichung dieses internen Dokuments markiert einen wichtigen Schritt zur Aufarbeitung der vergangenen Jahre und zeigt die interne Einsicht in die strukturellen Schwachstellen auf.

Kritik an Transparenz und Sensibilisierung

Der Bericht stellt klar, dass das Bistum Lausanne, Genf und Freiburg bei der Zusammenarbeit mit spezialisierten Fachpersonen nachbessern muss. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Sensibilisierung für Missbrauchsthemen innerhalb der kirchlichen Strukturen. Das Gremium betont, dass Transparenz gestärkt werden müsse, wobei die Einhaltung des Datenschutzes und die Wahrung der Unschuldsvermutung strikt beachtet werden müssen. Eine aufmerksame Anhörung von Betroffenen und ein sorgfältiger Umgang mit Meldungen sind als zwingend erforderlich identifiziert worden.

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Ausbildung und Präventionsprogramme

Trotz der Kritik hat das Bistum in den vergangenen Jahren diverse Präventionsmaßnahmen etabliert. Sechs Ansprechpersonen stehen nun sowohl Betroffenen als auch Personen zur Verfügung, die problematisches Verhalten melden möchten. Ein verbindlicher Verhaltenskodex definiert genau, welche Standards kirchliche Mitarbeitende einhalten müssen. Diese Regeln sollen dazu beitragen, Machtmissbrauch frühzeitig zu erkennen und effektiv entgegenzuwirken, indem klare Erwartungen an das persönliche Verhalten definiert werden.

Zahlen zur Teilnahme an Schulungen

Besonderes Gewicht legt das Bistum Lausanne, Genf und Freiburg aktuell auf die Ausbildung der eigenen Angehörigen. Bis Anfang Oktober hatten sich insgesamt 649 Personen für eine spezielle Online-Schulung zur Missbrauchsprävention angemeldet. Diese hohe Zahlen deutet auf ein starkes Interesse oder den starken Willen zur Weiterbildung innerhalb der Gemeinden hin. Die Bildungsangebote sind ein zentraler Baustein, um das Bewusstsein für die Risiken zu schärfen, die mit der Ausübung kirchlicher Autorität verbunden sind.

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Visitationen und Krisenprävention

Um die bestehenden Praktiken vor Ort zu überprüfen und konkrete Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten, führt das Bistum im Jahr 2026 neun kirchenrechtliche Visitationen durch. Zusätzlich bietet seit 2025 ein spezialisiertes Betreuungsteam Unterstützung an, um Überlastung und Krisensituationen bei kirchlichen Mitarbeitenden zu verhindern. Diese präventiven Maßnahmen zielen darauf ab, gesundheitliche und psychische Belastungen der Geistlichen zu reduzieren und so indirekt auch Risiken für das Kirchengebäude zu minimieren.

Öffentliche Präsentation der Ergebnisse

Anlässlich des Gebetstags für Missbrauchsopfer vom 18. November wurde der Bericht der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Dokument ist auf der offiziellen Internetseite des Bistums einsehbar und wird an die einzelnen Pfarreien verteilt, um die Reichweite der Informationen zu maximieren. Am Mittwochmorgen fand in der Augustinerkirche in der Freiburger Altstadt eine Andacht statt, an der Mitglieder des Priesterrats teilnahmen. Das Priesterrat berät den Bischof in wichtigen Fragen des Bistums und zeigt so die institutionelle Verankerung dieser Themen auf.