Bischöfe entschuldigen sich für Foto mit Trump und der Fall gegen Comey geht in die nächste Runde

Der Rechtsstreit zwischen der US-Regierung von Präsident Donald Trump und dem früheren FBI-Direktor James Comey geht in die nächste Runde. Zwei katholische Bischöfe, Jeffrey Grob und William Joensen, haben sich entschuldigt, nachdem das Weisse Haus Fotos und ein Video von ihnen veröffentlicht hat, die zeigen, dass sie im Oval Office mit Trump beten. Der Fall gegen Comey ist das dritte Mal in Trumps zweiter Amtszeit, dass die US-Regierung gegen ihn vorgeht.

Seit Beginn von Donald Trump s zweiter Amtszeit als US-Präsident krempelt der 80-Jährige die US- und Aussenpolitik um. Im November stehen die wichtigen Zwischenwahlen an. Beim Parteitag der Republikaner am 9.

September versprach Donald Trump allen erwachsenen US-Amerikanern im Fall eines Wahlsieges seiner Partei bei den Kongresswahlen je 5000 Dollar. Bei den Midterms im kommenden November könnten die Republikaner die Mehrheit im US-Kongress verlieren. Am Donnerstag der letzten Woche veröffentlichte das Weisse Haus Fotos und ein Video von katholischen Bischöfen, die im Oval Office mit Trump beten. Nun meldeten sich zwei der Bischöfe zu Wort und entschuldigten sich dafür, wie CNN berichtet.

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Bischöfe entschuldigen sich bei Trump

Der Erzbischof von Milwaukee, Jeffrey Grob, erklärte nach der Veröffentlichung, das Treffen sei manipuliert worden, er habe nicht gewusst, dass es aufgezeichnet wurde, und die Bischöfe hätten keine Genehmigung für die öffentliche Verbreitung der Aufnahmen und Bilder erteilt. Zunächst einmal war das Treffen keineswegs eine Unterstützung des Präsidenten, seiner Politik oder seiner Partei, erklärte Grob in einer Stellungnahme. Ich bin nicht ohne Vorbehalte gegangen. Ich wünschte, ich hätte auf diese Vorbehalte gehört.

Bitte seid versichert, dass ich eure Bedenken zur Kenntnis genommen habe, verstehe, wie ich sie verursacht habe, und mich für jeglichen Schaden entschuldige, den meine Handlungen angerichtet haben. Ich wünsche mir, ich wäre klüger und weniger naiv gewesen, sagte Bischof William Joensen aus Des Moines. Er erklärte, er habe das Gefühl, das Treffen sei für parteiische politische Zwecke ausgenutzt worden, und er wünschte sich, er hätte anders gehandelt.

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Ich bete darum, dass ich in Zukunft umsichtiger und weiser handle, auch wenn ich weiterhin entschlossen bin, auf politische Entscheidungsträger aller Ebenen zuzugehen und für sie zu beten. Die vom Weissen Haus veröffentlichten Aufnahmen stehen im Gegensatz zu der Sorgfalt, mit der Papst Leo XIV. es bisher vermieden hat, in der Politik Partei zu ergreifen. Er hat sich in der Vergangenheit zwar kritisch gegenüber Trumps Politik geäussert, hat jedoch seine Bischöfe angewiesen, jegliche politische Parteinahme zu vermeiden.

Comey vor Gericht wegen Geheimnisverrat

Der Rechtsstreit zwischen der US-Regierung von Präsident Donald Trump und dem früheren FBI-Direktor James Comey geht in die nächste Runde. Zur Last gelegt werden ihm der Verlust oder die Weitergabe von Informationen, die die nationale Sicherheit betreffen, wie aus Gerichtunterlagen hervorgeht. Eingereicht wurde die Anklage bereits vor Wochen, allerdings wurden die Dokumente erst jetzt öffentlich zugänglich. Im konkreten Fall soll es sich um die Weitergabe geheimer Informationen an einen Journalisten handeln.

Der Fall soll sich am 5. Oktober 2016 zugetragen haben - genau zehn Jahre später zog die US-Regierung nun vor Gericht. Es ist bereits das dritte Mal in Trumps zweiter Amtszeit, dass die US-Regierung gegen Comey vorgeht. Vergangenen November hatte ein Bundesgericht eine Anklage unter anderem wegen Falschaussage fallengelassen.

Es begründete das damit, dass die mit dem Verfahren befasste Staatsanwältin durch das US-Justizministerium nicht hätte ernannt werden dürfen. Die Anklage war nach erheblichem Druck von Trump auf die Justiz erfolgt. Comey war 2013 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama zum Direktor der Bundespolizei FBI ernannt worden.

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Trump beschimpft Norwegen nach Preis

Während Trumps erster Amtszeit leitete er die Ermittlungen zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 und möglichen Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam. 2017 wurde Comey von Trump im Zusammenhang mit den damals noch laufenden Ermittlungen entlassen. Nachdem US-Präsident Donald Trump auch in diesem Jahr beim Friedensnobelpreis leer ausgegangen ist, hat er den Nato-Verbündeten Norwegen unflätig beschimpft. Norwegen sei ein Shithole Country, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) bei einem Auftritt in Port Huron im Bundesstaat Michigan.

Norwische Einwanderer seien in den USA nicht mehr willkommen. Norwegen nervt, sagte Trump bei dem Auftritt vor den Kongresswahlen am 3. November weiter. Weil er den Nobelpreis nicht bekommen habe, wolle er niemanden aus Norwegen in den Vereinigten Staaten sehen.

Der norwegische Aussenminister Espen Barth Eide sagte dazu am Montag, Trump wisse sehr genau, dass das Nobelkomitee unabhängig ist. Wir haben ihn daran erinnert, falls sich jemand Fragen stellt - und das ist weiterhin so, sagte er dem Rundfunksender NRK. Das Nobelkomitee hatte Anfang Oktober verkündet, dass der Friedensnobelpreis in diesem Jahr an die südafrikanische Juristin Navi Pillay geht, die früher Richterin am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und UN-Menschenrechtskommissarin war.

Sanktionen gegen Internationalen Strafgerichtshof

Trump hatte ihre Auszeichnung als schändlich und blamabel kritisiert, die USA verhängten noch am selben Tag Sanktionen gegen den IStGH