Birsfeldens neue Ortsdurchfahrt: Zwischen städtebaulicher Aufwertung und Verkehrsbedenken

Birsfelden plant eine 78-Millionen-Umgestaltung des Ortszentrums. Doch während die Gemeinde auf mehr Lebensqualität hofft, warnen die Basler Verkehrs-Betriebe vor Taktstörungen bei der Tramlinie 3.

Das geplante Grossprojekt zur Neugestaltung der Ortsdurchfahrt in Birsfelden steht kurz vor einer entscheidenden Abstimmung. Im Juni entscheiden die Stimmberechtigten des Kantons Basel-Landschaft über einen Kredit von 78 Millionen Franken, der das Gesicht der Gemeinde grundlegend verändern soll.

Das Ziel ist ambitioniert: Das Ortszentrum soll vom Durchgangsverkehr entlastet, die Verkehrssicherheit durch den Umbau der Haupt-, Rheinfelder- und Muttenzerstrasse erhöht und die Aufenthaltsqualität durch neue Baumalleen sowie moderne Infrastruktur massiv gesteigert werden. Zwischen 2012 und 2025 wurden in diesem Bereich nahezu 100 Unfälle verzeichnet, weshalb die baulichen Massnahmen nicht nur ästhetischer, sondern auch sicherheitstechnischer Natur sind. Gemeindepräsident Christof Hiltmann bezeichnete das Zentrum als die Lebensader der Gemeinde, die dringend eine Aufwertung benötigt, um als attraktives Aushängeschild zu dienen. Ein zentraler und gleichzeitig umstrittener Punkt des Projekts ist die geplante gemeinsame Nutzung eines Trassees durch das Tram der Linie 3 und den Individualverkehr. Diese Massnahme ist notwendig, um den für die angestrebten Begrünungen und Erweiterungen erforderlichen Platz zu schaffen. Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) äusserten sich hierzu kritisch. Ihre Fachleute befürchten, dass diese geteilte Streckenführung zu unvermeidbaren Verzögerungen im Trambetrieb führen könnte, was eine Anpassung der Fahrpläne und längere Reisezeiten für die Pendler zur Folge hätte. Die Projektbefürworter, darunter der Landrat Pascal Ryf, halten dagegen: Durch den Einsatz intelligenter Ampelsysteme soll das Tram künftig als sogenannter Pulkführer fungieren. Mittels gezielter Verkehrssteuerung und Dosierungsanlagen an den Zufahrten soll verhindert werden, dass sich Rückstaus mitten im Ortskern bilden. Der Verkehr soll stattdessen in definierten Bereichen ausserhalb des Zentrums gehalten werden, um eine flüssige Durchfahrt für die Bahn und den übrigen Verkehr zu gewährleisten. Die Debatte wird durch die ohnehin angespannte Situation im öffentlichen Verkehr verschärft. Die Fahrgäste der Linie 3 müssen sich in den kommenden Jahren auf eine Kette von Bauprojekten und Ersatzmassnahmen einstellen. Von der Missionsstrasse über den Leonhardsgraben bis hin zum Aeschenplatz stehen bis 2029 diverse Grossprojekte an, die regelmässig zu Umleitungen und Busersatzverkehr führen. Kritiker der Birsfelder Ortsdurchfahrt bezweifeln daher, ob das Vertrauen in die pünktliche Steuerung des Verkehrs durch intelligente Ampeln ausreicht, um den Bahnbetrieb stabil zu halten. Die Befürworter betonen jedoch die wirtschaftliche Notwendigkeit des Vorhabens. Allein die notwendigen Sanierungsarbeiten an den Schienen, der Strasse und den Haltestellen würden ohne den geplanten Ausbau bereits 50 Millionen Franken verschlingen. Die aktuelle Vorlage bietet somit die Chance, für einen überschaubaren Mehrpreis ein modernes Ortszentrum zu schaffen, das langfristig den steigenden Verkehrsmengen standhält, die nach dem Scheitern des Rheintunnels nun verstärkt über die bestehenden Hauptstrassen geleitet werden müssen





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