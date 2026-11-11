Biometrische Identitätskarte 2026: freiwilliger Bezug in Frauenfeld und Weinfelden

Die Schweiz führt 2026 die biometrische Identitätskarte ein. Der Bezug bleibt freiwillig und die Ausstellung erfolgt in Frauenfeld und Weinfelden. Käufer wählen bis Ablaufdatum zwischen den Modellen aus.

Die Schweiz plant, im November 2026 die biometrische Identitätskarte einzuführen. Der Bezug der Karte bleibt freiwillig und die Ausstellung erfolgt in den Erfassungszentren Frauenfeld und Weinfelden.

Details zum neuen Ausweismodell

Wie der biometrische Pass wird auch die neue Identitätskarte mit einem Chip ausgestattet sein, der persönliche Daten schützt und vor Fälschung sowie Identitätsdiebstahl bewahrt. Außerdem garantiert das Modell, dass Schweizer Bürgerinnen und Bürger auch langfristig innerhalb der Schweiz ohne Einschränkung unterwegs sein können, solange die Karte bis zu ihrem Ablaufdatum gültig bleibt - maximal zehn Jahre für Erwachsene.

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Ab der Einführung steht jedem Bürger die Wahl offen, welches Ausweismodell er oder sie erhalten möchte. Das neue System bleibt mit den bisherigen Kosten identisch, sodass Kostenunterschiede für Antragsteller gering bleiben.

Erfassungszentren und Terminplanung

Die Ausstellung der biometrischen Identitätskarte erfolgt ausschließlich über die beiden Erfassungszentren in Frauenfeld und Weinfelden. Beide Standorte sind erreichbar und haben ausreichend Kapazitäten, um die Nachfrage zu bedienen. Personen, die ihre biometrischen Daten erfassen lassen wollen, sollten ihre Termine bis spätestens Ende November reservieren, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

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Die Termine für die biometrische Datenerfassung gelten sowohl für die neuen Identitätskarten als auch für die bereits bestehenden biometrischen Pässe. Somit haben Bürgerinnen und Bürger eine klare Frist, innerhalb derer sie die notwendigen Schritte einzuleiten haben.

Auswirkungen und nächste Schritte

Die Einführung der biometrischen Identitätskarte wird die Identitätssicherheit in der Schweiz erhöhen und die Reiseverfahren vereinfachen. Für Bürger, die die Karte noch nicht besitzen, bedeutet sie die Möglichkeit, einen modernen und sicheren Ausweis zu nutzen. Für Behörden sind höhere Investitionen in die Infrastruktur notwendig, während Bürger durch die Wahlfreiheit keine zusätzlichen Kosten tragen. Die nächsten Schritte umfassen die Einrichtung der technischen Ausrüstung in den Zentren, die Schaltung von Informationskampagnen und die endgültige Freigabe der Karten im November 2026.