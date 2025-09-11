Biologische Proben in Egnach vergessen - Armee räumt Fehler ein

Das ABC-Abwehrbataillon 10 hat bei einem Wiederholungskurs (WK) in Egnach biologische Proben mit gefährlichen Stoffen vergessen. Die Armee räumt den Fehler ein und sicherte die Proben

Der Vorfall ist nicht nur peinlich, sondern vor allem gefährlich: Bei einem Wiederholungskurs (WK) in Egnach (TG) haben Armeeangehörige biologische Proben mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in einem Kühlschrank liegen lassen. Das ABC-Abwehrbataillon 10, das die Aufgabe hat, die Bevölkerung vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren zu schützen, hat sich selbst für Gefahr gemacht. Im Kühlschrank des Reitparks im thurgauischen Egnach lagerten in den vergangenen Tagen gefährliche Stoffe.

Das Bataillon hatte nach einer Übung, die im Rahmen eines Wiederholungskurses (WK) vor Ort stattfand, biologische Proben vergessen. Diese können bei näherem Kontakt Durchfall oder gar eine Lungenentzündung auslösen, warnte die Armee am Mittwochabend. Am Morgen darauf gab sie Entwarnung. ABC-Spezialisten hätten in der Nacht sämtliche Proben sichergestellt - in Originalverpackung und plombiert. Sie würden entsorgt. Der dreiwöchige WK geht am Freitag zu Ende; wann genau die Übung stattfand, ist unklar. Offenbar hat die Armee beim Zurückgeben des Materials gemerkt, dass Proben fehlen. Während des WKs fanden in der Halle offenbar Reitstunden und Trainings statt, unter anderem für Kinder, wie aus dem Belegungsplan hervorgeht. Dass ABC-Spezialisten für Übungen echte Substanzen verwenden, sei üblich, sagt Armeesprecher Stefan Hofer auf Nachfrage. Mit einigen dürfe nur auf dem Gelände des ABC-Kompetenzzentrums in Spiez gearbeitet werden, mit anderen auch ausserhalb. «Es geht darum, in der Ausbildung möglichst realitätsnah zu üben, um im Ernstfall zum Schutz der Bevölkerung und der Truppe erfolgreich sein zu können», sagt Hofer. Dort, wo das nicht möglich sei, arbeite man mit «Simulanzstoffen». Das sind Stoffe, die ähnliche Eigenschaften haben wie das Original. Welche Stoffe bei der Übung im Thurgau genau zum Einsatz gekommen sind, sagt die Armee nicht. Es handle sich um biologische Stoffe, «wie sie international in vielen Labors» sowie «regelmässig in Übungen von zivilen wie auch militärischen ABC-Spezialisten verwendet» würden.Es ist nicht der einzige Vorfall, zu dem es während des ABC-WKs in Egnach gekommen ist. Laut der Armee besteht auch der Verdacht, dass Armeeangehörige in einem Fahrzeug ein mobiles Röntgengerät unsachgemäss verwendet haben. Die Strahlung ist gefährlich. Erste Untersuchungen hätten aber keine Hinweise auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung ergeben, teilte die Armee am Donnerstag mit. Die Militärjustiz hat zu beiden Vorfällen Ermittlungen eingeleitet. Eine Anfrage von CH Media, welche möglichen Tatbestände im Fokus stehen, ist noch offen. Möglich ist, dass gegen WK-Teilnehmende wegen Nichtbefolgens von Dienstvorschriften ermittelt wird.





bzBasel / 🏆 41. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Sicherheitspolitik Armée {Armee} ABC-Abwehrbataillon Biologische Proben Übung Egnach Sicherheitsvorfall

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sichergestellte Proben in Egnach TG laut Armee unbedenklichDie von der Armee am Mittwochabend im Reitpark Egnach TG sichergestellten Proben haben sich als unbedenklich für die Gesundheit herausgestellt. Es sei ausgeschlossen, dass sie Beschwerden auslösen konnten, sagte ein Sprecher am Donnerstagmorgen.

Weiterlesen »

Egnach: Armee verliert biologische Proben während ÜbungDie Armee hat bei einer Übung biologische Proben im Reitpark Egnach verloren. Vergangene Nacht wurden diese in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau gesucht – und gefunden. Eine Gefährdung von Personen könne ausgeschlossen werden.

Weiterlesen »

Egnach: Armee vergisst gefährliche Proben in ReithalleDer Vorfall ist nicht nur peinlich, sondern vor allem gefährlich: Bei einem WK in Egnach (TG) haben Armeeangehörige biologische Proben mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in einem Kühlschrank liegen lassen.

Weiterlesen »

Armee sichert gefährliche Stoffe nach Vergessen in Kühlschrank in EgnachNach dem Vergessen gefährlicher Stoffe in einem Reitpark in Egnach gibt die Armee Entwarnung. Die Proben waren originalverpackt und sicher.

Weiterlesen »

Armee sichert gefährliche Proben in Egnach: Anwohner sind überraschtIn Egnach TG sicherte die Armee gefährliche biologische Proben, die zu Durchfall und Lungenentzündungen führen können. Anwohner sind verärgert über fehlende Informationen.

Weiterlesen »

Schweizer Armee: Alarm in Egnach TG – Gesundheitsgefahr durch ÜbungsprobenBiologische Proben in Egnach bergen Gesundheitsgefahr. Armee untersucht zudem mögliches Strahlenleck in Fahrzeug des ABC-Bataillons.

Weiterlesen »