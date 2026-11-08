Biohof Jenni: Keine Metzgete dieses Jahr wegen fehlendem Schwein

Vanessa und Niklaus Jenni vom Biohof Jenni in Bangerten müssen ihre traditionelle Metzgete dieses Jahr absagen. Grund ist ein fehlendes schlachtreifes Duroc-Schwein.

Der Biohof Jenni von Vanessa und Niklaus Jenni im bernischen Bangerten muss auf seinen traditionellen Metzgete -Abend dieses Jahr verzichten. Bisher lud das Ehepaar in der Besenbeiz im Linde-Spycher jedes Jahr im Oktober oder November zur deftigen Schlachtfest-Saison ein. Dieses Jahr bleibt der Termin jedoch leer, da die Familie über kein passendes Schwein für die Zubereitung verfügt. Vanessa Jenni erklärt, dass die geplante Nachzucht der Duroc-Schwein e heuer nicht den gewünschten Schlachtstatus erreicht habe.

Zuchtprobleme bei den Duroc-Schweinen

Der Ausfall der Veranstaltung ist auf eine suboptimale Nachzucht zurückzuführen, wie die ausgebildete Agraringenieurin Vanessa Jenni bestätigt. Alle Tiere waren bereits im Sommer schlachtreif und wurden unmittelbar ab Hof verkauft. Die derzeitige Nachzucht ist für eine Schlachtung schlicht noch zu klein, bedauert die Hofbetreiberin. Somit müssen sich die Stammgäste und Gäste auf ein traditionelles Erlebnis bei Familie Jenni bis zum nächsten Jahr gedulden. Die Planung der Metzgete hängt unmittelbar vom Alter und Gewicht der eigenen Tiere ab, was bei dieser Saison nicht gelang.

Also read «Wir wollen uns vernetzen»: 100 Praktikerinnen diskutieren, was nach dem UNO-Jahr noch bleibt

Historie und Tradition der Schlachtfeste

Die Metzgete, die heute als Festmahl in Restaurants oder auf Höfen gefeiert wird, hatte früher auf Bauernhöfen eine rein praktische Funktion. An einem Arbeitstag im Herbst markierte sie das Ende der anstrengenden Saison. Bauern mästeten die Schweine den Sommer über, um im Herbst das Fleisch als Wintervorrat zu nutzen. Diese Strategie hatte einen doppelten Vorteil: Die Familien hatten genug zu essen und mussten die Tiere den harten Winter über nicht weiter füttern. Dieser Aspekt ist für Vanessa Jenni und ihre Familie von großer Bedeutung, da sie die historischen Wurzeln ihrer Veranstaltung schätzen.

Speisenangebot und regionale Unterschiede

Metzgete-Menüs werden in der Schweiz meist zwischen September und Dezember angeboten, teilweise reicht die Saison bis in den Januar. Laut der Organisation Schweizer Fleisch bestehen traditionelle Spezialitäten aus Blut- und Leberwürsten sowie Gnagi, Schnörrli, Speck, Rippli und Bratwürsten. Als Beilagen serviert man typischerweise Sauerkraut, Sauerrüben, Apfelmus, Dörr- oder Bohnen, Salzkartoffeln oder Rösti. In der Westschweiz, der Romandie, ist die Veranstaltung als la Fête du cochon bekannt. Im Jura, insbesondere in der Ajoie, findet das Fest am zweiten Wochenende nach Allerheiligen als Saint-Martin statt und umfasst ein acht- bis zwölfgängiges Menü mit verschiedenen Fleischgerichten.

Advertisement

Nose-to-Tail und Authentizität als Kernwert

Vanessa Jenni, deren Schwiegereltern die Metzgete vor rund 15 Jahren auf dem Hof etablierten, legt großen Wert auf den Nose-to-Tail-Gedanken. Dieser Ansatz betont die Wertschätzung des Tieres durch die Nutzung von Kopf bis Schwanz. Früher wurde alles verbraucht; was nicht haltbar gemacht werden konnte, wie Blut- und Leberwürste oder Innereien, musste schnell verzehrt werden. Die Gäste schätzen die Authentizität des Erlebnisses, da das Fleisch nicht vom Großverteiler stammt. Die Saftigkeit des extensiv gehaltenen Duroc-Schweins sowie die Haltungbedingungen sind für viele Besucher ein Grund, sogar die Ställe zu besichtigen.

Organisation und logistische Herausforderungen

Bei Familie Jenni haben die Gäste die Freiheit, sich in mehreren Gängen zusammenzustellen. So können einige viermal Blut- und Leberwurst bestellen, während Wenigesser nur eine Komponente wählen. Beilagen wie Kartoffelstock und Apfelschnitze stehen auf den Tischen zur Verfügung. Das Schwein wird bei einem Metzger im Nachbardorf geschlachtet. Niklaus Jenni nimmt die Hälften zurück und verarbeitet und portioniert das Fleisch sowie die Bratwürste selbst. Nur die Blut- und Leberwürste liefert der Metzger fabrikreif. Den Abend bestreitet die Familie gemeinsam mit der Mutter Lotti ohne externes Personal, wobei das Zeitmanagement die größte Hürde darstellt.