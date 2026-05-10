Biografie und politische Karriere von Raphael Golta (SP) in Zürich

Eine kurze Lebensbeschreibung und Karriereauffassung von Raphael Golta, dem neuen Stadträt von Zürich und’s Stadtpräsidenten, mit Fokus auf seine als Sozialvorsteher bewiesenen mutigen Entscheidungen und seine politische Laufbahn.

Mehr Wer finanziert die Schweizer Politik? Economiesuisse führt die Liste der Geldgeber anMehr 10-Millionen-Initiative: Gibt es dafür Vorbilder ausserhalb der Schweiz? Mehr Von Covid bis Hormus: Was hat die Schweiz aus Medikamenten-Lieferengpässen gelernt?

Mehr Wie die Schweiz sich raschen Zugang zu Covid-Impfstoffen sicherteSeit zwölf Jahren ist er Stadtrat, nun übernimmt Raphael Golta (SP) das repräsentative Amt des Stadtpräsidenten: Wie er in die Politik kam und wie er politisiert. Ein Überblick. Der 50-Jährige wurde als jüngster von drei Brüdern in Zürich geboren und wuchs im Kreis 8 auf





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raphael Golta Spätestadt Zürich Sozialpolitik Retienanzenpräsidialamt Vorstellungslaufbahn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stadt Zürich ZH: 39 neue Polizistinnen und Polizisten feierlich vereidigtIm Fraumünster Zürich wurden 39 Polizeiaspirantinnen und Polizeiaspiranten der Kantonspolizei feierlich vereidigt.

Read more »

EDU Zürich zieht kantonale Prämien-Initiative zurückDie EDU Zürich hat die kantonale Initiative 'Keine Krankenkassenprämien für Kinder aus bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen' zurückgezogen. Über die Gründe für den Rückzug machte die Partei auf Anfrage keine Angaben.

Read more »

Raphael Golta ist Zürichs neuer StadtpräsidentRaphael Golta ist neuer Stadtpräsident von Zürich. Er ist am Sonntag als einziger Kandidat im zweiten Wahlgang angetreten. Der Sozialdemokrat folgt auf Corine Mauch, die 17 Jahre lang Stadtpräsidentin war.

Read more »

Raphael Golta: Vom Jungsozialisten zum StadtpräsidentenSeit zwölf Jahren ist er Stadtrat, nun übernimmt Raphael Golta (SP) das repräsentative Amt des Stadtpräsidenten: Wie er in die Politik kam und wie er politisiert. Ein Überblick.

Read more »