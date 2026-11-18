Bio Suisse evaluiert In-Ovo-Geschlechtsbestimmung und bestätigt Bruderhahn-Verbot zum 1. Januar 2026. Diskussionen über Kosten und Alternativen prägen die Delegiertenversammlung.

Die Delegiertenversammlung von Bio Suisse hat in ihrer Herbstsitzung im Stadttheater Olten entscheidende Weichen für die zukünftige Legehennenhaltung gestellt. Unter der Leitung von Präsident Urs Brändli und Co-Geschäftsführer Balz Strasser wurden nicht nur finanzielle und technische Fragen der Geschäftsstelle geklärt, sondern auch ein kontroverser Antrag zur Evaluierung der In-Ovo-Geschlechtsbestimmung angenommen. Dieser Schritt markiert eine mögliche Kehrtwende in der bisherigen Strategie des Verbandes, der zuvor auf die Bruderhahnmast gesetzt hatte.

Zwölfmonatiges Verbot der Bruderhahnaufzucht gilt ab 2026

Eine der wichtigsten Beschlüsse der Versammlung bestätigte den bereits im November 2021 gefassten Willen des Verbandes: Seit dem 1. Januar 2026 ist die Aufzucht aller männlichen Küken, also die sogenannte Bruderhahnmast, bei Bio Suisse verboten. Dieser Termin ist fix und lässt keine weiteren Verschiebungen zu. Die Delegierten gaben damit dem langjährigen Ziel des Ausstiegs aus dem Töten von Eintagsküken endgültig recht, obwohl die praktische Umsetzung nach wie vor massive Diskussionen auslöst. Der Verband strebt an, diese strikte Regel durch alternative Zucht- und Aufzuchtmethoden zu untermauern, wobei die aktuellen Debatten zeigen, wie komplex die Transition ist.

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Evaluierung der In-Ovo-Technologie und Marktauswirkungen

Der Vorstand von Bio Suisse legte einen Antrag vor, der eine Evaluierung der In-Ovo-Geschlechtsbestimmung bei Legehennen vorsieht. Mit 51 Ja-Stimmen bei 37 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen wurde diesem Vorstoß zugestimmt. Diese Entscheidung ermöglicht es dem Verband, den Beschluss von 2021 zu überdenken, in dem die In-Ovo-Technologie noch verboten wurde, um stattdessen die Bruderhahnmast und das Zweinutzungshuhn zu fördern. Sepp Bircher, Mitglied des Vorstandes, argumentierte, dass sich die Technologie international weiterentwickelt hat und beispielsweise das deutsche Biolabel Naturland am 26. November über einen Zulassungsantrag entscheiden wird. Die Geschäftsstelle unter Adrian Schlageter erklärte, dass die getätigten Investitionen in die bisherige Strategie bei dieser Evaluation stark berücksichtigt werden müssen. Sollte die Technologie zugelassen werden, würden Eier, bei denen das Geschlecht im Ei bestimmt wird, vermutlich wie in vielen anderen Ländern auch zum menschlichen Verzehr weiterverarbeitet, wie Präsident Urs Brändli andeutete.

Kritik von Produzenten und Befürwortung der Bruderhahnmast

Die Debatte um die In-Ovo-Technologie stieß auf erheblichen Widerstand bei wichtigen Akteuren der Bio-Branche. Markus Schütz, Präsident der IG Bio-Ei und einer der größten Bio-Legehennenhalter der Schweiz, warnte davor, dass ein Ja zur Evaluierung das Ende der Bruderhahnmast bedeuten würde. Er argumentierte, dass Investitionslust schwinden würde, sobald die Alternative greifbar werde, und bezeichnete das als einen Schritt in eine Sinnkrise für den Markt des Bio-Eis. Auch Kathrin Portmann von Bio Bern kritisierte den Antrag scharf. Sie befürwortet die stärkeren Förderung von Zweinutzungshühnern und warnte vor negativen Schlagzeilen in den Medien, die langfristig sogar die Akzeptanz von Gentechnik-Methoden wie Crispr-Cas öffnen könnten. Sie erhielt für ihre Bedenken spontanen Applaus von den Delegierten.

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Pro-Komplexität durch Vermarktungsprobleme und Mehrkosten

Gegen die Kritik sprach sich die Mehrheit der Fachgruppe Eier aus, die durch Gad Grüter vertreten wurde. Er verwies auf die Mehrheitsmeinung in der Gruppe, die die In-Ovo-Technologie als notwendig ansieht, da die Bruderhahnmast in der Praxis unbeliebt ist und Mehrkosten verursacht. Guido Flammer von Bio Fribourg unterstrich dies mit konkreten Vermarktungsproblemen. Er berichtete, dass in Bell das Fleisch der Bruderhähne lagere, weil die Vermarktungspartner nicht mitzögen und die anfallenden Fleischmengen falsch berechnet wurden. Das Fleisch der Bruderhähne habe sich im Detailhandel offenbar nicht als Verkaufsschlager erwiesen, was die wirtschaftliche Perspektive der Bruderhahnmast weiter schwächt. Diese praktischen Hürden spielen eine zentrale Rolle bei der Neuausrichtung des Verbandes.

Finanzielle Nachbesserungen im IT-Bereich und Jahresrückblick

Neben den tierethischen Debatten beschäftigte die Versammlung auch operative und finanzielle Themen. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) untersuchte eine Kostenüberschreitung im Jahr 2025 im Bereich Digitalisierung. Diese belief sich exakt auf 993'000 Franken. GPK-Präsident Toni von Grünigen berichtete, dass die damalige IT-Leitung mehrere hunderttausend Franken in die Entwicklung einer eigenen Customer-Relationship-Management-(CRM)-Software investierte, was jedoch gestoppt wurde. Stattdessen wurde nun die externe Standardlösung Salesforce eingeführt. Von Grünigen betonte, dass die IT-Führung und das IT-Projektmanagement bei Bio Suisse seither deutlich besser aufgestellt seien. Zusätzlich wurde der Prozess zur Nachfolge von Präsident Urs Brändli eingeleitet, der im Frühling 2028 im Rahmen der Gesamterneuerungswahlen nicht mehr antritt.

Historischer Rückblick auf Werner Scheidegger und aktuelle Herausforderungen

Präsident Urs Brändli blickte in seiner Eröffnungsrede sowohl auf die Zukunft als auch auf die historische Entwicklung des Verbandes zurück. Er erinnerte an Werner Scheidegger, den ersten Präsidenten von Bio Suisse, dessen Tod vor Kurzem betrauert wurde. In den 1970er und 1980er Jahren sei biologische Landwirtschaft in bäuerlichen Kreisen und Dörfern als Außenseiter-Position wahrgenommen worden, weshalb das Wort "bio" für Lebensmittel teilweise sogar von Bundesämtern verboten werden sollte. Die Versammlung ehrte Scheidegger durch eine stille Gedenkminute. Bezüglich der aktuellen Landwirtschaft sagte Brändli, dass ein schneearmer Winter, monatelange Trockenheit und extreme Hitze viele Biobäuerinnen und -Bauern an ihre Belastungsgrenzen gebracht hätten. Die Folgen dieser klimatischen Bedingungen würden auf vielen Höfen noch lange spürbar sein, was die Notwendigkeit innovativer Lösungen unterstreicht.