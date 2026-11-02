Bio-Pionier Werner Scheidegger verstorben

Der Bio-Pionier Werner Scheidegger ist tot. Er kämpfte für Biolandbau als Standard und übergab seinen Hof in Madiswil BE an die Familie Badertscher.

Werner Scheidegger, einflussreicher Pionier der Schweizer Bio-Bewegung, ist im Alter gestorben. Der langjährige Engagierte setzte sich bis zu seinem letzten Atemzug unermüdlich für die Belange des Biolandbau s ein. Seine visionäre Arbeit prägte die Diskussionen über nachhaltige Landwirtschaft in der Schweiz maßgeblich und hinterlässt ein beträchtliches Vermächtnis an Ideen und Institutionen.

Pionierarbeit für den Biolandbau

Scheidegger forderte schon vor Jahren einen grundlegenden Wandel im agrarpolitischen System. Er vertrat die klare Ansicht, dass biologische Anbaumethoden keinen Nischenstatus mehr einnehmen dürften. Vielmehr sollte die Bio-Wirtschaft ab sofort den normalen Standard für die gesamte Schweizer Landwirtschaft bilden. Diese Forderung stieß auf breite Resonanz, aber auch auf politischen Widerstand.

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Seine Haltung wurde bei der 40-Jahr-Feier der Bio Suisse deutlich. Bei diesem Ereignis im Jahr 2021 äußerte er Kritik an der politischen Entwicklung. Er befand, dass die Fortschritte in der Landwirtschaftspolitik zu langsam vonstatten gingen. Für ihn war unstrittig, dass die Zukunft des Sektors nur durch eine konsequente Ausrichtung an biologischen Prinzipien gesichert werden konnte.

Ethische Grundsätze und Hoffnung

Die philosophische Grundlage seines Handelns verdeutlichte er bei der Einweihung der neuen Biofarm-Gebäude in Huttwil BE im Jahr 2025. In dieser Rede zitierte er den früheren tschechischen Staatspräsidenten Vaclav Havel. Das Zitat betonte, dass Hoffnung nicht die naive Erwartung eines guten Ergebnisses sei. Sie sei vielmehr die Gewissheit, dass ein Tun Sinn ergibt, unabhängig vom Ausgang.

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Diese Haltung definierte seinen gesamten Lebensweg. Er ließ sich durch politische Rückschläge oder bürokratische Hürden nicht von seinem Ziel abbringen. Sein Engagement galt nicht der kurzfristigen Befriedigung, sondern der langfristigen Sicherung einer sinnvollen Landwirtschaft. Diese tiefe Überzeugung half ihm, auch in schwierigen Phasen standhaft zu bleiben.

Kritik an Impfpolitik und Politik

Ein weiterer Aspekt seines Wirkens war die scharfe Kritik an staatlichen Eingriffen in die Tiergesundheit. Im Jahr 2012 wandte er sich in einem Leserbrief im "Schweizer Bauer" gegen Pläne des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Das Amt hatte die Direktzahlungen für Landwirte streichen wollen, die Impfungen verweigerten.

Scheidegger argumentierte, dass die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Impfstoffen wissenschaftlich noch nicht zweifelsfrei bewiesen seien. Er sah darin eine Gefahr für die Freiheit der Landwirte und die Diversität der Anbausysteme. Seine Kritik zielte auch auf die Interessen der Pharmaindustrie ab, die er als treibende Kraft hinter der Angst vor Pandemien identifizierte.

Er erinnerte öffentlich an die Schweinegrippe-Pandemie, um zu zeigen, wie staatliche Maßnahmen von Industrieinteressen gestützt werden könnten. Für ihn war dies ein Beispiel dafür, wie wissenschaftliche Unsicherheit in politische Druckinstrumente umgewandelt wurde. Solche Positionen machten ihn zu einer umstrittenen, aber respektierten Stimme in der Diskussion.

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Nachfolge und Vermächtnis in Madiswil

Der Nachlass seines landwirtschaftlichen Betriebs wurde sorgfältig geregelt. Der Hof in Madiswil BE hat Werner Scheidegger der Familie von Christine Badertscher überlassen. Christine Badertscher ist Nationalrätin der Grünen aus dem Kanton Bern. Die Übergabe stellt sicher, dass sein Werk in bewährten Händen fortgeführt wird.

Ihr Bruder Niklaus Badertscher und dessen Ehefrau Barbara Badertscher übernehmen die operative Leitung. Sie führen dort einen Hofladen, der zahlreiche Produkte aus Bio-Farmen an die Öffentlichkeit verkauft. Dieser Standort dient als lebendiges Beispiel für die von Werner Scheidegger angestrebte Verbindung von Produktion und direktem Vertrieb.

Durch die Übernahme durch die Familie Badertscher bleibt der Betrieb in Madiswil BE ein Zentrum des Biolandbaus. Es steht zu erwarten, dass die Werte und die Arbeitsweise von Werner Scheidegger dort weiterhin im Mittelpunkt stehen. Sein Tod markiert das Ende einer Ära, aber die Strukturen, die er mit aufgebaut hat, bleiben bestehen.