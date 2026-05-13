Bio-Online-Marktplatz Farmy pleite: Kunden und Bauern in Existenznot

Das Online-Startup Farmy ist pleite. Der Kollaps des Bio-Online-Markts trifft nicht nur Kunden, sondern bringt Bio-Bauern in Existenznot. Der Bio-Onlineshop Farmy stellt seinen Betrieb ein – nach finanziellen Problemen. Besonders hart trifft es die Produzenten, die Farmy über Jahre belieferten – etwa das Familienunternehmen Kyburz aus Lupfig AG.

Das Online-Startup Farmy ist pleite. Der Kollaps des Bio-Online-Markts trifft nicht nur Kunden , sondern bringt Bio- Bauern in Existenznot . Der Bio-Onlineshop Farmy stellt seinen Betrieb ein – nach finanziellen Problemen.

Der Online-Lebensmittelhändler hatte sich einen Namen gemacht mit einem klaren Versprechen: Regionale, biologische Produkte direkt vom Bauernhof – frisch an die Haustür geliefert. Der Online-Marktplatz liefert regionale, saisonale Bio-Produkte frisch direkt vom Bauernhof an die Haustür. - keystone Besonders hart trifft es die Produzenten, die Farmy über Jahre belieferten – etwa das Familienunternehmen Kyburz aus Lupfig AG. - www.hrkyburz.ch Hansruedi Kyburz erklärt gegenüber Nau.ch, wie wichtig Farmy für den Familienbetrieb war: «Der Jahresumsatz lag bei rund 700'00 Franken.

» - www.hrkyburz.ch Weiter heisst es: «Schweren Herzens verabschieden wir uns von euch, geschätzte Kundinnen und Kunden. » Die Kundschaft sei das «zentrale Element der visionären Geschäftsidee» gewesen. Für viele ist das Aus ein harter Schlag. Nicht nur für Kundinnen und Kunden, sondern vor allem auch für die Produzenten, die auf Farmy gesetzt haben.700’000 Franken Umsatz – jetzt ein Scherbenhaufen Seit 80 Jahren ist der Familienbetrieb im Vieh- und Fleischhandel tätig.

Das nachhaltige Versprechen zieht sich durch das gesamte Sortiment: «Edle Stücke, Nose to Tail, Würste, Charcuterie und Convenience vom Rind, vom Schwein, Geflügel, Wild und vom Lamm. » So wird das Angebot auf der Website des Familienbetriebs angepriesen. Auf der früheren Website von Farmy steht heute nur noch ein emotionaler Abschied: Alles ist aus und vorbei. - www.farmy.ch Über Jahre war Farmy ein zentraler Vertriebskanal für das Unternehmen.

Inhaber und Geschäftsführer Hansruedi Kyburz sagt zu Nau.ch: «Für unsere Bio-Metzgerei «Bio-Logisch» war Farmy ein wichtiger Vertriebspartner im Online-Bereich. Der Jahresumsatz lag bei rund 700'000 Franken. » Jetzt ist dieser Absatzkanal weg – und die Folgen sind dramatisch.

«Aktuell gehen wir davon aus, dass wir einen hohen fünfstelligen Betrag an offenen Forderungen verlieren werden. Zusätzlich haben wir bereits produzierte und vorbereitete Ware an Lager, welche nun kurzfristig anderweitig vermarktet werden muss. » Die Konsequenz: Hochwertige Fleischprodukte liegen plötzlich auf Lager, während die Vermarktung ungewiss ist. Für den Familienbetrieb ist das ein bitterer Einschnitt.

Das Familienunternehmen versucht nun, das auf Lager liegende Fleisch über den eigenen Onlineshop Meat4you zu verkaufen. - www.hrkyburz.ch Kyburz blickt dennoch nach vorne: «Wir sehen im Direktvertrieb und im Onlinehandel weiterhin grosses Potenzial. Wir versuchen nun, einen Teil des Umsatzrückgangs über unseren eigenen Onlineshop Meat4you zu kompensieren und den direkten Kontakt zu unseren Kunden weiter auszubauen.

» Nebst dem Schock bleibt Bedauern, auch für andere kleinere Betriebe: «Grundsätzlich bedauern wir die Entwicklung sehr, da Farmy in den vergangenen Jahren für viele Schweizer Produzenten und kleinere Betriebe ein wichtiger Partner war. » Weniger überraschend kam das Farmy-Ende für die Biofarm Huttwil BE. Präsident Hans-Ulrich Held erklärt gegenüber Nau.ch: «Unsere Lieferungen waren schon seit längerer Zeit rückläufig. » Das Betriebsende habe sich abgezeichnet.

Doch auch er warnt: «Grundsätzlich zeigt der Fall, dass Abhängigkeiten in Lieferketten und Absatzkanälen für kleinere Produzenten Herausforderungen mit sich bringen können. » Selbst erhielt Nau.ch bis zum Redaktionsschluss keine Rückmeldung. In einer standardisierten E-Mail an die Kundschaft schreibt Farmy: «Rückerstattungen, Guthaben, Gutscheine sowie Pfand- und Leergutthemen werden momentan intern geprüft. Da die Situation erst Ende letzter Woche eingetreten ist, erhalten wir voraussichtlich im Verlauf dieser Woche genauere Informationen zum weiteren Vorgehen.





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