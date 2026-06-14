Binningen: Quartierplanung Spiesshöfli mit klarer Mehrheit angenommen - 91 neue Wohnungen und Birsig-Revitalisierung geplant

Die Stimmbevölkerung von Binningen BL hat die Quartierplanung Spiesshöfli deutlich genehmigt. Damit können auf dem 8993 Quadratmeter grossen Areal 91 neue Wohnungen entstehen, die die vorherigen 78 Wohneinheiten ersetzen. Zudem ist die Revitalisierung des Birsigabschnitts vorgesehen. Das Resultat fiel mit 3729 zu 1926 Stimmen bei einer Beteiligung von rund 64,7 Prozent aus. Ein Referendumskomitee hatte zuvor gegen den Einwohnerratsbeschluss opponiert. Das Areal befindet sich im Besitz der Albert Lück-Stiftung, der BLT und des Kantons. Die neuen Wohnungen sollen nachhaltige Baustandards erfüllen und eine Mischung aus Miet- und Eigentumswohnungen für Familien und ältere Menschen bieten. Die Revitalisierung des Baches umfasst Renaturierung und die Schaffung von Erholungsräumen. Das Projekt ist Teil einer grösseren Strategie zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung im Kanton Basel-Landschaft und soll zur Bekämpfung der Wohnungsnot beitragen. Trotz des positiven Abstimmungsresultats bleiben noch Detailfragen zu Verkehrsanbindung und Finanzierung zu klären. Die Bauarbeiten könnten frühestens 2027 beginnen.

Die Stimmberechtigten der Baselbieter Gemeinde Binningen haben am Sonntag die Quartierplanung Spiesshöfli deutlich angenommen. Dies bedeutet grünes Licht für Liegenschaften mit insgesamt 91 neuen Wohnungen auf dem Areal.

Nach dem Abschluss des Doppelspurausbaus sollen auf dem Spiesshöfli-Areal in Binningen BL neue Wohnungen entstehen. Das Stimmvolk stimmte der Quartierplanung zu. Das Resultat fiel mit 3729 gegen 1926 Stimmen aus, wie das Binninger Wahlbüro mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug rund 64,7 Prozent.

Aufgrund des Tram-Doppelspurausbaus wurde die Häuserzeile entlang der Bottmingerstrasse abgerissen. Anstelle der 78 Wohneinheiten sollen gemäss Quartierplanung 91 neue entstehen.

Zudem soll der dortige Birsig-Abschnitt revitalisiert werden. Ein Komitee ergriff das Referendum gegen den entsprechenden Einwohnerratsbeschluss. Das Areal ist insgesamt 8993 Quadratmeter gross und befindet sich im Besitz der Albert Lück-Stiftung, der BLT Baselland Transport AG sowie des Kantons. Bereits im Mai 2025 war dieses Gelände Gegenstand einer Volksabstimmung, die das gleiche Ergebnis brachte.

Die Quartierplanung sieht vor, dass die neuen Wohnungen vor allem für Familien und ältere Menschen geeignet sind, mit einer Mischung aus Miet- und Eigentumswohnungen. Die Architektur soll sich in die bestehende Umgebung einfügen und nachhaltige Baustandards erfüllen. Die Revitalisierung des Birsigabschnitts umfasst die Renaturierung des Baches und die Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung. Die Albert Lück-Stiftung, eine gemeinnützige Organisation, plant, einen Teil der Wohnungen an sozial Schwächere zu vermieten.

Die BLT Baselland Transport AG, die das Tramnetz im Kanton Basel-Landschaft betreibt, hat Interesse an einer Wohnungsbauentwicklung, um ihre Mitarbeiter unterzubringen. Der Kanton wiederum will mit dieser Entwicklung die Wohnungsnot in der Region bekämpfen und langfristig eine moderate Verdichtung erreichen. Trotz des klaren Resultats der Abstimmung gibt es noch einige Hürden zu überwinden, wie etwa Detailfragen zur Verkehrsanbindung und zur Finanzierung der Revitalisierungsmassnahmen.

Die Gemeinde Binningen wird in den nächsten Monaten einen Gestaltungsplan erarbeiten, der dann erneut zur Genehmigung vorgelegt wird. Die Bauarbeiten könnten frühestens 2027 beginnen, wenn alle Genehmigungen vorliegen. Die Quartierplanung Spiesshöfli ist Teil eines grösseren Projekts zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung im Kanton Basel-Landschaft, das auf eine erhöhte Wohnraumdichte bei gleichzeitigem Erhalt der Grünflächen abzielt. Die Revitalisierung des Birsigabschnitts soll zudem zur Verbesserung des ökologischen Zustands des Gewässers beitragen und den Klimaschutz voranbringen.

Die neuen Wohnungen werden nach den neuesten energetischen Standards gebaut, um den CO2-Ausstoss zu minimieren. Die Stimmbeteiligung von fast 65 Prozent zeigt das hohe Interesse der Bevölkerung an diesem Projekt. Die Befürworter argumentierten, dass dringend neuer Wohnraum benötigt werde und das Projekt eine sinnvolle Nachverdichtung darstelle. Die Gegner befürchteten hingegen eine Überlastung der Infrastruktur und den Verlust von Quartiercharakter.

Das klare Abstimmungsergebnis wird nun als Auftrag verstanden, das Projekt zügig umzusetzen. Die Gemeindeleitung zeigte sich erfreut über das positive Votum und kündigte an, die nächsten Schritte einzuleiten. Die Quartierplanung ist rechtlich bindend und legt die Rahmenbedingungen für die weitere Planung fest. Damit ist der Weg frei für die nächsten Planungsetappen, die von einem professionellen Planungsteam begleitet werden.

Die Bevölkerung wird in einem separaten Prozess weiterhin eingebunden, um ihre Anliegen zu berücksichtigen. Das Areal Spiesshöfli liegt verkehrsgünstig nahe der Tramlinie, was die Attraktivität der neuen Wohnungen erhöht. Die Revitalisierung des Birsigabschnitts wird von Umweltschutzorganisationen begrüsst, da sie die Biodiversität fördert. Insgesamt handelt es sich um ein wegweisendes Projekt für die Region, das Wohnraumbau, Umweltschutz und soziale Aspekte verbindet





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