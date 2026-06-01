Binningen bietet kostenlose Naturgarten-Beratungen an, um Gärten naturnah zu gestalten

Die Gemeinde Binningen bietet im Juni kostenlose Naturgarten-Beratungen an, um Gartenbesitzerinnen und -besitzern zu helfen, ihren Garten naturnah zu gestalten. In Zusammenarbeit mit Pro Natura Baselland können Gartenbesitzer Ideen und deren Umsetzbarkeit bewerten lassen. Die Beratungen finden am 16., 17., 23. und 24. Juni statt und dauern jeweils rund zwei Stunden. Eine Fachperson von Pro Natura besucht die Gärten direkt vor Ort und bewertet die Ideen. Das Angebot ist Teil des schweizweiten Projekts 'Bonjour Nature'. Ziel ist es, aus Privatgärten im Siedlungsraum ein biodiverses Netz zu bilden. Die Privatgärten der Schweiz entsprechen insgesamt etwa der Fläche des Bodensees. Naturnah gestaltet, bieten sie Lebensraum für Schmetterlinge, Vögel und Igel – das Tier des Jahres 2026. Die Gemeinde Binningen hat seit 2022 einen Massnahmenplan zur Klimaanpassung eingeführt. Intakte Naturräume kühlen die Umgebung, spenden Schatten und erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Diese Faktoren gewinnen bei zunehmend heissen Sommern an Bedeutung. Interessierte können sich beim Sekretariat der Bauabteilung Binningen unter der Telefonnummer 061 425 53 02 anmelden. Zuständig für Fragen zur Klimaanpassung ist Andreas Pecnik, Ressortleiter Umwelt.

Die Gemeinde Binningen bietet im Juni kostenlose Naturgarten -Beratungen an, um Gartenbesitzerinnen und -besitzern zu helfen, ihren Garten naturnah zu gestalten. In Zusammenarbeit mit Pro Natura Baselland können Gartenbesitzer Ideen und deren Umsetzbarkeit bewerten lassen.

Die Beratungen finden am 16. , 17. , 23. und 24. Juni statt und dauern jeweils rund zwei Stunden.

Eine Fachperson von Pro Natura besucht die Gärten direkt vor Ort und bewertet die Ideen. Das Angebot ist Teil des schweizweiten Projekts 'Bonjour Nature'. Ziel ist es, aus Privatgärten im Siedlungsraum ein biodiverses Netz zu bilden. Die Privatgärten der Schweiz entsprechen insgesamt etwa der Fläche des Bodensees.

Naturnah gestaltet, bieten sie Lebensraum für Schmetterlinge, Vögel und Igel – das Tier des Jahres 2026. Die Gemeinde Binningen hat seit 2022 einen Massnahmenplan zur Klimaanpassung eingeführt. Intakte Naturräume kühlen die Umgebung, spenden Schatten und erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Diese Faktoren gewinnen bei zunehmend heissen Sommern an Bedeutung.

Interessierte können sich beim Sekretariat der Bauabteilung Binningen unter der Telefonnummer 061 425 53 02 anmelden. Zuständig für Fragen zur Klimaanpassung ist Andreas Pecnik, Ressortleiter Umwelt





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