Binance stellt Auszahlungen am 1. November 2026 wieder her

Binance hebt die Auszahlungssperre auf und verspricht Vollkompensation für Kunden nach dem Hackerangriff im Wert von 6,3 Milliarden Dollar.

Die weltweit größte Kryptowährung sbörse Binance bestätigt, dass die Kunden voraussichtlich ab Sonntag, den 1. November 2026, wieder Auszahlungen vornehmen können. Das Unternehmen hatte seinen Service vorübergehend eingefroren, um die negativen Auswirkungen eines massiven digitalen Raubüberfalls einzudämmen. Diese Rückkehr zum Normalbetrieb markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Bewältigung der Krise.

Wiederherstellung der Dienstleistungen

In einer offiziellen Erklärung auf der Plattform X, die früher als Twitter bekannt war, teilt das Unternehmen mit, dass der nächste wichtige Schritt die vollständige Wiederherstellung der Auszahlungsdienste für alle Nutzer ist. Binance versichert zudem, dass man strikt im Zeitplan liegt, um dieses Ziel innerhalb der zuvor angekündigten Frist zu erreichen. Dies bietet den betroffenen Anlegern eine gewisse Gewissheit nach den erschütternden Ereignissen der vergangenen Tage.

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Höhe des finanziellen Schadens

Der geschätzte finanzielle Schaden durch den massiven Hackerangriff, dem die Börse am Donnerstag zum Opfer fiel, beläuft sich auf rund 6,3 Milliarden Dollar. Dieser Vorfall hat die anfällige Infrastruktur des Branchenführers offenbart und sorgt für erhebliches Unbehagen in der Branche. Kritiker befürchten, dass viele Kryptowährungsbesitzende die Plattform verlassen könnten, sobald die Auszahlungen wieder möglich sind und Misstrauen in die Sicherheitsarchitektur besteht.

Umfangreiche Kompensationsmaßnahmen

Binance betont wiederholt, dass keiner seiner Kunden durch diesen Sicherheitsvorfall zu Schaden kommen wird. Um dies zu gewährleisten, kauft das Unternehmen Vermögenswerte auf dem offenen Markt, die den gestohlenen entsprechen, um die Verluste auszugleichen. In seiner jüngsten Mitteilung vom Samstag berichtet das Unternehmen stolz, dass es auf diese Weise bereits neunzig Prozent des gesamten gestohlenen Betrags wiederbeschafft hat.

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Restliche Rückgewinnungsstrategie

Nun arbeitet das Unternehmen intensiv daran, die verbleibenden zehn Prozent der entwendeten Mittel einzutreiben. Die Firma weist darauf hin, dass es sich bei diesen verbleibenden Anteilen um weniger liquide Vermögenswerte handelt. Dies bedeutet praktisch, dass der Prozess länger dauern kann, da es schwieriger ist, diese Assets in den erforderlichen Mengen zu erwerben und zu liquidieren als die hochliquiden Hauptbeträge.

Offene Details zum Angriffsvektor

Bisher hat Binance die genauen Umstände des Hackerangriffs noch nicht im Detail dargelegt. Zuvor sprach das Unternehmen nur allgemein von einem komplexen Angriff, ohne die technische Methode zu spezifizieren. Während das Unternehmen sich mit Hilfe anderer Akteure aus dem breiteren Kryptowährungs-Ökosystem um die Aufspürung der gestohlenen Vermögenswerte bemüht, bleiben viele Fragen zur Schwachstelle offen, die der Angriff ausnutzte.