Binance Cyberangriff: 95 Prozent gestohlener Kryptowährungen ersetzt

Binance hat nach dem schweren Hackerangriff 95 Prozent der gestohlenen Gelder aus eigenen Reserven ersetzt. Kunden können wieder Auszahlungen vornehmen.

Nach dem historischen Cyberangriff auf Binance, der als einer der schwersten in der Geschichte der Krypto währungsbörsen gilt, zeigt sich eine positive Wendung für die Millionen von Nutzern weltweit. Das Unternehmen hat bestätigt, dass die meisten Kunden den Vorfall glimpflich überstehen werden. Die Auszahlungen von Einlagen sind in einer ersten Phase bereits wieder freigeschaltet worden. Dies bietet Erleichterung für die Nutzer, die ihre Vermögen zurückgewinnen konnten.

Ausgleich der Verluste durch Eigenreserven

Binance hat einen wesentlichen Schritt zur Stabilisierung des Vertrauens unternommen. Das Unternehmen teilte mit, dass es rund 95 Prozent der entwendeten Gelder aus eigenen Unternehmensreserven ausgeglichen hat. Vorherige Meldungen sprachen noch von 90 Prozent. Diese hohe Quote deutet darauf hin, dass die meisten Anleger keine direkten Totalverluste erleiden werden. Zwangsweise Vermögensschnitte für die Kunden scheinen nun nicht notwendig zu sein. Die Börse übernimmt somit die finanzielle Last für die Sicherheitslücke.

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Deckungsnachweis zur Wiederherstellung von Vertrauen

Um die Sicherheit und Transparenz für die Kundschaft weiter zu gewährleisten, hat Binance angekündigt, einen aktualisierten Deckungsnachweis vorzulegen. Dieser soll am kommenden Montag veröffentlicht werden. Der sogenannte Proof of Reserves ist ein kryptographisches Verfahren, das der Branche dient. Es ermöglicht Nutzern, rechnerisch zu überprüfen, ob ihre individuellen Kontoguthaben tatsächlich eins zu eins durch reale Bestände in den Firm Wallets hinterlegt sind. Dieser Schritt ist entscheidend, um das verlorene Vertrauen der Community zurückzugewinnen.

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Schutz der Anleger vor finanziellen Schäden

Die Geschichte endet für die Kunden der weltweit größten Digitalwährungsbörse offenbar positiv. Da die Milliardenverluste scheinbar vollständig aus den Reserven des Unternehmens selbst ausgeglichen werden, bleiben die Anleger geschützt. Sie waren vor direkten Totalverlusten oder zwangsweisen Vermögensschnitten bewahrt worden. Dies ist eine entscheidende Information für alle, die ihre Assets auf der Plattform gehalten haben. Die schnelle Reaktion der Firma zeigt den Ernst des Vorfalls.

Technische und finanzielle Folgen des Angriffs

Der Angriff selbst war beispiellos und zielte auf die Infrastruktur der großen Krypto Plattform ab. Trotz der Schwere des Einbruchs hat die Managementstruktur des Unternehmens effektiv gehandelt. Die Entscheidung, die Auszahlungen schrittweise wieder zu öffnen, war strategisch wichtig. Sie signalisiert Stabilität in einer Zeit der Unsicherheit. Die Nutzer können nun ihre Einlagen wieder abrufen, was die Liquidität für viele wichtig ist. Die vollständige Erstattung aus den Reserven entlastet die Anleger enorm. Die Börse positioniert sich nun als vertrauenswürdiger Anbieter, der die Folgen eines Cyberangriffs abfängt. Dies ist ein seltener Fall in der Branche, in dem Kunden nicht für Sicherheitsmängel zahlen müssen. Der Deckungsnachweis wird nun die nächste Hürde sein, um die technischen Hintergründe zu transparent darzulegen. Bis dahin ist die finanzielle Lage für die meisten Nutzer bereits geklärt.