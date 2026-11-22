Die Auktion der Motorradsammlung von US-Musiker Billy Joel in New York brachte über zwei Millionen Dollar ein. Die Spitze bildet eine Triumph Bonneville von 1978 für 577.000 Dollar.

Die Motorradsammlung des US-amerikanischen Musikers Billy Joel hat bei einer exklusiven Auktion in New York ein Gesamtergebnis von mehr als zwei Millionen Dollar erzielt. Das Auktionshaus Gooding & Company hat diese Verkaufszahlen gemeinsam mit Christie's bekannt gegeben, wobei alle 69 angebotenen Maschinen aus dem Privatbesitz des Sängers den Besitzer wechselten.

Das finanzielle Ergebnis übertraf die Prognosen der Experten erheblich, da der Erlös etwa viermal so hoch ausfiel wie ursprünglich erwartet wurde. Die Auktion selbst fand am vergangenen Samstag im Javits Center in Manhattan statt und zog Sammler und Fans aus der ganzen Welt an, die an den historischen Motorrädern interessiert waren.

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Triumph Bonneville 1978 als Rekordhalter

Den mit Abstand höchsten Preis erzielte eine Triumph Bonneville aus dem Baujahr 1978, die für 577.000 Dollar versteigert wurde. Dieser Betrag liegt mehr als das Fünfzigfache des ursprünglich angesetzten unteren Schätzwerts und unterstreicht die extreme Nachfrage nach diesem speziellen Modell.

Billy Joel selbst schenkte ihm dieses Motorrad anlässlich seines 150. ausverkauften Konzerts im berühmten Madison Square Garden. Das symbolträchtige Geschenk verband somit einen Meilenstein in seiner Konzertkarriere mit einem begehrten Sammlerstück, das nun einen neuen Eigentümer in den Reihen der internationalen Motorsport-Enthusiasten gefunden hat.

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Weit verbreitete Nachfrage nach Vintage-Modellen

Neben dem absoluten Spitzenreiter sorgten auch andere Maschinen für überraschend hohe Verkaufspreise bei der großen Sammlung. Eine Ducati aus dem Jahr 1975 wurde beispielsweise für 84.000 Dollar ersteigert, was ebenfalls auf das anhaltende Interesse an hochwertigen italienischen Motorrädern aus den 1970er Jahren hinweist.

Das Engagement des Auktionshauses Gooding & Company in Zusammenarbeit mit Christie's zeigte, dass der Markt für seltene, historisch wertvolle Motorräder weiterhin stark ist. Die Tatsache, dass alle 69 angeboteten Stücke verkauft wurden, beweist die umfassende Attraktivität der gesamten Sammlung für Investoren und Liebhaber.

Sozialer Nutzen durch gemeinnützige Stiftung

Der gesamte Erlös aus den Verkäufen der Motorradsammlung wird der gemeinnützigen Stiftung von Billy Joel zugutekommen. Diese Organisation setzt sich unter anderem für Projekte in den Bereichen musikalische Bildung, Gesundheitsversorgung und Umweltschutz ein, was den Verkauf der kostbaren Fahrzeuge in einen sozialen Kontext stellt.

Durch die Unterstützung dieser wohltätigen Zwecke trägt die Auktion dazu bei, wichtige gesellschaftliche Bereiche zu fördern, die oft auf Spenden angewiesen sind. Die Verbindung von Unterhaltung, Sammlerkultur und Philanthropie macht dieses Ereignis zu einem einzigartigen Beispiel für die Nutzung persönlicher Sammlungen zum öffentlichen Wohl.