Bill Gates aussagt vor US-Kongress zu Epstein-Kontakten

Bill Gates hat sich am Mittwoch vor dem Kontrollausschuss im US-Kongress in Washington ausgewiesen. Er hofft, dass seine Aussage "Gerechtigkeit für die Opfer" bringe. Gates sagte, er sei froh, freiwillig hier zu sein und auszusagen. Der republikanische Ausschusschef James Comer sagte, dass die Kongressmitglieder etwas über Gates' Beziehung zu Epstein und dessen Gehilfin Ghislaine Maxwell erfahren wollten. Comer betonte, dass es keine Vorwürfe zu Fehlverhalten gegen Gates gebe. In Akten, die das US-Justizministerium per Gesetz veröffentlichen musste, findet sich ein E-Mail-Entwurf aus dem Jahr 2013, der sich offenbar an Gates richtet. Epstein hatte vor Jahrzehnten einen Missbrauchsring betrieben, dem viele Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Gates hatte früher Kontakt zu Epstein, bezeichnete Treffen mit ihm jedoch als Fehler. Er habe nie irgendwelche Frauen getroffen, betonte Gates. Der Microsoft-Mitgründer ist nicht der erste Prominente, der vor dem Kontrollausschuss erschien. Auch Ex-Präsident Bill Clinton hatte Kontakt zu Epstein und erschien vor dem Ausschuss. Der Sitzung in Washington ist nicht öffentlich. Der Kontrollausschuss soll Epstein's Missbrauchsnetzwerk politisch aufarbeiten. Epstein ist 2019 im Gefängnis gestorben. Gates hatte wie viele andere Prominente aus zahlreichen Ländern auch früher Kontakt zu Epstein. Treffen mit ihm bezeichnete Gates vor Monaten als Fehler. Auf der Privatinsel Epsteins in der Karibik, die Zentrum des Missbrauchsrings gewesen sein soll, sei er nie gewesen. Er habe nie irgendwelche Frauen getroffen, hatte der Microsoft-Mitgründer betont. Gates ist nicht der erste Prominente, der vor dem Kontrollausschuss erschien. Vor einiger Zeit hatten auch Ex-Präsident Bill Clinton und seine Frau unabhängig voneinander mit den Ausschussmitgliedern gesprochen. Auch Bill Clinton hatte Kontakt zu Epstein.

Bill Gates hat sich am Mittwoch vor dem Kontrollausschuss im US-Kongress in Washington ausgewiesen. Der Microsoft-Mitgründer hofft, dass seine Aussage "Gerechtigkeit für die Opfer" bringe.

Gates sagte, er sei froh, freiwillig hier zu sein und auszusagen. Er wolle eine einleitende Erklärung abgeben und hoffe, dass seine Aussage hilfreich für die Arbeit des Ausschusses sei. Der republikanische Ausschusschef James Comer sagte, dass die Kongressmitglieder etwas über Gates' Beziehung zu Epstein und dessen Gehilfin Ghislaine Maxwell erfahren wollten. Comer betonte, dass es keine Vorwürfe zu Fehlverhalten gegen Gates gebe.

In Akten, die das US-Justizministerium per Gesetz veröffentlichen musste, findet sich ein E-Mail-Entwurf aus dem Jahr 2013, der sich offenbar an Gates richtet. Epstein hatte vor Jahrzehnten einen Missbrauchsring betrieben, dem viele Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Gates hatte früher Kontakt zu Epstein, bezeichnete Treffen mit ihm jedoch als Fehler. Er habe nie irgendwelche Frauen getroffen, betonte Gates.

Der Microsoft-Mitgründer ist nicht der erste Prominente, der vor dem Kontrollausschuss erschien. Auch Ex-Präsident Bill Clinton hatte Kontakt zu Epstein und erschien vor dem Ausschuss. Der Sitzung in Washington ist nicht öffentlich





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