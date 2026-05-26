Bilderquiz: Erkennen Sie die schönsten Sonnenplätze im Aargau

Die Aargauer Zeitung bringt Ihnen ein Bilderquiz, in dem Sie die schönsten Ortschaften im Aargau erkennen müssen. Wir haben Drohnenaufnahmen von verschiedenen Gemeinden erstellt, die Sie als Puzzlestücke erkennen müssen.

Das Wochenende hat uns sommerliche Temperaturen gebracht. Viele Menschen hat es ans Wasser, auf Aussichtspunkte oder einfach an die frische Luft gezogen. Doch wie gut kennen Sie die schönsten Sonnenplätze im Aargau ?

Testen Sie Ihr Wissen in unserem Bilderquiz. Wir heben ab, Sie rätseln: Erkennen Sie diese Aargauer Ortschaften aus der Vogelperspektive? Drohnenaufnahmen sind einfach toll, ermöglichen Sie uns doch eine ganz neue Sicht auf die Dinge. Etwa auf unsere schönen Aargauer Ortschaften.

Unser Quiz dazu ist so simpel, wie knifflig. Wir heben vom Boden gut 80 Meter ab, Sie nennen die Aargauer Gemeinde. Schaffen Sie alle? Wir wünschen Ihnen dabei viel Vergnügen!

Vier Quiz mit Drohnenbildern haben wir in unserer sonntäglichen Reihe schon veröffentlicht. Weil die Kategorie sehr beliebt ist, kommt hier Teil 5. Brillieren Sie auch heute? Die Aargauer Zeitung bringt Ihnen wieder ein Bilderquiz, in dem Sie die schönsten Ortschaften im Aargau erkennen müssen.

Wir haben Drohnenaufnahmen von verschiedenen Gemeinden erstellt, die Sie als Puzzlestücke erkennen müssen. Es ist ein Quiz, das sowohl einfach als auch herausfordernd sein kann. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg dabei, die Ortschaften zu finden. Die Bilder sind von oben aufgenommen und zeigen die Gemeinden in einer neuen Perspektive.

Es ist ein interessantes Spiel, das Sie nicht nur über die Aargauer Ortschaften lernen, sondern auch über die Landschaft und die Architektur der Region. Wir hoffen, dass Sie Spaß haben, das Quiz zu lösen und die schönen Ortschaften im Aargau zu entdecken. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Erfolg





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