Bilaterale III: Wer profitiert wirklich?

Eine Analyse der Bilateralen III zeigt, dass die behaupteten wirtschaftlichen Vorteile für die Schweizer Bevölkerung übertrieben dargestellt werden. Während der Bundesrat von einem deutlichen Wachstum spricht, profitieren in erster Linie Zuwanderer und Besitzer von Kapitalien. Die Studie hinterfragt die zugrunde liegenden Annahmen und die Auswirkungen auf die politischen Institutionen.

Können Sie das Problem schrittweise genau erklären? Wer profitiert wirklich vom EU-Deal? Nicht die Schweizer Bevölkerung. Von den 4,9% Wirtschaftswachstum , die die bilateralen Verträge bringen sollen, bleiben für die Wohnbevölkerung nur 0,9% übrig. Die oft zitierten 2545 Fr. pro Kopf sind bestenfalls irreführend. Die Diskussionen über das Vertragspaket Schweiz-EU oder neu Bilaterale III laufen heiss.

Der Bundesrat kommuniziert pointiert: Die Bilateralen III sicherten den Zugang zum europäischen Markt und brächten bis 2045 ein um 4,9% höheres Bruttoinlandprodukt (BIP) sowie 2545 Fr. mehr Einkommen pro Kopf. Diese Kernaussagen beruhen auf einer selektiven und bestenfalls abenteuerlichen Interpretation einer vom Bund beauftragten Studie des Beratungsunternehmens Ecoplan. Diese Studie zu den «Volkswirtschaftliche Auswirkungen eines Wegfalls der Bilateralen I» ist zwar methodisch sorgfältig und auf dem Stand der Wissenschaft. Wer sie aber liest, kommt zu anderen Schlüssen. Erstens: Es geht nicht um Marktzugang. Haupttreiber der berechneten Effekte ist mit grossem Abstand die Personenfreizügigkeit. Fiele sie weg, würde das BIP bis 2045 um 4,55% weniger stark wachsen. Das Abkommen mit dem grössten volkswirtschaftlichen Effekt in direktem Zusammenhang mit «privilegiertem Marktzugang», das zu den technischen Handelshemmnissen (MRA), würde mit –0,48% BIP bis 2045 zu Buche schlagen. Die Interpretation, es gehe primär um Marktzugang, ist mit diesen Zahlen nicht vereinbar. Im Kern geht es um die Zuwanderung. Zweitens: Auch die Effekte der Zuwanderung sind für die hiesige Wohnbevölkerung gering. Ohne Freizügigkeitsabkommen würden laut Modell jährlich 20’000 Menschen weniger aus dem EWR in die Schweiz kommen, und es gäbe 45’000 Grenzgänger weniger. Pro Kopf der Wohnbevölkerung ergibt sich daraus ein BIP-Effekt von noch –1,65% bis 2045. Rechnet man die Grenzgänger heraus, um den Effekt auf die Wohnbevölkerung zu isolieren, bleiben vom ursprünglichen BIP-Verlust von 4,9% noch 0,9% übrig. Es handelt sich also primär um einen Mengeneffekt zugunsten der Zuwanderer und nicht um einen Wohlfahrtsgewinn für die bestehende Wohnbevölkerung. Die Studie legt nahe, dass die Zuwanderung einen grösseren Einfluss hat als der Marktzugang auf das Wirtschaftswachstum. Die oft zitierten 2545 Fr. pro Kopf basieren auf einer methodischen Unzulänglichkeit. Bei den Kapitaleinkommen werden Produktionsverlagerungen ins Ausland als Kapitaleinkommensverlust im Inland verbucht, obwohl nicht das gesamte Inlandkapital den Inländern gehört und die Kapitaleigner ihre Rendite im Ausland erzielen. Dies überbläht den ausgewiesenen Einkommensverlust der inländischen Wohnbevölkerung. Die verbleibenden negativen Kapitaleinkommenseffekte resultieren aus reduzierten Renditen immobiler Faktoren wie Land und Immobilien. Gestiegene Mieten werden von der Bevölkerung grösstenteils als Problem der hohen Zuwanderung wahrgenommen, nicht als Einkommensquelle der Immobilieneigner. Die Aussage, der Durchschnittsbürger verliere ohne die Bilateralen über 2500 Fr., ist irreführend. Die Studie eignet sich nicht als Grundlage für die bundesrätlichen Kernaussagen. Bei «Bilaterale III – ja oder nein» steht die Frage der Zuwanderung im Vordergrund, nicht der Marktzugang. Es profitieren primär die Zuwanderer und die Eigner immobiler Kapitalien, was legitim ist. Es sollte aber nicht vorgegeben werden, dass es um grosse Wohlfahrtseffekte für die durchschnittliche Wohnbevölkerung geht, da diese gemäss der Studie vernachlässigbar sind. Angesichts der geringen Wirkung auf die einheimische Bevölkerung rücken die institutionellen Elemente ins Zentrum. Das neue Vertragspaket ersetzt den autonomen Nachvollzug in weiten Teilen durch eine dynamische Rechtsübernahme. Laut Bundesrat bleiben die politischen Rechte des Parlaments und des Volkes aber unverändert. Während um juristische Details noch gerungen wird, sind die ökonomischen Anreizeffekte bereits klar. Die Schweiz akzeptiert die EU als Regelgeber, behält jedoch ein Vetorecht. Im Gegenzug hat sie der EU mit den verhältnismässigen Ausgleichsmassnahmen bei Nichtübernahme ein Sanktionsrecht eingeräumt. Weil die EU die Anreize so setzen möchte, dass die Schweiz EU-Recht übernimmt, wird sie die Ausgleichsmassnahmen im Erwartungswert mindestens so hoch ansetzen wie den Nutzen der Schweiz aus der Nichtübernahme. Damit gibt es für die Schweiz nichts mehr zu gewinnen. Die Nichtübernahme unattraktiver EU-Regulierung wäre in der Regel selbst noch unattraktiver. Darüber hinaus verändern sich die Anreize, ein Referendum zu ergreifen. Die potenziellen Auswirkungen auf die politischen Institutionen sind enorm, da die Schweiz einen Teil ihrer Autonomie aufgibt, ohne wesentliche Vorteile für die breite Bevölkerung zu erzielen. Die Bilateralen III haben tiefgreifende Implikationen für die Schweiz, sowohl wirtschaftlich als auch institutionell. Die Analyse zeigt, dass die behaupteten Vorteile für die Allgemeinheit irreführend sind und die wahren Nutznießer in anderen Bereichen zu finden sind. Die Debatte sollte sich daher auf die tatsächlichen Auswirkungen der Abkommen konzentrieren und kritisch hinterfragen, wer wirklich davon profitiert





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