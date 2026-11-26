Das jährliche Bilanz-Ranking zeigt: Familie Blocher springt auf Platz sieben der Schweiz. Mit 23 bis 24 Milliarden Franken führt Ems-Chemie die Verlustzuwächse an.

Im diesjährigen Ranking der 300 reichsten Personen und Familien der Schweiz zeigt sich ein deutlicher Wandel in der Vermögensverteilung. Die Familie Blocher legte ein bemerkenswertes Comeback hin und stieg im Ranking um sechs Plätze auf den siebten Rang auf. Das geschätzte Gesamtvolumen ihres Vermögens liegt nun zwischen 23 und 24 Milliarden Franken. Dieser Anstieg von rund neun Milliarden Franken im Vergleich zum Vorjahr positioniert sie fest in der absoluten Spitze des nationalen Reichtums.

Haupttreiber sind Kursgewinne bei Ems-Chemie

Der massive Aufschwung des Familienvermögens ist direkt mit der Marktleistung von Ems-Chemie verknüpft. Ein Großteil des Unternehmens wird von Mitgliedern der Familie Blocher kontrolliert, und die erheblichen Kursgewinne dieser Aktiengesellschaft waren der entscheidende Faktor für die Vermögensvermehrung. Das Wirtschaftsmagazin Bilanz wertet diesen Sprung im Ranking als das Comeback des Jahres und hebt die Dynamik hervor, die vom Chemiekonzern ausgeht. Die Zahlen belegen, wie stark die wirtschaftliche Performance eines einzelnen Unternehmens das persönliche Vermögen von Familienoberhäuptern in der Schweiz beeinflussen kann.

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Rang zwei und drei im Kanton Zürich

Auch in der Rangliste der Reichsten im Kanton Zürich gibt es klare Verschiebungen an der Spitze. Die Gründerfamilie des Modeunternehmens C&A, die Brenninkmeijers, führt die Liste an. Ihr geschätztes Vermögen beläuft sich auf 13 bis 14 Milliarden Franken. Auf dem dritten Platz der Zürcher Reichen befindet sich Ivan Glasenberg, der in Rüschlikon im Kanton Zürich wohnt. Mit einem Vermögen von 11 bis 12 Milliarden Franken zählt er zu den größten Aufsteigern des Jahres 2026. Sein Wohlstand wuchs im vergangenen Jahr um rund drei Milliarden Franken.

Glasenbergs Vermögenszuwachs ist eng mit der Entwicklung des Rohstoffkonzerns Glencore verbunden. Als größter Einzelaktionär hält er rund zehn Prozent der Aktien dieses Unternehmens. Der Aktienkurs von Glencore stieg innerhalb eines Jahres um etwa 55 Prozent. Obwohl Glasenberg 2021 Gary Nagle als Nachfolger als CEO des Konzerns ablöste, bleibt er als Investeur und Aktionär stark im Unternehmen verankert. Mit 69 Jahren hat er fast zwei Jahrzehnte lang die Geschicke des Konzerns geleitet, bevor er in den Ruhestand ging und sich auf seine Aktienbeteiligung konzentrierte.

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Millionenschwere Vermögen und deutliche Verluste

Ein Drittel der reichsten Personen und Familien im Kanton Zürich verfügt über ein Vermögen von mehr als einer Milliarde Franken. Neben den bereits genannten Top-Playern gehören auch der Molkereiunternehmer Theo Müller mit 7 bis 8 Milliarden Franken sowie die Unternehmerfamilie Jacobs mit 6 bis 7 Milliarden Franken zu dieser elite Gruppe. Die Familie Jacobs ist unter anderem am Schokoladenhersteller Barry Callebaut beteiligt. Diese Zahlen verdeutlichen die breite Streuung des Reichtums über verschiedene Industriesektoren hinweg, von der Chemie über den Einzelhandel bis hin zur Lebensmittelproduktion.

Gleichzeitig zeigt das Ranking auch diejenigen, die ihre Positionen verteidigen oder Verluste hinnehmen müssen. Die Medienfamilie Ringier besitzt ein geschätztes Vermögen von 1,5 bis 2 Milliarden Franken. Die Verlegerfamilie Coninx kommt auf ein Vermögen von 2,5 bis 3 Milliarden Franken. Während sie weiterhin zu den reichsten Familien im Kanton Zürich zählt, gehören sie zu den größten Absteigern des aktuellen Jahres. Ihr Vermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um 500 Millionen Franken gesunken, was einen spürbaren Rückgang in der traditionellen Verlegerelite darstellt.

Neuzugänge und neue Akteure im Ranking

Die Liste der 300 Reichsten der Schweiz aktualisiert sich ständig durch neu dazugestoßene Vermögenswerte. Von den 16 Neuzugängen in diesem Jahr stammen vier aus dem Kanton Zürich. Der Pharma-Investor Thilo Schroeder steigt mit einem geschätzten Vermögen von 2 bis 2,5 Milliarden Franken am höchsten ein. Er gehört damit zu den neuen starken Kräften im finanziellen Landschaft des Kantons. Sein Einstieg unterstreicht die anhaltende Attraktivität des Pharmasektors für private Investoren und Family Offices.

Weitere neue Namen auf der Liste sind der Immobilienunternehmer Urs Ledermann mit einem Vermögen von 500 bis 600 Millionen Franken und die Familie Oetiker mit 400 bis 450 Millionen Franken. Auch Valentin Piëch ist neu in der Top-Liste vertreten. Mit einem geschätzten Vermögen von 150 bis 200 Millionen Franken agiert er im Bereich der Biotechnologie. Seine Aufnahme in das Ranking spiegelt die wachsende Bedeutung des Biotech-Sektors für die Vermögensbildung in der Schweiz wider und zeigt, dass traditionelle Branchen durch innovative Sektoren ergänzt werden.