Die 300 reichsten Schweizer erhöhen ihr Vermögen deutlich. Mit 16 Milliarden Franken steigt die Hürde für die Top-Reichen. Einblicke in MSC, Roche und ION.

Die Zugriffsschwelle zur Elite der wohlhabendsten Schweizer Bürger hat sich im Jahr 2026 merklich verschärft. Wer nun den Kreis der absoluten Top-Reichen erreichen möchte, muss ein Eintrittsgeld in Höhe von 16 Milliarden Franken vorweisen können. Diese klare Zahl definiert die neue finanzielle Basis für den Zugang zum exklusiven Kreis der Nation. Die neueste Ausgabe der "Bilanz"-Liste macht diese Entwicklung für die 300 Reichsten des Landes deutlich sichtbar. Die Daten belegen einen signifikanten Anstieg des Gesamtvermögens in der Spitzengruppe gegenüber dem Vorjahr.

Der exklusive 10er Club und die MSC-Dynamik

Das Nettovermögen des sogenannten "10er Clubs" beläuft sich auf 271 Milliarden Franken. Dieser Wert repräsentiert einen deutlichen Zuwachs von rund 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese enorme Steigerung unterstreicht die starke Konzentration von Kapital an der allerersten Spitze der Schweizer Wirtschaft. Das Reederei-Unternehmen MSC und die Familie Aponte stehen dabei im Zentrum der Aufmerksamkeit. Für die Familie war die Eigentumsübertragung von Gründer Gianluigi Aponte und seiner Frau Rafaela Aponte an ihre Kinder Alexa und Diego das dominierende Ereignis des Jahres.

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Die operative Führung bleibt weiterhin in den Händen der älteren Generation. Patriarch Gianluigi Aponte, heute 86 Jahre alt, behält die Position des Exekutivdirektors der weltweit größten Reedereigruppe bei. Seine Tochter Alexa fungiert als Präsidentin der Gruppe, während ihr Sohn Diego das Amt als Finanzchefin innehat. Diese klare Aufgabenteilung sichert die Kontinuität des Familienimperiums. Der Blick auf die technische Flotte liefert zusätzlichen Beweis für die wachsende Stärke des Unternehmens. Im Jahr 2026 verfügte die Firma erstmals über mehr als 1000 Schiffe.

Im Vorjahr lag die Zahl der Schiffe noch bei rund 900. Diese signifikante Erweiterung der Flotte führte zu einer deutlichen Aufwertung der gesamten Unternehmensgruppe. Damit sichert sich der Genfer Seefahrtsriese eine klare Vormachtstellung vor seinem schärfsten Konkurrenten. Dänische Mitbewerber werden in diesem Segment deutlich hinter der Schweizer Gruppe zurückgelassen. Die Marktposition ist durch diese quantitative Ausweitung gefestigt worden.

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Operative Zahlen und Expansion in neuen Märkten

Die finanziellen und operativen Geschäftszahlen für das Jahr 2026 fallen durchweg solid aus. Nach einer Phase der Verlangsamung im Jahr 2025 setzte ab dem zweiten Quartal 2026 eine spürbare Erholung ein. Die Wachstumsdynamik beschleunigte sich dabei deutlich. Im Juli wurde mit 17,3 Millionen TEU ein neuer Höchstwert bei den Containerverschiffungen verzeichnet. Diese Ziffer steht für 20-Fuß-Standardcontainer und markiert einen Meilenstein im Logistikgeschäft.

Neben der Schifffahrt agiert die Gruppe im Bereich der Hafenterminals expansiv. Dies geschieht über die Tochtergesellschaft Terminal Investment Limited (TIL). Ein wichtiges Beispiel für diese Strategie war der Kauf des Terminals Portuario de Paracas in Peru. Für diesen spezifischen Erwerb investierte die Firma rund 200 Millionen Franken. Solche globalen Transaktionen stärken die Infrastruktur und die langfristige Marktposition.

Das Jahr 2026 war zudem durch die Übernahme der Hirslanden-Klinikgruppe geprägt. Das Genfer Unternehmen war bisher gemeinsam mit dem Großindustriellen Johann Rupert an Mediclinic beteiligt, zu der Hirslanden gehörte. Diese Transaktion erweitert das Betätigungsfeld über die reine Logistik hinaus. Weltweit beschäftigt die MSC-Gruppe heute über 200'000 Mitarbeitende. Der Hauptsitz des multinationalen Konzerns befindet sich wie immer in Genf. Die soziale Verantwortung wird über die MSC Foundation wahrgenommen.

Familienpräsenz bei Roche und neue Pharmainfrastruktur

Erben André Hoffmann und Jörg Duschmalé waren persönlich anwesend, als in der festlich hergerichteten Baugrube in Basel der Grundstein für ein neues Zentrum zur Herstellung synthetischer Wirkstoffe gelegt wurde. Fast 800 Millionen Franken investiert Roche in dieses spezifische Projekt. Mit dieser Summe und der sichtbaren familiären Präsenz setzte der Pharmakonzern ein weiteres wichtiges Zeichen für den Standort Schweiz. Die Investition unterstreicht das langfristige Engagement in der lokalen Wertschöpfung.

Roche steckte nach eigenen Angaben in den vergangenen zehn Jahren rund 41 Milliarden Franken in Forschung, Entwicklung und Infrastruktur. Diese massive Kapitalbindung zeigt die Intensität der Aktivitäten. Die Familienaktionäre profitieren derweil von einem anhaltenden Dividendensegen. Für das Jahr 2025 wurde die Ausschüttung zum 39. Mal in Folge erhöht. Dies spülte rund 760 Millionen Franken in die Familienkasse und sicherte die finanzielle Unabhängigkeit.

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Zudem waren die Roche-Aktien im vergangenen Jahr äußerst gefragt. Die Papiere legten in den vergangenen zwölf Monaten um fast 36 Prozent zu. Pharmawerte sind in wirtschaftlich unruhigen Zeiten besonders gesucht. André Hoffmann, heute 68 Jahre alt, ist als Familiensprecher und Vizepräsident die große Konstante im Unternehmen. Seit 30 Jahren gehört er dem Verwaltungsrat an und prägt die Strategie maßgeblich.

Kapitalstruktur und Kontrolle durch die Familie Oeri

André Hoffmann ist gefordert in seiner Rolle als Co-Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF). Dort muss er den Governance-Reformprozess vorantreiben, nachdem es zu Führungsquerelen kam. Durch die Umwandlung der Genuss- in Partizipationsscheine wurde bei Roche die Kapitalstruktur modernisiert. Die Machtverhältnisse blieben dabei jedoch unangetastet. Der Aktionärspool um die Familienzweige Hoffmann und Oeri kontrolliert weiterhin knapp 65 Prozent der Stimmen.

Maja Oeri und Melchior Oeri halten außerhalb des Pools je rund 3,8 Prozent der Anteile. Im Verwaltungsrat wird die Oeri-Linie von Jörg Duschmalé vertreten. Auch in fünfter Generation sind die Nachfahren eng mit Basel verbunden. Davon zeugen neben Kunst- und Kulturförderung vielfältige Engagements. Diese reichen vom Basler Zoo über das Gourmetrestaurant Stucki bis zum Fußballclub Basel.

Investments von Andrea Pignataro und ION

Schnelligkeit war schon immer ein Schlüsselelement im Denken von Andrea Pignataro. Der aus Bologna stammende 56-Jährige mit Wohnsitz in St. Moritz hat die geschwindigkeitsoptimierte Analyse von Finanzdaten zum Dreh- und Angelpunkt seines Imperiums gemacht. Die ION Investment Corporation, die luxemburgische Holdinggesellschaft hinter seinem Unternehmensnetz, steigerte ihr Eigenkapital per Ende 2025 um 5 Milliarden. Der Wert beträgt nun mehr als 35 Milliarden Franken.

Daneben verfolgt die Gruppe eine offensive Akquisitionspolitik. Ziel sind vielversprechende oder etablierte Akteure in den Zielmärkten. In Italien investierte der Unternehmer innerhalb weniger Jahre fünf Milliarden Euro. Damit übernahm er die Kontrolle über führende Technologieunternehmen der Kreditbranche. Dazu gehören Unternehmen wie Cerved und Cedacri. Diese Strategie sichert den technologischen Vorsprung im Finanzsektor.