Laut Schweizer Brauerei-Verband sank der Gesamtkonsum leicht, während alkoholfreie Biere stark wachsen. Importe stiegen, heimische Produktion litt.

Der Schweizer Biermarkt verzeichnet im Braujahr 2025/26, das am 30. September endete, einen leichten Anstieg des Gesamtkonsums. Der Schweizer Brauerei-Verband (SBV) meldete für diesen Zeitraum ein Wachstum von 0,8 Prozent, was einem Volumen von rund 476 Millionen Litern entspricht. Dieser positive Trend bildet einen deutlichen Kontrast zum Vorjahr, als der Markt noch um 1,8 Prozent schrumpfte.

Hitzewelle treibt Sommerumsatz massiv nach oben

Der maßgebliche Wachstumstreiber für das Gesamtergebnis war ein außergewöhnlich warmer Sommer. Zwischen Juni und August verzeichnete die Branche ein Absatzplus von 5,4 Prozent. Die extrem hohe Temperatur im vergangenen Sommer, die als der heißeste seit Beginn der Messungen gilt, begünstigte den Verkauf von erfrischenden Getränken massiv. Ohne diesen saisonalen Effekt wäre der Anstieg im Jahresverlauf deutlich schwacher ausgefallen.

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Alkoholfreie Sorten dominieren das Wachstum

Neben der Witterung war die Veränderung der Konsumgewohnheiten ein zentraler Faktor. Der Absatz von alkoholfreien Bieren stieg um 15 Prozent auf knapp 41 Millionen Liter. Damit hat sich dieser Marktanteil von 7,5 Prozent auf 8,5 Prozent erhöht. Die Schweizer Produktion deckt dabei etwa drei Viertel des inländischen Bedarfs an alkoholfreiem Bier ab. Diese starke Nachfrage nach Non-Alcoholic-Beer-Sorten war bereits im Vorjahr mit einem Plus von 13 Prozent zu beobachten.

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Einheimische Brauer verlieren Marktanteile

Trotz des leichten Gesamtwachstums verzeichneten die lokalen Hersteller Verluste. Der Absatz der einheimischen Brauereien ging um 0,3 Prozent zurück. Im gleichen Zeitraum stiegen die Bierimporte um 4,4 Prozent. Damit profitierte das Gesamtwachstum vor allem von ausländischen Herstellern, die auf dem Schweizer Markt an Boden gewannen. Der schwache Marktstart im ersten Quartal sowie die veränderten Präferenzen der Konsumenten hinderten die einheimische Industrie daran, das volle Potenzial des heißen Sommers zu nutzen.

Rückgang bei alkoholhaltigen Bieren hält an

Der traditionelle Kern des Sortiments erleidet weiterhin einen leichten Schrumpfungsprozess. Der Absatz von alkoholhaltigen Bieren fiel um 0,4 Prozent. Diese Entwicklung zeigt eine langfristige Verschiebung der Nachfrage in Richtung leichtere und nicht-alkoholische Varianten. Die Kombination aus einem schwachen Jahresstart und einem starken Sommervierteljahr führte zu dem ausgeglichenen Gesamtergebnis von 0,8 Prozent Wachstum im Berichtsjahr 2025/26.