Biennale Venedig: Gesamte Jury tritt zurück – Eskalation um Russland und Israel

Die internationale Jury der Kunstbiennale Venedig ist kurz vor der Eröffnung geschlossen zurückgetreten. Grund sind Streitigkeiten über die Teilnahme Russlands und den Ausschluss Israels von der Preisvergabe. Die Biennale steht vor großen Herausforderungen.

Die Kunst welt ist erschüttert: Die gesamte internationale Jury der 60. Kunst biennale Venedig ist nur wenige Tage vor der Eröffnung geschlossen zurückgetreten. Dieser dramatische Schritt, der eine beispiellose Situation in der Geschichte der Biennale darstellt, ist das Ergebnis einer eskalierenden Kontroverse um die Teilnahme Russland s an der Ausstellung und den umstrittenen Ausschluss Israel s von der Vergabe der begehrten Biennale-Preise.

Die Entscheidung der Jury, die aus fünf renommierten Kunstexperten bestand, wirft ein Schlaglicht auf die zunehmende Politisierung der Kunstwelt und die Schwierigkeit, künstlerische Freiheit mit ethischen und politischen Erwägungen in Einklang zu bringen. Die Biennale, die als eine der bedeutendsten Plattformen für zeitgenössische Kunst weltweit gilt, steht nun vor einer Zerreißprobe, während die Organisatoren fieberhaft nach einer Lösung suchen, um die Integrität und den reibungslosen Ablauf der Ausstellung zu gewährleisten.

Der Kern des Konflikts liegt in der Frage, ob Russland trotz des anhaltenden Angriffskriegs gegen die Ukraine an der Biennale teilnehmen sollte. Zahlreiche Künstler, Kuratoren und Kritiker hatten bereits ihre Empörung über die Entscheidung der Biennale-Leitung zum Ausdruck gebracht, Russland nicht von der Teilnahme auszuschließen. Sie argumentierten, dass die Teilnahme Russlands eine Normalisierung des Krieges und eine Verhöhnung der Opfer des Konflikts darstelle.

Die Jury befand sich in einer Zwickmühle, da sie einerseits die künstlerische Freiheit verteidigen wollte, andererseits aber auch die moralische Verantwortung, ein klares Zeichen gegen die russische Aggression zu setzen. Die Entscheidung, Russland nicht auszuschließen, wurde von vielen als ein Versagen der Biennale-Leitung interpretiert, Haltung zu beziehen und die Werte der internationalen Gemeinschaft zu verteidigen. Hinzu kam die Kritik an der Jury selbst, nachdem diese beschlossen hatte, Russland und Israel von der Vergabe der Biennale-Preise auszuschließen.

Diese Entscheidung wurde als ungerechtfertigt und diskriminierend kritisiert, da sie den Künstlern aus diesen Ländern die Möglichkeit nahm, für ihre Arbeit gewürdigt zu werden. Die Jury argumentierte, dass die Teilnahme an der Biennale nicht mit der Vergabe eines Preises gleichzusetzen sei und dass die Entscheidung, die Preise nicht zu vergeben, eine politische Aussage sei. Diese Erklärung konnte jedoch die Kritik nicht besänftigen, sondern führte zu einer weiteren Eskalation des Konflikts.

Die Jury, bestehend aus der Präsidentin Oliveira Farks, einer renommierten Kunsthistorikerin aus Brasilien, sowie Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma und Giovanna Zapperi, veröffentlichte eine gemeinsame Erklärung, in der sie ihren Rücktritt begründeten. Eine detaillierte Begründung wurde zunächst nicht vorgelegt, was die Spekulationen weiter anheizte. Es wird erwartet, dass die Jury in den kommenden Tagen eine umfassendere Erklärung abgeben wird, in der sie ihre Beweggründe für den Rücktritt darlegen wird.

Der Rücktritt der Jury stellt eine erhebliche Herausforderung für die Biennale-Leitung dar, die nun kurzfristig eine neue Jury zusammenstellen muss. Die sechsmonatige Ausstellung soll planmäßig am Samstag nächster Woche eröffnet werden, wobei die Pavillons, die von Künstlern aus verschiedenen Nationen gestaltet wurden, zuvor für die Fachwelt zugänglich sein werden. Die Organisatoren betonen, dass die Ausstellung trotz des Rücktritts der Jury stattfinden wird und dass sie alles daran setzen werden, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die Frage, wie die Biennale-Preise nun vergeben werden sollen, bleibt jedoch offen. Es ist wahrscheinlich, dass die Biennale-Leitung eine Sonderkommission einsetzen wird, um diese Frage zu klären. Der Fall wirft grundsätzliche Fragen nach der Rolle der Kunst in Zeiten politischer Konflikte und der Verantwortung von Künstlern und Kunstinstitutionen auf. Die Kunstwelt wird die weitere Entwicklung der Situation in Venedig mit großer Aufmerksamkeit verfolgen





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