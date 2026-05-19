Bienen-Initiative: Verfassungsanker für den Schutz der Bestäuber in der Schweiz

Eine neue Volksinitiative fordert die Verankerung des Schutzes von Bienen und Bestäubern in der Schweizer Verfassung, um dem massiven Insektensterben durch verbindliche staatliche Massnahmen entgegenzuwirken.

Die Schweiz steht vor einer bedeutenden politischen Weichenstellung im Bereich des Naturschutzes. Mit der offiziellen Veröffentlichung der Bienen-Initiative im Bundesblatt ist der Startschuss für ein Vorhaben gefallen, das den Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten direkt in der Landesverfassung verankern will.

Das Ziel ist klar definiert: Es geht um die langfristige Sicherung der Bestäubung von sowohl Kultur- als auch Wildpflanzen, was eine grundlegende Voraussetzung für die Aufrechterhaltung biologischer Kreisläufe ist. Bis zum 19. November 2027 müssen die Initianten nun 100.000 gültige Unterschriften sammeln, um eine Volksabstimmung herbeizuführen. Claudia Eyer, die Vizepräsidentin von Bienen Schweiz, betonte in einer Medienkonferenz in Bern, dass die Bedeutung dieser Insekten weit über die Honigproduktion hinausgehe.

Die Bestäubung ist ein essenzieller Prozess, von dem nicht nur die menschliche Ernährung, sondern auch eine Vielzahl von Tieren profitiert, die auf die entsprechenden Pflanzen angewiesen sind. Zudem bilden Insekten die Basis für die Nahrungskette vieler Vögel, Fische, Frösche und Säugetiere, was ihren Schutz zu einer existenziellen Notwendigkeit für die gesamte Biodiversität macht. Die Dringlichkeit dieses Vorhabens ergibt sich aus einem alarmierenden Trend: dem massiven Insektensterben.

Laut dem Initiativkomitee sind fast die Hälfte der rund 600 in der Schweiz vorkommenden Wildbienenarten gefährdet, während bereits 59 Arten als vollständig ausgestorben gelten. Diese Entwicklung wird als Folge einer unzureichenden politischen Strategie gesehen. Obwohl in der Vergangenheit bereits Petitionen eingereicht wurden, fehlten bisher verbindliche, überprüfbare Massnahmen mit einem klaren Zeitplan. Die bisherigen Bemühungen werden als zu zaghaft kritisiert, da sie oft nur Empfehlungen und Konzepte ohne rechtliche Bindungswirkung lieferten.

Die Initianten wollen nun den nötigen Druck auf die politischen Entscheidungsträger ausüben, um den Abwärtstrend zu stoppen. Es geht nicht mehr nur um punktuelle Projekte, sondern um eine systemische Änderung des Umgangs mit der Natur, bei der der Schutz der Bestäuber oberste Priorität erhält. Die Wissenschaft warnt davor, dass das Verschwinden dieser Insekten eine Kettenreaktion auslösen könnte, die letztlich die gesamte Stabilität der Ökosysteme infrage stellt. Neben dem allgemeinen Habitatverlust gibt es spezifische Bedrohungen, die die Situation verschärfen.

Ein Beispiel ist die Ausbreitung invasiver Arten, wie die Asiatische Hornisse, die bereits zahlreiche Kantone nördlich der Alpen besiedelt hat und nun auch das Tessin bedroht. Diese Hornisse gilt als gefährlicher Schädling, da sie gezielt Honigbienen jagt, um ihre eigenen Larven zu ernähren. Neben biologischen Bedrohungen spielt auch die wirtschaftliche Komponente eine zentrale Rolle.

Peter Hegglin, Co-Präsident der Parlamentarischen Gruppe Bienen und selbst Imker, weist darauf hin, dass ein Rückgang der Bestäuber direkt zu geringeren Ernten und sinkenden Umsätzen in der Landwirtschaft führen würde. Schätzungen zufolge ist jeder dritte Bissen auf unseren Tellern direkt oder indirekt auf die Arbeit von Bestäubern zurückzuführen. Damit wird deutlich, dass der Schutz der Bienen keine reine Liebhaberei von Naturschützern ist, sondern eine Frage der Ernährungssicherheit und wirtschaftlichen Stabilität für das gesamte Land.

Die Bienen-Initiative fordert daher konkrete Verpflichtungen von Bund und Kantonen. Der Staat soll dazu angehalten werden, die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, um die Bestände und die Vielfalt einheimischer Bestäuber zu fördern. Der Bund wird in die Pflicht genommen, verbindliche Vorgaben zu machen, während Kantone, Gemeinden und die Privatwirtschaft bei entsprechenden Leistungen finanziell und organisatorisch unterstützt werden sollen. Obwohl der Initiativtext selbst keine detaillierte Liste an Massnahmen enthält, skizziert das Komitee bereits mögliche Lösungswege.

Dazu gehören die Schaffung insektenfreundlicher Grünstreifen an Strassen und Bahntrassen, die drastische Reduktion von Pestiziden, die gezielte Gestaltung von Lebensräumen sowie verstärkte Aus- und Weiterbildung in der Landwirtschaft. Auch eine koordinierte Bekämpfung invasiver Schädlinge ist vorgesehen. Getragen wird die Initiative von einem breiten Bündnis, zu dem Imkerverbände aller Sprachregionen, die Naturfreunde Schweiz und die Stiftung Future 3 gehören, ergänzt durch Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft kämpfen





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