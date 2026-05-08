Biel findet Übergangslösung für Kulturfabrik-Mieter – dauerhafte Lösung noch in Prüfung

Die Stadt Biel hat für die meisten Mieter der Kulturfabrik eine Übergangslösung gefunden, während die dauerhafte Lösung noch geprüft wird. Die Liegenschaft an der Mattenstrasse soll ab 2033 als Stadtarchiv genutzt werden. Die Sanierung des Gebäudes wird auf rund fünf Millionen Franken geschätzt.

Die Stadt Biel hat für die meisten Mieter innen und Mieter der Kulturfabrik eine Übergangslösung gefunden. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich vor allem in einer kürzlich erworbenen Liegenschaft an der Mattenstrasse.

Das ehemalige Fabrikgebäude soll neben der Zwischennutzung als Turnhalle und Bibliothek auch Platz für Ateliers bieten, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Die Betroffenen können das Gebäude demnach in Kürze besichtigen. Einige der Kulturschaffenden erhielten zudem Ersatzlokale in der alten Krone angeboten. Für eine Handvoll Mieterinnen und Mieter habe die Stadt jedoch noch keine passende Lösung gefunden.

Sie prüfe verschiedene Optionen, hiess es in der Mitteilung. Auch die dauerhafte Lösung für die Mietenden wird geprüft. Ab 2033 soll die Liegenschaft an der Mattenstrasse als zentrales Stadtarchiv genutzt werden. Ziel sei es, den Kulturschaffenden Vorschläge für die Zukunft nach der Zwischenlösung zu unterbreiten.

Geprüft werde auch die Zukunft der Kulturfabrik. Für die Sanierung des Gebäudes rechnet die Abteilung Hochbau laut der Mitteilung mit einem Investitionsbedarf von rund fünf Millionen Franken. Im März hatte die Stadt mitgeteilt, die Räumlichkeiten wegen erheblicher Risiken in den Bereichen Brandschutz und der elektrischen Anlagen schließen zu müssen. Die Stadt kündigte den Mietenden per Ende Juni und erließ ihnen als Entschädigung die Miete für die Monate Mai und Juni.

Von den Ateliers profitierten bisher zwischen 30 und 50 Leute. Die Kulturfabrik befindet sich in der ehemaligen Zifferblattfabrik Huguenin an der Gurzelenstrasse. Das Gebäude wurde 1930 erbaut und gehört seit 1986 der Stadt Biel. Die Stadt betont, dass sie weiterhin an einer nachhaltigen Lösung für die betroffenen Kulturschaffenden arbeite.

Die Zwischenlösung soll den Mietenden Zeit geben, sich auf die zukünftigen Veränderungen vorzubereiten. Die Kulturfabrik hat in den letzten Jahrzehnten eine wichtige Rolle im kulturellen Leben der Stadt gespielt und viele Künstlerinnen und Künstler unterstützt. Die Stadt Biel ist bestrebt, diesen kulturellen Ort auch in Zukunft zu erhalten, wenn auch in einer anderen Form.

Die Diskussionen über die Zukunft der Kulturfabrik sind noch nicht abgeschlossen, und die Stadt sucht nach Lösungen, die sowohl den Anforderungen des Stadtarchivs als auch den Bedürfnissen der Kulturschaffenden gerecht werden





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