Mit dem Start eines Pilotverfahrens erweitert die Bibliothek ihre Öffnungszeiten auf ausgewogene Täglich und eröffnet dienstags während des Mittagessens unbedienten Öffnungszeiten. Ziel ist es, die Nutzung zu erweitern und die Bibliothek zu stärken.

Die Bibliothek Kloten wird seit dem 19. Mai ' Open Library ' nennen und bietet immer dienstags im Anschluss an den Mittagvormittag unbedienten Öffnungszeiten. Durch den Ausbau des Angebots und den Start eines Pilotverfahrens werden die Lestätigkeiten im Sinne einer sogenannten ' Open Library ' weiterentwickelt und die Bibliothek gestärkt als 'Dritter Ort'.

Neu ist, dass die Bibliothek von Montag bis Freitag normal betuttet ist, während die unbedienten Öffnungszeiten dienstags zu finden sind. Während der unbedienten Zeit können Nutzerinnen und Nutzer Medien von 11 bis 14 Uhr über den vorhandenen Self-Scanner selbstständig ausleihen und zurückgeben. Die Voraussetzung für die Nutzung ist eine gültige Bibliothekskarte. Das Bibliotheksteam wird während dieser Zeit weiterhin anwesend sein, kann jedoch nicht im Ausleihdienst eingesetzt werden.

Die Mitarbeitenden nutzen die unbediente Öffnungszeit für Arbeiten im Hintergrund, etwa für die Vorbereitung von Veranstaltungen, Bestandespflege sowie die Weiterentwicklung von Angeboten im Rahmen des 'Dritten Ortes'. Der Pilotversuch dient der Aufzeichnungen von Erfahrungen und der Prüfung der inwiefern solche erweiterten Öffnungszeiten künftig sinnvoll eingesetzt werden können





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