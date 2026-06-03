Biber bedrohten UNESCO-Welterbe - Fundstelle nun gesichert

Der Archäologische Dienst im Kanton Bern hat Schutzbauten gegen den Biber-Verbiss erstellt, um die Pfahlbauten auf der Insel im Inkwilersee zu schützen. Die Nagetiere hatten die Fundstelle mit ihren Aktivitäten gefährdet. Das Historische Museum in Bern zeigt nun Funde und gibt Einblicke ins Projekt und das Leben der Biber.

Biber bedrohten UNESCO-Welterbe - nun ist die Fundstelle gesichert.

'Wir mussten rasch handeln', sagt der Leiter der Tauchequipe des Archäologischen Dienstes Bern. Jetzt zeigt das Berner Museum, was dabei geborgen wurde. Der Archäologische Dienst im Kanton Bern erstellte Schutzbauten gegen den Biber-Verbiss. Die Nagetiere beschädigten die Pfahlbauten auf der Insel im Inkwilersee.

Pfahlbauten, deren Reste noch heute im Boden sind, wurden durch die Aktivitäten der Biber gefährdet. Die Insel im Inkwilersee mit prähistorischen Siedlungen aus der Jungsteinzeit und der späten Bronzezeit gehört zum UNESCO-Welterbe. Um ihre Biberburgen auf der Insel zu erreichen, gruben die Tiere Tunnel durch die Insel und durch die prähistorischen Siedlungsreste. Die Insel drohte deshalb in sich zusammenzufallen.

'Es ist unsere Pflicht, dieses Kulturgut zu erhalten. Wir mussten also rasch handeln, aber auch eine Lösung finden, die dem Naturschutz gerecht wird', sagt Lukas Schärer, Leiter der Tauchequipe des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern. Darum wurden die Insel und ihr Uferbereich mit Nagetiergitter, Kies und Häcksel überdeckt. Diese Massnahmen schützen die Fundstelle langfristig, ohne den Lebensraum des Bibers zu gefährden.

Im Rahmen der Reihe 'Archäologie aktuell. Berner Funde frisch aus dem Boden' zeigt das historische Museum ausgewählte Funde vom Inkwilersee wie Werkzeuge, Keramik und Schmuck. Sie lassen Alltag, Handwerk und Lebensräume der damaligen Zeit wieder lebendig werden.

Zudem erhält das Publikum spannende Einblicke in die Lebens- und Wirkungsräume der Biber





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