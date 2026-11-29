Niklas Hartweg startet mit Platz 25 in die Biathlon-Saison. Eric Perrot gewinnt den Sprint vor Campbell Wright. Die Schweiz hat keine Top-Platzierungen.

Beim Biathlon-Sprint in Kontiolahti konnte der Schweizer Niklas Hartweg nicht an seine Leistungen aus dem Vorabend anknüpfen. Der Schwyzer verfehlte im Liegend- und Stehendanschlag jeweils eine Scheibe und landete am Ende auf dem 25. Platz. Damit blieb er zwar der beste Schweizer Athlet des Tages, doch das gewünschte Podium war erneut nicht erreichbar. Er musste sich klar von der internationalen Spitze abgesetzt sehen.

Detailanalyse der Schiessleistung

Hartweg zeigte im Vergleich zum fünften Platz im Einzel am Donnerstag eine deutlich schwächere Performance an der Schießanlage. Die zwei Patzer kosteten ihn wertvolle Sekunden und den Anschluss an das Feld. Sein Landsmann Sebastian Stalder startete etwas besser, indem er im liegenden Anschlag keine Fehler beging. Im stehenden Anschlag verfehlte er jedoch zwei Scheiben und musste sich schließlich mit dem 40. Platz begnügen. Auch Joscha Burkhalter und James Pacal konnten keine Punkte sammeln, während Jeremy Finello gänzlich auf einen Start verzichtete. Das beste Ergebnis unter den Schweizern blieb somit ein Top-Twenty-Five-Platz.

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Sieg für Eric Perrot vor Campbell Wright

Im Herrenfeld dominierte der französische Biathlet Eric Perrot das Rennen deutlich. Der Franzose schoss perfekt und räumte alle zehn Scheiben vom Stand. Mit dieser fehlerfreien Leistung sicherte er sich den Sieg mit einem Vorsprung von 26 Sekunden vor dem US-Amerikaner Campbell Wright. Wright, der am Vortag im Einzel bereits seinen ersten Podestplatz feiern konnte, legte in der Sprint-Disziplin erneut zu und zeigte eine überzeugende Vorstellung. Selbst wenn Wright keinen Schießfehler begangen hätte, war der Zeitvorteil von Perrot am Ende nicht einzuholen, da der Franzose auch die zweitschnellste Laufzeit auf der Loipe realisierte.

Der Schwede Sebastian Samuelsson komplettierte das Podium auf dem dritten Platz. Er lag lediglich drei Sekunden hinter dem US-Amerikaner Wright und bestätigte damit die starke Form der nordischen und französischen Athleten. Die Distanz zu den Spitzengruppen zeigte bei den Schweizer Kandidaten jedoch die Notwendigkeit höherer Präzision unter Druck. In der aktuellen Saisonform wirken die Patzer in den Anschießanlagen im internationalen Vergleich bereits kostspielig genug, um nicht mit den Medaillenanwärtern konkurrieren zu können.

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Elvira Öberg gewinnt vor Justine Braisaz-Bouchet

Auch im Frauenwettbewerbs der Biathlon-Sprint-Renns in Kontiolahti waren die Schweizer Athletinnen weit von den vorderen Rängen entfernt. Die beste Schweizerin des Tages, Aita Gasparin, verfehlte eine Scheibe und klassierte sich am Ende auf dem 28. Platz. Das Gesamtbild im Feld der Frauen wurde von der schwedischen Starathletin Elvira Öberg vorgegeben. Öberg setzte sich im Ziel mit einem knappen Vorsprung von 1,5 Sekunden vor der Französin Justine Braisaz-Bouchet durch. Beide Athletinnen begingen dabei jeweils einen Schießfehler, zeigten aber im Skating eine hervorragende Geschwindigkeit.

Der dritte Platz ging an die überraschende polnische Athletin Kamila Zuk. Die Polin lief fehlerfrei und nutzte diese Präzision, um sich auf das Podest zu schieben. Ihr Erfolg steht im Kontrast zu den Leistungen der favorisierten Schweizerinnen, die aktuell noch nach ihrer besten Form suchen müssen. Die Distanzen zu den Top-Platzierungen im Feld verdeutlichen die konkurrenzstarke Natur des internationalen Biathlon-Kalenders und den hohen Druck, dem die Athleten bei jedem Start ausgesetzt sind.

Prognose für die weitere Saison

Die Ergebnisse aus Kontiolahti markieren den Beginn einer neuen Wettkampfrunde. Für die Schweizer Mannschaft steht nun die Analyse der Schießleistungen im Fokus. Die zwei Fehler von Niklas Hartweg müssen als Indizien für die nötige Verbesserung in der Konzentration an der Anlage dienen. Bei den Frauen zeigt sich, dass fehlerfreies Schießen eine Grundvoraussetzung für Podiumsplätze bleibt. Die nächsten Rennen werden zeigen, ob die Athleten ihre Präzision unter Wettkampfbedingungen nachhaltig stabilisieren können. Aktuell bleibt die Suche nach der besten Form noch ein zentrales Thema für das gesamte Team.